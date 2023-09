Chuvas torrenciais deixam 3 mortos, 3 desaparecidos e inundações na Espanha

As fortes tempestades que atingiram a Espanha no último fim de semana e novamente nesta segunda-feira deixaram três mortos, três desaparecidos e um rastro de inundações, incidentes e danos de vários graus.

A depressão isolada em níveis elevados (DANA) bateu o recorde do dia mais chuvoso de um mês de setembro em muitas partes da Espanha, incluindo Madri, Toledo, Valladolid, Segóvia (todas na região central) e Navarra (norte).

Cádiz (sul), Segóvia e Tarragona (nordeste) são as províncias que registraram a maior acumulação de chuva durante o domingo: 172,2 litros por metro quadrado no município de San José del Valle, em Cádiz, 147,8 em San Rafael, em Segóvia, e 117,2 em Tortosa-Roquetes, em Tarragona.

Membros da família Melcon Fernandez e vizinhos varrem a água e a lama após fortes chuvas, em El Alamo, Espanha, a 4 de setembro de 2023. Foto: Susana Vera / Reuters

Ávila, com 96 litros por metro quadrado na localidade de Cebreros, e Toledo capital, com 91,8, são as outras duas províncias mais afetadas no mesmo dia e, neste último caso, a chuva causou a morte de duas pessoas: um jovem de 20 anos em Casarrubios del Monte, na província de Madri, e um homem que viajava em um veículo no município de Bargas, na província de Toledo.

Além disso, a Guarda Civil está à procura de três pessoas desaparecidas, duas delas na província de Madri: um homem de 83 anos na localidade de Villamanta e outro que viajava em um carro com a família quando o veículo foi arrastado para o rio Alberche em Aldea del Fresno (Madri).

A mãe e a filha conseguiram sair do carro e o menino de 10 anos foi encontrado em uma árvore no início da manhã, mas o pai ainda não foi encontrado.

Mohammed passa por uma casa inundada onde os seus habitantes salvaram a vida subindo as escadas para o segundo andar, após uma forte chuva, em El Alamo, Espanha, a 4 de setembro de 2023. Foto: Susana Vera / Reuters

A terceira é uma mulher que está desaparecida desde a noite de domingo, quando dirigia na estrada CM-4004, no município de Valmojado (Toledo).

Na sua conta na rede social X (ex-Twitter), um dos bombeiros florestais que trabalhou nessa noite relatou a trágica experiência, da qual foi testemunha, e afirma que mandou parar vários carros para impedi-los de circular porque o rio estava subindo, mas o condutor desaparecido “foi negligente e decidiu atravessar, parou no meio da enchente” e, embora “tenha tentado fazer marcha à ré, o carro capotou e foi arrastado pela enchente”.

Esta fotografia mostra um carro destruído no meio de um rio na cidade de Aldea del Fresno, na região de Madri, a 4 de setembro de 2023 Foto: OSCAR DEL POZO CANAS / AFP

Nesta segunda-feira, e como resultado de uma forte enxurrada de água que caiu no início da manhã, a comunidade autônoma de Madri lidera a precipitação acumulada na Espanha, com mais de 56 litros por metro quadrado registrados em Colmenar Viejo (norte); 47,1 litros na estação meteorológica de El Retiro e 45,2 litros na Cidade Universitária, ambas na capital.

Além de Madri, quatro outras regiões (Castela-Mancha, Castela e Leão, País Basco e La Rioja) continuam em alerta amarelo por causa da chuva.

Membros da equipa de busca e salvamento da Guarda Civil espanhola procuram uma pessoa desaparecida junto a uma ponte que ruiu parcialmente, na sequência de fortes chuvas em Aldea del Fresno, Espanha, a 4 de setembro de 2023. Foto: Susana Vera / Reuters

A ministra interina da Transição Ecológica, Teresa Ribera, agradeceu à Agência Estatal de Meteorologia (AEMET), às forças de segurança, à Proteção Civil e às emergências municipais, regionais e estatais pelo trabalho em “dias tão complexos”, em mensagem também publicada na rede social X, destacando o seu “civismo e a sua atenção às recomendações de prudência”.

A previsão geral da AEMET assegura que o céu nublado e a chuva continuarão em grande parte da península ao longo desta segunda-feira, mas diminuirão até que a DANA seja finalizada nesta noite. /EFE