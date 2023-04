Ciclone Ilsa atinge Austrália com ventos de 218 km e quebra recordes

O ciclone Ilsa atingiu um trecho da costa na Austrália nesta sexta-feira, 14, com ventos que quebraram recordes que foram estabelecidos há mais de dez anos.

Após atingir a costa, o ciclone enfraqueceu e se moveu para o sudeste do país como uma tempestade.

O ciclone também passou pela Ilha Bedout, uma região desabitada, e chegou a ter fortes ventos com velocidade de 218 km/h em um período de dez minutos.

Ciclone não causou grandes danos a cidades com grande população

Os principais centros populacionais não foram afetados pelo ciclone, incluindo a cidade de Port Hedland, um ponto importante de exportação de minério.

Imagens de satélite mostram o ciclone Ilsa se aproximando da costa da Austrália Foto: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicações / AP

As autoridades haviam fechado um dos portos responsáveis pelo escoamento do produto e enviaram um alerta para 15 mil pessoas com recomendações para que não saíssem de casa.

Apesar disso, o ciclone chegou a derrubar arvores e causar danos a regiões agrícolas.

O ciclone Monica, que atingiu a Austrália em 2006 segue sendo o maior ciclone que já atingiu o país, com ventos de 290 km/h.