Muitos chineses veem uma revolução cultural ocorrendo nos Estados Unidos

Eles estão dizendo que a situação parece um pouco com a Revolução Cultural, o período conhecido como “a década da turbulência”. Os jovens assessores que Elon Musk enviou para desmantelar o governo dos EUA lembraram alguns chineses dos Guardas Vermelhos que Mao Tsé-tung alistou para destruir a burocracia no auge da Revolução Cultural.

PUBLICIDADE Ao ouvir o presidente Trump refletindo a respeito de servir um terceiro mandato, eles brincaram que o líder da China, Xi Jinping, deve estar dizendo: “Eu sei como fazer isso” — ele garantiu um terceiro mandato em 2022 ao arquitetar uma mudança constitucional. Os Estados Unidos ajudaram a China a modernizar e expandir sua economia na esperança de que a China se tornasse mais parecida com os EUA: mais democrática e mais aberta. Agora, para alguns chineses, os Estados Unidos estão se parecendo cada vez mais com a China.

Estados Unidos, de Donald Trump, estão se parecendo cada vez mais com a China, de Xi Jinping Foto: Susan Walsh/AP

“Vindo de um estado autoritário, sabemos que a ditadura não é apenas um sistema: é, em sua essência, a busca pelo poder”, escreveu Wang Jian, um jornalista, em um post no X criticando Trump. “Também sabemos que a Revolução Cultural foi um projeto para desmantelar instituições para expandir o controle.”

Para esses chineses que lutam por valores democráticos, mas lutam com um estado autoritário, seu modelo de referência está se destruindo. Eles estão expressando seu alarme em entrevistas, artigos e comentários nas redes sociais que variam em tom emocional, da decepção e raiva ao sarcasmo.

“Farol da democracia, de 1776 a 2025”, escreveu um comentarista em um post da conta oficial de mídia social Weibo da Embaixada dos Estados Unidos na China.

Eles estão testemunhando coisas que achavam que só poderiam acontecer na China: anúncios oficiais bajuladores, intimidação da mídia e grandes empreendedores competindo pelo favor da liderança, para não falar em um presidente que se autodenomina rei.

“Sinto-me sobrecarregada pela sensação de familiaridade: parece muito com a China”, disse-me Zhang Wenmin, uma jornalista investigativa conhecida pelo pseudônimo Jiang Xue. Zhang foi forçada a deixar a China por causa de seu trabalho e se mudou para os Estados Unidos em 2023. “Acabei de sair da frigideira e entrar no fogo”, ela disse.

Claro, os dois países são fundamentalmente diferentes.

A China é um estado de partido único que carece de três pilares do sistema americano: liberdade, democracia e estado de direito. Milhões de chineses morreram durante a Revolução Cultural, e dezenas de milhões foram perseguidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos está longe disso. “Não é exatamente um paralelo”, disse-me Ian Johnson, um jornalista americano que escreve sobre a China há décadas. “Mas os paralelos históricos nunca são exatos, porque a história não se repete de verdade.” O sistema americano está se despedaçando sem pressão externa, ele disse, e isso é semelhante ao que o Partido Comunista fez no auge da Revolução Cultural em 1966.

Após a Revolução Cultural, que destruiu quase todas as instituições na China, o país tentou construir algo como esses alicerces americanos. Apesar das restrições oficiais, advogados, jornalistas e empreendedores construíram uma sociedade civil emergente que tentou responsabilizar o governo.

Esses são os chineses que mais sofreram quando Xi sufocou os esforços para tornar a China uma sociedade mais aberta e democrática, e também são os mais decepcionados com o que está acontecendo nos Estados Unidos.

Eles ficaram chocados com as mudanças abruptas na política dos EUA sob o presidente Trump. O mais impressionante é a linguagem que as agências governamentais usaram em postagens de mídia social. O tom, dizem as pessoas, soa como propaganda do Partido Comunista Chinês. “Mesmo os posts da embaixada do PCC, com toda a sua propaganda, não passam todos os dias elogiando Xi Jinping obsessivamente”, escreveu no X Deng Haiyan, um ex-policial que se tornou crítico do governo chinês. “Seria de se imaginar que o Diário do Povo havia se mudado para o Consulado dos EUA”, ele escreveu, referindo-se ao jornal oficial do Partido Comunista Chinês.

A conta oficial do Weibo da Embaixada dos Estados Unidos na China, que tem 3,5 milhões de seguidores, costumava ser uma plataforma para o governo dos EUA espalhar valores americanos e informações confiáveis. Os chineses que compartilham esses valores às vezes usavam as seções de comentários da conta para desabafar a respeito do seu próprio governo.

Nas redes sociais, chineses chamam Trump de Mao Tsé-tung americano Foto: Haiyun Jiang/NYT

“Que vergonha!”, muitos usuários do Weibo com endereços IP na China comentaram em postagens sobre as políticas dos EUA em relação à Ucrânia.

Em uma postagem a respeito de comentários que Trump fez sobre direitos humanos, um usuário escreveu: “E vocês acham que são dignos de falar sobre direitos humanos? Vocês traíram a Ucrânia!”

As mudanças de conteúdo e estilo na conta do Weibo levaram um comentarista a provocar o editor de mídia social da conta: “Pisque duas vezes se você foi sequestrado”. A assessoria de imprensa da embaixada se recusou a comentar.

Para muitos chineses, o caos em Washington é motivado por um impulso familiar.

“A única maneira de desmantelar o ‘estado profundo’ dos EUA é por meio de uma ‘Revolução Cultural’”, escreveu Zhang Qianfan, professor de direito na Universidade de Pequim, em um artigo amplamente divulgado a respeito da erosão da democracia americana. “A Revolução Cultural não traz nem honestidade nem eficiência: apenas a demolição do estado de direito essencial para a sobrevivência de todos.”

As características dos líderes autoritários, como cercar-se de legalistas e tentar controlar a mídia, não são exclusividade da China.

Durante a Revolução Cultural, Mao promoveu um camponês semianalfabeto ao cargo de vice-premiê e um quadro de baixo escalão em uma fábrica têxtil para ser seu vice aos 38 anos.

Para seu terceiro mandato, Xi cercou-se de legalistas, muitos dos quais não foram para universidades chinesas de elite. Eles tampouco têm longa experiência trabalhando no governo central, ao contrário dos membros dos dois governos chineses anteriores.

Na semana passada, quando a Embaixada dos Estados Unidos na China postou em sua conta do Weibo que a Casa Branca escolheria os veículos de comunicação autorizados a participar do pool de imprensa presidencial, um usuário na cidade de Chongqing, no sudoeste do país, comentou: “Permitir seletivamente que certos veículos de comunicação conduzam entrevistas: uma tática muito conhecida”.

Para os chineses, um dos aspectos mais surpreendentes é a rapidez com que o Trump parece estar construindo um culto à personalidade.

Depois de exibir chapéus que diziam “Trump estava certo sobre tudo”, um usuário do X escreveu em chinês: “O Mao Tsé-tung americano nasceu! Vida longa ao grande líder Presidente Trump — vida longa, vida longa, vida longa, vida longa!"

Li Weiao, um jornalista de Pequim, postou um videoclipe no Weibo que mostra Trump desfrutando de uma ovação de pé em sua primeira reunião de gabinete em seu segundo mandato. “Acho que realmente subestimei o lado sombrio da natureza humana”, escreveu ele no Weibo.

“A cadência desses aplausos parece muito familiar”, comentou um advogado na postagem do Li. Outro comentarista escreveu: “Assim como a Coreia do Norte e seu amigo”, referindo-se à China.

Em um comentário a respeito de um episódio do meu podcast em chinês, um espectador do YouTube escreveu uma paródia de um anúncio da Casa Branca no estilo de propaganda do Partido Comunista.“Todo o Partido Republicano e todos os Estados Unidos devem se unir ainda mais em torno do Comitê Central da Casa Branca com o Presidente Trump em seu núcleo, segurando alto a grande bandeira do capitalismo ao estilo americano”, escreveu o usuário.

“Devemos implementar completamente o Pensamento do Capitalismo Americano da Nova Era de Trump, permanecer unidos em propósito, manter a tradição enquanto inovamos, seguir em frente com determinação e lutar incansavelmente para atingir o grande objetivo do MAGA!” /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL