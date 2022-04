Chineses recorrem a ajuda de vizinhos para superar lockdown e onda de covid em Xangai

THE WASHINGTON POST - Quatro dias em um bloqueio de coronavírus em seu bairro de Xangai, Ding Tingting começou a se preocupar com o velho que morava sozinho no apartamento abaixo dela. Ela bateu na porta dele e descobriu que seu suprimento de comida estava diminuindo e que ele não sabia como comprar mais online.

Ding o ajudou a comprar comida, mas também começou a pensar nas muitas pessoas mais velhas que moravam sozinhas em seu bairro. Usando o aplicativo de mensagens chinês WeChat, ela e seus amigos criaram grupos para conectar pessoas necessitadas com voluntários próximos que poderiam conseguir comida e remédios.

Quando o sogro de uma mulher desmaiou de repente, a rede de voluntários localizou um vizinho com um monitor de pressão arterial e garantiu que ele fosse entregue rapidamente. “A vida não pode ser suspensa por causa do bloqueio”, disse Ding, curadora de arte de 25 anos.

Em seu esforço incansável para acabar com o vírus, a China confiou em centenas de milhares de funcionários de baixo escalão do partido em comitês de bairro para organizar testes em massa e coordenar o transporte para hospitais e instalações de isolamento. As autoridades distribuíram passes especiais para os doentes buscarem remédios e outras necessidades durante o bloqueio.

Mulher em um dos residenciais em Xangai durante o confinamento no distrito de Jing'an, em 23 de abril Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Mas o recente aumento em Xangai sobrecarregou as 50 mil autoridades do bairro da cidade, deixando os moradores lutando para obter comida, atendimento médico e até cuidados com animais de estimação. Irritados e frustrados, alguns resolveram o problema com as próprias mãos, oferecendo-se para ajudar os necessitados quando o Partido Comunista da China não pôde ou não quis, testando sua legitimidade em tempos de crise.

“Uma alegação do Partido Comunista Chinês é que apenas ele pode entregar o básico e meios de subsistência a todas as pessoas na China”, disse Victor Shih, professor de ciência política da Universidade da Califórnia, em San Diego. Para os moradores de Xangai que agora tentam obter comida e outros recursos, a confiança nessas alegações provavelmente foi enfraquecida, explica.

Em Xangai, onde uma a cada três pessoas tem mais de 60 anos, os moradores estão especialmente preocupados com o fato de os idosos estarem sendo esquecidos. Muitos não usam smartphones e não estão no WeChat ou em qualquer uma das dezenas de aplicativos de compras online da China que tornam a vida moderna conveniente. Incapaz de deixar suas casas, eles foram cortados da vida cotidiana.

“Eu realmente vejo a luta de alguns dos idosos”, disse Danli Zhou, que faz parte de um grupo ad hoc de voluntários em seu bairro nobre no centro da cidade. O grupo faz turnos ajudando a levar as entregas do saguão até as portas dos moradores.

Durante um de seus turnos, Zhou disse que bateu na porta de um velho que parecia estar lutando para falar. Ele pediu para ver o telefone do homem e conseguiu o contato de sua filha que mora em outra parte da cidade.

Zhou colocou a filha em contato com vários grupos WeChat no prédio, onde os vizinhos estavam comprando comida e organizando entregas. “Há muitos idosos morando sozinhos no prédio”, disse Zhou. “Levei algum tempo para descobrir o sistema.”

Entre as dezenas de milhares de novos voluntários de Xangai, um senso de comunidade cresceu em uma metrópole extensa com mais moradores do que qualquer outra cidade da China e onde a maioria está acostumada ao anonimato. Muitos disseram que antes do surto eles estavam mais familiarizados com seus colegas do que com seus vizinhos.

Yvonne Mao, uma gerente de projeto de 31 anos de uma empresa de tecnologia em Xangai, nunca se preocupou em conhecer seus vizinhos antes que a variante Ômicron começasse a invadir sua cidade. Depois que alguém testou positivo para o vírus em seu complexo, ela entrou em pânico e pediu ajuda preenchendo um formulário que encontrou online dedicado a conectar pessoas a voluntários em cada distrito de Xangai.

Mao logo recebeu um telefonema de um voluntário de meia-idade que morava acima dela em seu prédio, que disse que queria ver como ela estava. Depois dessa experiência, ela se inscreveu para ajudar a distribuir alimentos e outras necessidades a outros vizinhos. “Sinto uma sensação de unidade e me aproximei de meus vizinhos”, disse Mao.

Trabalhador da quarentena da covid em Xangai exausto durante o surgimento de casos na cidade chinesa Foto: NYT / NYT

Os voluntários também se tornaram um recurso essencial para as centenas de milhares de pessoas que estão sendo enviadas para instalações de isolamento após testarem positivo, de repente forçadas a deixar para trás suas vidas diárias com pouca preparação.

Quando um vídeo de um cachorro da raça corgi sendo espancado por profissionais de saúde em trajes brancos se tornou viral, voluntários dos direitos dos animais entraram em ação.

O dono deixou o cachorro na rua depois de não conseguir encontrar alguém para cuidar do animal antes de ser enviado para uma instalação de quarentena, de acordo com relatos da mídia estatal. Mais tarde, um funcionário reconheceu que o espancamento foi um erro, mas muitos donos de animais ficaram furiosos.

Voluntários distribuíram formulários on-line para que os moradores se inscrevessem para cuidados com animais de estimação em distritos da cidade. Esses grupos ajudaram a transferir animais de estimação para lares temporários ou serviços de assistência social quando os donos testaram positivo e forneceram dicas sobre como passear cães em uma varanda.

No entanto, mesmo esses pequenos atos de bondade enfrentaram alguma oposição das autoridades do bairro.

Akiko Li, voluntária de um grupo de direitos dos animais, ajudou a encontrar um lar para um gato de cabelos brancos e olhos azuis chamado Guaiguai quando seu dono entrou em contato com ela em pânico. Li localizou um estudante do ensino médio que morava no mesmo complexo residencial que poderia ir ao apartamento para pegar o gato. “Enfrentamos muita resistência nesse processo”, disse Li, de 28 anos.

No subúrbio de Baoshan, no norte de Xangai, Hura Lin, um colegial de 18 anos, acolheu um gato chamado Drumstick depois que seu dono deu positivo para o vírus. Era o mínimo que ela podia fazer, disse Lin. “Não espero poder resolver o problema; Eu só quero ajudar o máximo possível.”]

Café de graça

Algumas pessoas, em vez de se tornarem voluntárias, estão simplesmente fornecendo maneiras informais de aliviar o estresse diário da vida em confinamento em Xangai, coletando informações e guias úteis on-line, fazendo refrescos para vizinhos exaustos ou vídeos para aumentar o moral.

Em um bairro perto da casa de Mao, outra voluntária, Perla Shi, faz café de graça todas as manhãs para seus vizinhos em sua pequena cozinha. Ela recebe pedidos diariamente e os entrega em copos para viagem que conseguiu comprar em uma loja de conveniência próxima.

Ela foi movida a fazer algo depois de vários atos de bondade de seus vizinhos: um se ofereceu para cuidar de seu gato Sixi quando Shi, de 35 anos, testou positivo. Outra colocou pão caseiro fresco à sua porta. Um terço deixou uma caixa inteira de iogurte.

“Todo mundo estava com poucos recursos, mas eles ainda me alimentavam de vez em quando”, disse Shi. “Eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer algo por eles também.”