Ciclone bomba causa frio de até -56°C, cancelamento de 5.700 voos e mortes nos EUA e Canadá

WASHINGTON - O ciclone bomba continua a causar uma forte tempestade de inverno nos Estados Unidos, com nevascas, chuvas, inundações e muito frio neste sábado, 24, véspera de Natal. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) informou que temperaturas congelantes de -45 °C e -56 °C são possíveis até o final desta semana em algumas partes do país. A tempestade acontece desde o início da semana e já causou acidentes em estradas, quedas de energia elétrica, cancelamento de mais de 5.700 voos e ao menos 19 mortes.

A tempestade de inverno que assola o país não tem precedentes devido ao seu tamanho, que vai dos Grandes Lagos, perto do Canadá, até o Rio Grande, ao longo da fronteira com o México. O NWS descreveu o fenômeno climático de inverno como “único em uma geração”, com cerca de 240 milhões de americanos sob aviso de condições climáticas extrema, o que corresponde a 70% do país.

Na cidade de Nova York, foram registrados ventos com velocidade de até 110 km/h, enchentes em estradas, casas e empresas na sexta-feira, 23. Já em Boston, a maré alta e a chuva inundaram algumas ruas do centro da cidade. Até Nova Orleans, conhecida por temperaturas amenas, precisou abrir três centros de aquecimento durante a noite para acolher moradores de rua.

Ciclone bomba causa tempestade de inverno nos EUA + 3

Em Nashville, cerca de 55 mil clientes ficaram sem energia elétrica por causa da tempestade na sexta-feira e, por isso, autoridades estaduais fizeram um apelo para reduzir o uso de eletricidade e ajudar a estabilizar a rede elétrica. Até mesmo a Flórida, considerado o Estado mais ensolarado do país, deve ter o Natal mais frio dos últimos 30 anos.

Já nesse sábado, o número de casas e empresas sem energia passava de 1,7 milhão, principalmente nos estados da Carolina do Norte, Maine e Virginia, segundo o site especializado poweroutage.us.

Em El Paso, Texas, abrigos foram criados para que os migrantes procedentes do México evitassem crises de hipotermia. Muitos, no entanto, têm medo das autoridades migratórias e “dormem apenas com cobertores”, afirmou à AFP Rosa Falcón, uma professora e voluntária de 56 anos.

Acidentes e mortes

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, as temperaturas caíram drasticamente abaixo do normal na extensão do leste das Montanhas Rochosas até os Apalaches. O motivo é o ciclone bomba que se desenvolveu perto dos Grandes Lagos, provocando condições para nevasca, com ventos fortes e neve.

Para o fim de semana, é esperado mais frio e rajadas de vento no país. Há risco “potencialmente fatal” para viajantes que ficarem presos na neve, e até mesmo há risco de queimaduras por causa do frio para quem ficar muitos minutos ao ar livre. Em Nova York, a previsão é que os ventos frios caiam abaixo de zero e permaneçam nesse patamar até a manhã de sábado. A recomendação das autoridades é não viajar.

Com a visibilidade próxima de zero, as nevascas e geadas que afetam grande parte do país transformam as estradas em áreas muito perigosas. “As pessoas deveriam ficar em casa, não se aventurar nas estradas”, disse à CNN o governador do Kentucky, Andy Beshear. “Sua família quer ver você em casa para o Natal, mas querem mais ainda vê-lo com vida”, acrescentou.

Beshear confirmou que três pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias do Kentucky. Em Oklahoma, pelo menos duas pessoas morreram nas estradas. Em Ohio, um acidente que envolveu 50 veículos provocou uma morte, segundo a imprensa local. Em Michigan, uma colisão de nove caminhões paralisou o trânsito na sexta-feira.

Duas pessoas que morreram em suas casas nos arredores de Buffalo, Nova York, quando as equipes de emergência não conseguiram alcançá-las em meio a uma nevasca histórica. “Não importa quantos veículos de emergência tenhamos, eles não conseguem passar pelas condições enquanto falamos”, disse a governadora de Nova York, Kathy Hochu.

Os dados totais de mortos ainda oscilam, com autoridades falando em mais de uma dúzia só nos Estados Unidos devido ao frio e acidente nas estradas. O Canadá também enfrenta o fenômeno, com alertas de frio extremo, tempestades e até nevascas para grande parte do território.

O que é ciclone bomba

Ciclone bomba é um termo dado a uma tempestade que se intensifica rapidamente, com a pressão do ar central caindo pelo menos 24 milibares em um período de 24 horas. Eles são chamados de ciclones bomba por causa do poder explosivo causado pela rápida queda de pressão. Tais tempestades trazem um clima que varia de nevascas a fortes tempestades e precipitações.

Os ciclones bomba são mais comuns na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, onde a terra fria e a corrente quente da Corrente do Golfo fornecem condições ideais para seu desenvolvimento./AFP, AP e NYT