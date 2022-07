China volta a ameaçar caso Pelosi viaje a Taiwan, e Biden planeja conversa com Xi Jinping

PEQUIM - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja conversar com seu colega chinês Xi Jinping nesta quinta-feira, 28, pela primeira vez em quatro meses, sobre diversas questões bilaterais e internacionais. Mas a possível visita a Taiwan da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, paira no ar, com a China alertando para uma resposta severa se ela viajar para a ilha de democracia autônoma que Pequim reivindica como seu território.

Nesta quarta-feira, 27, o Ministério das Relações Exteriores da China se recusou a comentar o telefonema presidencial. No entanto, o porta-voz Zhao Lijian reiterou as advertências da China sobre uma visita a Pelosi. “Se os EUA insistirem em seguir seu próprio caminho e desafiar os resultados financeiros da China, certamente serão recebidos com respostas contundentes”, disse Zhao a repórteres. “Todas as consequências resultantes serão suportadas pelos EUA”

O gabinete de Pelosi ainda não disse quando, ou mesmo se, ela prosseguirá com a visita, mas o momento é especialmente sensível em meio ao aumento das tensões entre Pequim e Washington sobre comércio, direitos humanos e Taiwan.

A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

Embora os EUA tenham enviado nos últimos anos um secretário do Gabinete e ex-funcionários de alto escalão para Taiwan, o status de Pelosi como a principal democrata do Congresso e a segunda na linha de sucessão à presidência a coloca em uma categoria separada. A oradora fez da oposição à China uma característica fundamental de suas mais de três décadas no Congresso.

Embora Biden não tenha autoridade para impedir a visita de Pelosi, o governo comunista autoritário da China opta por ignorar a separação de poderes nos EUA, dizendo que o Congresso está em dívida com o governo. Na percepção de Pequim, o fato de ambos pertencerem ao Partido Democrata reforça a noção de que Pelosi está de alguma forma trabalhando com a anuência de Biden.

Apesar disso, Biden disse na semana passada a repórteres que oficiais militares dos EUA acreditavam que “não era uma boa ideia” a oradora visitar a ilha no momento. O jornal britânico Financial Times informou na semana passada que Pelosi planejava visitar Taiwan em agosto, uma viagem que havia sido originalmente planejada para abril, mas foi adiada depois que ela testou positivo para covid-19.

Pelosi seria a autoridade eleita de mais alto escalão dos EUA a viajar para Taiwan desde que o republicano Newt Gingrich visitou a ilha em 1997, quando atuou como presidente da Câmara. Gingrich e outros republicanos proeminentes que normalmente são críticos de Pelosi encorajaram a viagem, dizendo que a China não tem o direito de ditar para onde os americanos podem viajar.

Militares dos EUA traçam planos para viagem

A China não deu detalhes sobre quais ações específicas tomaria em resposta, mas especialistas dizem que o país pode lançar incursões adicionais em águas e espaço aéreo perto de Taiwan, ou até mesmo cruzar a linha central do Estreito de Taiwan, que divide os dois. Alguns especularam que a China pode até tentar impedir que seu avião pouse, algo que desencadearia uma grande crise e geralmente é considerado improvável.

Autoridades dos EUA disseram à agência Associated Press que, se Pelosi for para Taiwan, os militares aumentarão o movimento de forças e ativos na região do Indo-Pacífico. Eles se recusaram a fornecer detalhes, mas disseram que caças, navios, ativos de vigilância e outros sistemas militares provavelmente seriam usados para fornecer anéis de proteção para o voo de Pelosi para Taiwan.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, posam para uma foto no piquenique do Congresso no gramado sul da Casa Branca em Washington em 12 de julho de 2022 Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Os militares também teriam que estar preparados para qualquer incidente – mesmo um acidente no ar ou no solo. Eles disseram que os EUA precisariam ter recursos de resgate nas proximidades e sugeriram que poderiam incluir helicópteros em navios que já estão na área.

Analistas de segurança ficaram divididos sobre a extensão de qualquer ameaça durante uma viagem e a necessidade de qualquer proteção militar adicional.

O maior risco durante a viagem de Pelosi é de alguma demonstração de força chinesa “dar errado, ou algum tipo de acidente que resulte de uma demonstração de ação provocativa”, disse Mark Cozad, diretor associado interino do Centro de Políticas de Segurança e Defesa Internacional da Rand Corp. “Então pode ser uma colisão aérea. Pode ser algum tipo de teste de míssil e, novamente, quando você está fazendo esse tipo de coisa, sabe, sempre existe a possibilidade de que algo dê errado.”

Uma possível visita de Pelosi torna ainda mais importante que Xi e Biden mantenham uma discussão significativa, disse Yu Wanli, professor de relações internacionais da Universidade de Língua e Cultura de Pequim. Embora ambos os governos se oponham a isso, a visita de Pelosi “foi sequestrada pela política interna dos EUA, com os republicanos e outras forças exercendo pressão para não mostrar fraqueza à China”, disse Yu.

“A questão de como a China e os EUA administram e controlam a questão de Taiwan se tornou um assunto urgente e, portanto, a conversa entre os dois líderes é muito oportuna e necessária”, disse ele.

Os EUA têm apenas relações informais e laços de defesa com Taipé em deferência à China, mas continuam sendo a fonte mais importante de apoio militar e político da ilha. Legalmente, os EUA são obrigados a garantir que Taiwan possa se defender e considerar as ameaças a ele como questões de “grave preocupação”.

A China, que nos últimos anos aumentou sua ameaça de usar a força para anexar Taiwan, se necessário, se opõe a todas as vendas de armas dos EUA e contatos com o governo da ilha.

Taiwan foi um tópico central durante a última ligação de Biden e Xi em março, cerca de três semanas depois que a Rússia lançou sua invasão da Ucrânia. A China se recusou a criticar a ação da Rússia, culpa os EUA e a Otan por provocarem Moscou e criticou as sanções punitivas impostas ao governo de Vladimir Putin e amigos políticos./AP