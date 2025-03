Chuva, neve, granizo, poeira, fogo, tornados: entenda o que assolou os EUA nos últimos dias

Chuva, neve, granizo, poeira, fogo, tornados. Um sistema gigante de tempestades transcontinental na semana passada provocou um perigo após o outro nos Estados Unidos, atingindo a Califórnia com um rio atmosférico, alimentando incêndios florestais em Oklahoma e gerando tornados do Missouri a Alabama. Uma parte do Texas parecia Marte. Grandes extensões de comunidades pelo Meio-Oeste e Sul foram reduzidas a escombros. Um governador perdeu uma casa de fazenda para o fogo. E a área perto de uma pequena cidade no Mississippi foi atingida por um tornado duas vezes.

Tudo isso resultou em uma mistura devastadora. Desde sexta-feira, 14, pelo menos 40 mortes em sete Estados foram atribuídas à tempestade. Aqui estão algumas informações a saber sobre o sistema de tempestades e seu impacto.

A área perto de Tylertown, Mississippi, foi atingida por um tornado em duas ocasiões diferentes no sábado Foto: Edmund D. Fountain/NYT

Quase 75 tornados

Quase 75 tornados

Esse número foi relatado pelo Storm Prediction Center, embora possa mudar. No total, tornados e tempestades severas mataram pelo menos 24 pessoas em quatro Estados - Alabama, Arkansas, Missouri e Mississippi. Missouri teve o maior número de mortes, 12. Pela região, casas foram niveladas, deixando enormes campos de destroços. Em Poplar Bluff, Missouri, no canto sudeste do Estado, mais de 500 casas foram destruídas. Alabama, onde duas pessoas morreram, relatou danos em 52 dos 67 condados do estado. No Mississippi, a área perto de Tylertown, que fica perto da fronteira com a Louisiana e tem uma população de cerca de 1.500 pessoas, foi atingida por tornados em dois momentos do sábado, 15. Mas especialistas dizem que o fenômeno não é tão incomum em um surto como este. A extensão total dos danos pela região pode não ser conhecida por dias.

Tornados normalmente ocorrem no sul do país nesta época do ano. Tornados duradouros, que são mais raros, haviam sido previstos na semana passada, e os meteorologistas no domingo estavam avaliando a série recente deles. Emily Thornton, meteorologista do Storm Prediction Center, chamou isso de “um evento severo de alta magnitude”. Mas não foi totalmente fora do comum para o que acontece em março e abril.

Em termos do número de tornados, este surto não foi uma exceção. O surto mais recente nos Estados Unidos foi em 31 de março e 1 de abril de 2023, quando 146 tornados causaram 26 mortes, segundo William Bunting, diretor adjunto do Storm Prediction Center.

Marcus Cole abraçou suas filhas em frente à sua casa destruída em Bridgeton, Missouri Foto: Robert Cohen/AP

Chamas de 18 metros de altura

Ventos com força de furacão alimentaram incêndios florestais que se espalharam rapidamente em Oklahoma, Texas e Kansas. O pior dano foi em Oklahoma, onde mais de 400 casas e outras estruturas foram destruídas. Pelo menos quatro pessoas morreram no Estado devido aos incêndios, e 142 pessoas foram feridas, segundo o Departamento de Gestão de Emergências de Oklahoma.

Em Stillwater, uma cidade de cerca de 50.000 habitantes e lar da Universidade Estadual de Oklahoma, dúzias de casas queimaram. O governador Kevin Stitt estava entre as vítimas — ele compartilhou vídeo de uma casa de fazenda que possuía em Luther, fora de Oklahoma City, em ruínas.

Moradores de Oklahoma lidam com a ameaça de tornados o tempo todo. Mas para muitos, encontrar incêndios florestais foi uma experiência completamente nova. J. Bryson Baker, 39, passou toda a sua vida em Stillwater. Ele nunca havia fugido de um incêndio, até sexta-feira, 14. Sua família saiu de sua casa no sudoeste de Stillwater para ficar com parentes em Oklahoma City. Quando ele retornou ao anoitecer, disse que viu chamas de 18 metros de altura emitindo tanto calor que ele não sabia como os bombeiros conseguiam suportar. O incêndio destruiu sua cerca do quintal e parte do seu quintal. Sua casa térrea de tijolos foi poupada, mas outras casas estavam em escombros.

Tempestades de poeira deixam mortos

Os ventos ferozes também produziram tempestades de poeira no Texas e no Kansas que mataram pelo menos 12 pessoas. Na região em torno de Lubbock e Amarillo, no Texas, as autoridades relataram mais de três dúzias de acidentes de carro, matando pelo menos quatro pessoas. Imagens nas redes sociais mostraram uma vista distópica da área, apresentando uma névoa espessa, marrom-acinzentada. Um homem transmitiu um vídeo em que dizia “você quer ir para Marte? Isso é Marte”.

No oeste do Kansas, oito pessoas foram mortas em um engavetamento durante uma tempestade de poeira que criou condições de visibilidade quase zero na Interestadual 70 perto da fronteira com o Colorado, disse a Patrulha Rodoviária do Kansas. Quarenta e seis pessoas foram levadas para hospitais.

No domingo, a ameaça de tornados e tempestades de trovão era esperada para terminar no sul e se deslocar para o leste, embora em um nível muito menor do que no sábado. Os meteorologistas disseram que haveria um risco ligeiro de tempestades severas e tornados desde o centro da Flórida até o oeste da Pensilvânia. Alguns locais nesta área poderiam registrar até 5 polegadas de chuva, particularmente no leste da Virgínia e no leste da Carolina do Norte.

