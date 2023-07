As fortes chuvas de monção que atingiram a Coreia do Sul nos últimos dias causaram 33 mortes, deixaram dezenas de desaparecidos e forçaram milhares de evacuações. As autoridades temem que haja mais vítimas devido a deslizamentos de terra e a um túnel que ficou inundado com vários carros no interior, no centro do país.

Equipes de resgate procuram pessoas desaparecidas nas fortes chuvas que atingiram a Coreia do Sul Foto: South Korea National Fire Agency, via AP

A maioria das mortes foi causada por deslizamentos de terra, tendo sido registrados 16 óbitos na província de Gyeongsang do Norte, no sudeste do país, e outros seis em Chungcheong do Sul, no centro da China, de acordo com o Comando de Desastres e Contramedidas de Emergências.

Em Cheongju, cerca de 100 quilômetros a sudeste de Seul, sete corpos foram resgatados em um túnel inundado.

Os bombeiros conseguiram salvar nove pessoas que também se encontravam nos seus veículos na mesma passagem subterrânea, que foi inundada subitamente.

No entanto, há o receio de que haja mais mortos neste túnel, uma vez que continuam desaparecidas pelo menos 11 pessoas dos cerca de 15 veículos presos.

Na própria cidade de Chungju e no condado vizinho de Goesan, cerca de 6.400 habitantes continuam fora de casa devido ao transbordamento da principal barragem da região.

Mais de 4.700 pessoas estão também alojadas em abrigos em outras partes da Coreia do Sul, onde mais de 130 estradas foram tiveram o trânsito interrompidos e todos os serviços ferroviários foram suspensos, exceto alguns trens de alta velocidade.

Em Gyeongsang do Norte, onde pelo menos nove pessoas estão desaparecidas, cerca de 8.300 residências estão sem eletricidade. A Administração Meteorológica da Coreia (KMA) mantém um alerta de chuva elevada em todo o país, com destaque especial para as regiõescentro e sudoeste, e avisa que as chuvas fortes se prolongarão até quarta-feira, 19. /EFE