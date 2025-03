Opinião | Cinco coisas que as pessoas não entendem a respeito de Trump e a Ucrânia

Trump acredita que precisa ser visto como um árbitro neutro para conseguir um acordo. “Bem, se eu não me alinhasse com os dois, nunca teríamos um acordo”, disse ele no Salão Oval. “Não estou alinhado com Putin. Não estou alinhado com ninguém. Estou alinhado com os Estados Unidos da América e pelo bem do mundo.” Em público, Trump é neutro. Mas, na verdade, ele está tentando ajudar Kiev a sobreviver.

E embora seus críticos sugiram que ele realmente está do lado de Putin, Trump não sente que precisa provar sua boa-fé com a Rússia. “Ninguém foi mais duro com a Rússia do que eu”, ele me disse em 2020, antes de expor a ladainha de ações que tomou contra a Rússia durante seu primeiro mandato, de sanções a ataques cibernéticos. Não há razão para pensar que ele não faria isso de novo se decidir que Putin é a parte intransigente.