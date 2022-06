Cigarros avulsos terão inscrição de advertência no Canadá

TORONTO - Cada cigarro vendido no Canadá terá uma mensagem de advertência sob os termos de um novo regulamento federal destinado a coibir o tabagismo, especialmente entre os jovens, anunciou o ministro da saúde mental e vícios do país na sexta-feira.

A etiqueta de advertência individual, considerada a primeira do mundo, complementará as mensagens de advertência já impressas nas caixas de cigarros no Canadá, país onde as taxas de tabagismo caíram acentuadamente nas últimas décadas.

Jovens que compartilham cigarros e não leem os rótulos dos pacotes poderão ver a advertência nos cigarros avulsos, disse Rob Cunningham, analista sênior de políticas da Canadian Cancer Society.

Cigarros avulsos vendidos no Canadá passarão a ter aviso. País quer reduzir tabagismo Foto: Suzanne Plunkett/Reuters

O tabagismo está em declínio no Canadá, de acordo com dados de 2020 da Statistics Canada, a agência nacional do censo, que mostrou uma queda de 3% entre 2015 e 2019. O percentual de fumantes no país caiu para 10% em 2020, segundo a Statistics Canada. Cerca de metade de todos os canadenses fumavam em 1965, de acordo com a Universidade de Waterloo, em Ontário.

No entanto, mais de 20 bilhões de cigarros são vendidos a cada ano no Canadá, de acordo com a Canadian Cancer Society. Além disso, a maioria dos 4,7 milhões de fumantes do Canadá fuma todos os dias.

Embora o cigarro eletrônico seja mais frequente entre os canadenses mais jovens, os dados da StatsCan mostram que, em 2022, 4% dos fumantes do país tinham menos de 19 anos.

Um porta-voz da subsidiária canadense da gigante do tabaco Philip Morris International disse que a empresa apoia a nova regulamentação do Canadá. “Compartilhamos um objetivo comum com a Health Canada – eliminar os cigarros e tornar o Canadá livre do fumo até 2035 ou antes”, disse Jeff Gaulin, porta-voz da Rothmans, Benson and Hedges.

A Health Canada, a agência de saúde do país, está propondo que a advertência – “Veneno em cada tragada” – seja impressa no papel do cigarro ao redor do filtro.

Os pesquisadores expressaram ceticismo quanto ao forte efeito que as advertências podem ter.

Uma maneira melhor de reduzir o tabagismo entre os jovens seria diminuir a disponibilidade de cigarros, comumente vendidos em lojas de esquina e postos de gasolina no Canadá, e aumentar os impostos sobre eles, disse Robert Schwartz, diretor executivo da Unidade de Pesquisa do Tabaco de Ontário e professor da Universidade de Toronto.

Schwartz apoia os novos regulamentos e disse que eles “poderiam ter um efeito moderado” sobre o tabagismo entre os jovens, acrescentando: “Não vou dizer que isso resolverá nosso problema”. Ele disse: “A verdade é que a maioria dos jovens sabe que os cigarros são prejudiciais.

“Isso é o que eu chamaria de outro passo adicional, e se o governo realmente leva a sério o fim do tabaco, ele sabe o que fazer”, disse Schwartz.

O Dr. Christopher Carlsten, professor e chefe da divisão de medicina respiratória da Universidade da Colúmbia Britânica, disse não ter certeza de que a literatura científica que apoia a colocação de uma advertência em cada cigarro seja “convincente”.

“No entanto, certamente não vejo nenhum mal”, ele disse. “E eu estaria predisposto a pensar que provavelmente é útil apenas com base na massa geral de literatura sobre os benefícios das advertências”.

Impostos mais altos ajudam a reduzir as taxas de tabagismo, e o Canadá tem alguns dos maiores impostos sobre cigarros do mundo, de acordo com uma tabela de impostos sobre cigarros de 2020 publicada pela Tobacconomics, uma organização de pesquisa em Chicago. Austrália e Nova Zelândia estão em primeiro lugar na tabela.

Embora os novos regulamentos não tenham sido adotados, sua aprovação pelo ministro da saúde do Canadá é certa.

As caixas e embalagens de cigarro também estão passando por uma revisão sob os novos regulamentos, que exigirão que riscos adicionais à saúde sejam listados na caixa, bem como novas fotos de doenças relacionadas ao tabagismo. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES