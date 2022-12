Cientistas dizem que o aquecimento do Ártico pode ser o culpado pelo frio extremo nos EUA

Os dados são claros: o aumento das temperaturas globais significa que os invernos estão ficando mais amenos, em média, e o tipo de frio recorde que atingiu os Estados Unidos na sexta-feira, 23, está se tornando mais raro. Mas, ao mesmo tempo, o aquecimento global pode estar alterando os padrões atmosféricos e levando surtos severos de ar polar a climas normalmente moderados, de acordo com cientistas que estão debatendo ativamente a situação.

Mudanças drásticas no Ártico, que está aquecendo mais rápido do que em qualquer outro lugar da Terra, estão no centro da discussão. Mudanças no gelo do Ártico e na cobertura de neve estão desencadeando padrões atmosféricos que permitem que o ar polar se espalhe para o sul com mais frequência, de acordo com pesquisas recentes.

“Vimos a mesma situação basicamente nos últimos três anos consecutivos”, disse Jennifer Francis, cientista sênior do Woodwell Climate Research Center, em Massachusetts. “Aqui vamos nós novamente.”

O clima de inverno está cobrindo os EUA quando uma grande tempestade fez as temperaturas despencarem Foto: Derek Gee /The Buffalo News via AP

Mas entender qualquer ligação entre o aquecimento planetário e o frio extremo continua sendo um trabalho em andamento. Muitos cientistas do clima ainda enfatizam que, mesmo que o ar gelado escape do Ártico com mais frequência, esse ar se tornará mais ameno com o tempo.

O debate começou com um trabalho de pesquisa de autoria de Francis em 2012. Ele é revivido sempre que um evento de frio extremo ganha as manchetes, como em 2021, quando a rede de energia do Texas foi sobrecarregada por uma tempestade que matou 246 pessoas.

A pesquisa de Francis levantou a hipótese de que o aquecimento do Ártico estava reduzindo o contraste entre as temperaturas polares e tropicais, enfraquecendo a corrente de jato, uma faixa de ventos fortes na atmosfera superior que ajuda a orientar os padrões climáticos. Uma corrente de jato mais fraca permitiria que os sistemas meteorológicos oscilassem mais facilmente do Ártico para regiões de latitude média que normalmente têm climas temperados.

Desde então, as observações dos padrões das correntes de jato não confirmaram a hipótese, disse Daniel Swain, cientista climático da UCLA. Mas a pesquisa inspirou uma enxurrada de estudos de acompanhamento que Swain espera que acabem por esclarecer uma ligação entre as mudanças climáticas e os surtos de clima frio.

“Já estamos há 10 anos nessa conversa e ainda há muitos sentimentos contraditórios na comunidade científica, embora haja algumas evidências tentadoras de que existe algo lá”, disse Swain, que trabalha no Instituto do Meio Ambiente e Sustentabilidade da UCLA.

Um estudo de 2021 publicado na revista Science é um novo ponto de debate. A pesquisa explica o que o autor Judah Cohen chamou de “uma base física” que liga o aquecimento do Ártico e as mudanças nos padrões atmosféricos.

Ele se concentra no vórtice polar, uma área de baixa pressão normalmente estacionada sobre o Polo Norte e cercada por uma faixa de ar de fluxo rápido. Cohen o compara a um pião - quando o vórtice polar é forte, essa faixa de ar gira em um círculo fechado.

Uma manhã gelada sobre Lake Forest Park, Washington, na sexta-feira, 23 de dezembro de 2022 Foto: Karen Ducey/The Seattle Times via AP

Cada vez mais frequentemente, Cohen descobriu, o vórtice polar enfraquece como um pião balançando. Isso dá ao ar circulante uma forma mais oval e estendida e encoraja rajadas de ar do Ártico a se espalharem para o sul.

Enquanto o vórtice polar assumiu essa forma esticada por cerca de 10 dias por ano em 1980, nos últimos anos, tem ocorrido mais que o dobro, disse Cohen, diretor de previsão sazonal da Atmospheric and Environmental Research.

A pesquisa vincula isso às mudanças no clima ao redor do Ártico: nos mares de Barents e Kara, ao norte da Rússia e da Escandinávia, as águas esquentaram e o gelo derreteu, enquanto na Sibéria houve uma tendência de resfriamento devido ao aumento da queda de neve induzida pela mudança do clima

Alguns cientistas dizem que um registro mais longo e completo de dados é necessário para apoiar a pesquisa de Cohen e que não há evidências suficientes para culpar o aquecimento do Ártico por surtos de frio em latitudes mais baixas.

Swain previu que os cientistas entenderão a dinâmica atmosférica, mas que isso pode levar anos.

“É um dos tópicos mais complicados da ciência do clima”, disse Swain.

Enquanto isso, os pesquisadores estão confiantes de que os extremos frios seguirão tendências globais maiores e gradualmente se aquecerão, embora ainda tenham impactos significativos em lugares não acostumados ao frio.

“Vamos quebrar muitos recordes esta semana, com certeza”, disse Francis. “A probabilidade de quebrar recordes de frio está diminuindo e vemos isso nos dados”.

E Cohen disse que os dados sugerem que o alívio do frio nos Estados Unidos está próximo: os modelos climáticos concordam que o vórtice polar voltará de sua forma oval no início de janeiro, prendendo o ar mais gelado ao redor do Polo Norte mais uma vez.