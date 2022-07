CIA chega aos 75 anos de espionagem cercada de mitos e conspirações

WASHINGTON - Em 26 de julho de 1947, quando o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ratificou a Lei de Segurança Nacional, abriu as portas para a criação da Agência Nacional de Inteligência, a CIA, e, com ela, possibilitou 75 anos de espionagem cercada de mitos e conspirações.

A medida levou dois meses para entrar em vigor e lançou as bases para o que se tornaria o maior e mais poderoso serviço de inteligência do mundo, que por sua vez substituiu o Escritório de Serviços Estratégicos (OSS).

Nesse tempo, segundo afirmou o atual presidente, Joe Biden, em 8 de julho, “evoluiu para antecipar e responder às ameaças emergentes desde o início da Guerra Fria à luta contra o terrorismo” e facilitar a capacidade de enfrentar a competição com a China e os novos desafios que remodelaram o mundo, das novas tecnologias às pandemias.

Porta com selo comemorativo que marca 75 anos da CIA na sede da agência, em Langley, Virgínia Foto: Kevin Lamarque/Reuters

A própria agência se orgulha de “conseguir o que outros não podem e chegar onde outros não podem ir”, e sua missão principal é coletar as informações que permitem que sucessivos presidentes mantenham o país seguro.

Mas tudo o que a rodeia é “top secret” e, por isso, sujeito a críticas e suspeitas. “Tem o problema incomum de ser um serviço secreto de inteligência em uma sociedade democrática aberta”, disse à agência EFE o especialista americano Tim Weiner.

O autor do livro Legado de cinzas. História da CIA defende que para conhecer o inimigo é preciso tanto falar com ele quanto espioná-lo e, em seu relato, aponta que assim como os triunfos do agência economizaram sangue e riqueza, seus erros desperdiçaram ambos.

Sucessos e fracassos

A CIA pode se orgulhar de declarar vitória na operação secreta que levou ao golpe de 1954 na Guatemala contra o governo democraticamente eleito de Jacobo Árbenz Guzmán, contrário a Washington, ou do dispositivo que perseguiu o lendário guerrilheiro argentino Ernesto “Che” Guevara na Bolívia em 1967.

Presidente Joe Biden discursa na sede da CIA para lembrar os 75 anos da agência, Langley, Virginia Foto: Kevin Lamarque/Reuters - 08.07.2022

Mas não antecipou os ataques da Al Qaeda em 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e o Pentágono e errou em suas conclusões sobre as armas de destruição em massa no Iraque, que se revelaram infundadas.

“Estávamos errados. Sabíamos que a Al Qaeda era um problema, mas não em que medida. Agora sabemos”, admite à EFE Michael Hayden, que foi seu diretor-geral de 2006 a 2009. Ele teve como eixo de seu trabalho a luta contra aquela organização jihadista e tomou posse três anos após a invasão americana do Iraque, justificada com o argumento de que havia o armamento.

Iraque e o 11 de Setembro não foram os piores momentos da biografia de uma agência que completa 75 anos em 2022. Embora seja proibida de atuar em território nacional, o uso partidário feito por presidentes, principalmente Richard Nixon (1969-1974), a levou a se concentrar nos cidadãos americanos.

Ela também não ficou isenta de controvérsias sobre o programa de interrogatórios estabelecido pelo governo de George W. Bush (2001-2009), que incluía técnicas simuladas de afogamento, humilhação, privação de sono e espancamentos.

“Muitas pessoas dizem que não deveríamos ter feito isso, mas depois do 11 de Setembro todos disseram ‘faça, faça’”, lembra Hayden, para quem, na época, o objetivo era mais importante do que considerações sobre os métodos para alcançá-lo.

Comitiva presidencial de Biden chega à sede da CIA em Langley, Virgínia Foto: Chris Kleponis/EFE - 08.07.2022

Relatórios precisos sobre as intenções do presidente russo, Vladimir Putin, antes de lançar sua invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro ajudaram a dirigir a agência cuja prioridade, segundo os dois especialistas, mudou do terrorismo para se concentrar na Rússia e na China.

A abertura dos dados sobre a estratégia russa também aproximou o público de um trabalho que permanece obscuro e, assim, alimenta o imaginário coletivo.

“A imagem de um agente que voa para uma capital estrangeira, bebe um Martini, dorme com alguém, derruba um governo e sai de avião à meia-noite é um mito. A CIA é um gigantesco aparato burocrático de 20 mil a 25 mil pessoas e só alguns milhares realizam operações fora”, aponta Weiner.

O avanço das novas tecnologias facilitou seu trabalho, mas também a tornou alvo de seus próprios inimigos. No entanto, como conclui o autor que também é jornalista, ela pode olhar para o futuro de cabeça erguida: “Ela está melhor preparada agora? Eu gostaria de dizer que sim”. /EFE