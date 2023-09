China vê espiões ‘por todos os lados’ e alimenta paranoia de cidadãos

THE NEW YORK TIMES - Pequim vê forças empenhadas em enfraquecê-la por todos os lados: dentro de empresas multinacionais, infiltradas nas redes sociais, cercando estudantes ingênuos. E quer que seu povo as veja também.

As universidades chinesas exigem que os professores façam cursos sobre proteção de segredos de Estado, mesmo em departamentos como medicina veterinária. Um jardim de infância na cidade oriental de Tianjin organizou uma reunião para ensinar os funcionários a “compreender e usar” a lei antiespionagem da China.

China aperta cerco contra supostos espiões Foto: Aly Song / Reuters

O Ministério da Segurança do Estado da China, departamento supostamente secreto que supervisiona a polícia secreta e os serviços de inteligência, até abriu a sua primeira conta nas redes sociais, como parte daquilo que os meios de comunicação oficiais descreveram como um esforço para aumentar o envolvimento público. Sua primeira postagem: um apelo à “mobilização de toda a sociedade” contra a espionagem.

“A participação das massas”, dizia a postagem, deveria ser “normalizada”.

O Partido Comunista da China, no poder, está recrutando pessoas comuns para se proteger contra supostas ameaças ao país, numa campanha que confunde o limite entre a vigilância e a paranoia. A economia do país enfrenta sua pior desaceleração em anos, mas o líder autoritário da China, Xi Jinping, parece mais focado na segurança nacional e na prevenção de ameaças ao controle do partido.

“Devemos estar preparados para os piores cenários e também para os cenários extremos”, disse Xi à Comissão de Segurança Nacional da China em maio. Ele apelou às autoridades para “melhorarem a monitorização em tempo real” e “se prepararem para o combate real”.

Continua após a publicidade

O sentido de urgência pode ser reforçado pelo fato de Pequim estar enfrentando alguns dos seus maiores desafios desde a ascensão de Xi, há mais de uma década. Para além da crise econômica, as relações da China com o Ocidente estão cada vez mais tensas. E mudanças inexplicáveis de pessoal nos níveis mais elevados do poder - incluindo a súbita destituição, em julho, do Ministro dos Negócios Estrangeiros da China e de dois generais de alto escalão - sugerem que Xi pode ter temido ameaças ao seu controle.

“A pressão reflete os profundos desafios de legitimidade e a crise que o regime enfrenta”, disse Chen Jian, professor de história moderna chinesa na Universidade de Nova York. Chen disse que o apelo à ação em massa ecoa as amplas campanhas que Mao Zedong desencadeou, em parte, para consolidar o seu próprio poder. A mais notável foi a Revolução Cultural, um período de caos e derramamento de sangue que durou uma década, quando os líderes chineses instaram as pessoas a denunciarem os seus professores, vizinhos ou mesmo famílias como “contrarrevolucionários”.

A sociedade chinesa não se deixaria levar tão facilmente a um frenesi de multidão agora, dada a forma como o país se modernizou, observou Chen. E a China tem motivos para cautela: o diretor da CIA, William Burns, disse recentemente que os EUA estavam reconstruindo a sua rede de espionagem na China.

Medidas extremas

A China também não é a única a adotar advertências cada vez mais extremas sobre a influência estrangeira. Alguns alertaram que Washington está a fomentar uma nova Ameaça Vermelha, como através da Iniciativa China do Departamento de Justiça, agora desmantelada, que visa os acadêmicos. Os EUA e outros países ocidentais também estão trabalhando para restringir o acesso ao TikTok, o aplicativo de vídeos curtos de propriedade chinesa, alegando preocupações de segurança.

Mas a abordagem da China destaca-se pela sua escala e onipresença.

Nos trens de alta velocidade, um vídeo em loop alerta os passageiros para que tenham cuidado ao tirar fotos para as redes sociais, caso capturem informações confidenciais. Nos escritórios do governo onde os residentes preenchem a papelada de rotina, cartazes lembram-nos de “construir uma linha defensiva do povo”.

Continua após a publicidade

Um governo local na província de Yunnan publicou um vídeo de homens e mulheres vestidos com trajes tradicionais dos Yi, um grupo étnico local, dançando e cantando alegremente sobre a lei de segurança nacional da China.

“Aqueles que não denunciarem serão processados. Acobertar crimes levará à prisão”, cantaram os artistas enquanto se espalhavam em círculo, as mulheres agitando suas saias amarelas, azuis e vermelhas brilhantes.

Outras formas de educação antiespionagem são mais formais. A Administração Nacional de Proteção de Segredos de Estado administra um aplicativo com um curso on-line sobre manutenção de segredos, que muitas universidades e empresas ordenaram que seus funcionários concluíssem. A primeira lição começa com uma citação de Mao sobre a importância da confidencialidade; outra alerta que iPhones e dispositivos Android são produtos estrangeiros e podem ser vulneráveis à manipulação.

Até grupos que parecem ter pouco a ver com a segurança nacional foram recrutados. Um departamento de educação esportiva de uma universidade na província de Shandong ordenou que os professores fizessem o curso online; o mesmo aconteceu com uma faculdade de medicina veterinária na cidade de Guangzhou.

“Devemos estar preparados para os piores cenários e também para os cenários extremos”, disse Xi à Comissão de Segurança Nacional da China em maio Foto: Gianluigi Guercia/AP

Jovens geram maior preocupação

Um hotel, na cidade litorânea de Yantai, costuma anunciar passeios para praias e ofertas de jantares em suas postagens nas redes sociais. Mas, em outubro passado, publicou um infográfico sobre os grupos considerados pelo Ministério da Segurança como mais sujeitos ao risco de cooptação por inimigos estrangeiros. Eles incluíam pessoas que estudaram no exterior e “jovens internautas”.

Continua após a publicidade

Os jovens chineses são uma área de particular preocupação, especialmente depois dos protestos generalizados no ano passado contra as duras restrições da covid-19 na China. Alguns participantes eram estudantes universitários que estavam trancados em seus campi há meses. E agora muitos jovens enfrentam uma série de outros problemas, incluindo um desemprego recorde.

Mas as autoridades atribuíram o descontentamento a instigadores externos. Após os protestos do ano passado, uma autoridade chinesa disse que os participantes foram “comprados por forças externas”.

Parte da solução das autoridades é ensinar os jovens a ficarem mais vigilantes. Xi apelou à expansão da educação em segurança nacional e as universidades criaram grupos de estudantes encarregados de denunciar pessoas que, entre outras coisas, utilizam websites estrangeiros.

Mas as constantes exortações lembram aos alunos que eles também estão sendo vigiados. Estudantes universitários em Pequim foram interrogados pela polícia ou por administradores por trocarem mensagens com jornalistas do New York Times – em pelo menos dois casos, antes de qualquer artigo ter sido publicado.

Talvez o efeito central – ou o objetivo - da campanha tenha sido fazer com que a menor ligação com estrangeiros seja motivo de suspeita. Isto se estendeu aos campos culturais onde o intercâmbio tem sido historicamente mais rico. Alguns acadêmicos pararam de se reunir com estrangeiros. Locais em toda a China cancelaram apresentações de músicos estrangeiros.

Alguns chineses reagiram com ceticismo ao apelo à vigilância constante.

Quando um aeroporto na província de Hunan proibiu recentemente os Teslas em seus estacionamentos, argumentando que os carros da empresa americana poderiam ser usados para espionagem, alguns comentadores das redes sociais perguntaram se os jatos Boeing também seriam proibidos. Até Hu Xijin, editor aposentado do Global Times, um tabloide do partido nacionalista, escreveu online que era preocupante que acadêmicos que ele conhecia estivessem evitando os estrangeiros.

Continua após a publicidade

Mas as autoridades ignoraram as preocupações. Em um editorial sobre o apelo à mobilização em massa, o Global Times disse que os críticos eram os paranoicos.

“Se você não fez nada de errado”, dizia, “por que está com tanto medo?”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES