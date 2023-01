Cinco pessoas morrem após roubarem avião na Argentina e aeronave cair

Cinco pessoas que haviam roubado um avião de um hangar na província de Chaco, na Argentina, morreram nesta quarta-feira, 18, após a aeronave cair e ser incendiada. O avião, um modelo Cessna 206, caiu pouco depois de decolar.

A queda aconteceu a sete quilômetros da cidade de Villa Angela, na fronteira argentina com o Paraguai. “Se caísse na cidade seria uma tragédia”, disse o promotor Sergio Ríos à imprensa local, responsável pela investigação do acidente.

No local da queda, as autoridades encontraram uma pistola calibre 9mm, dinheiro em guaranis (moeda paraguaia), um boné do clube de futebol paraguaio Cerro Porteño e um telefone via satélite. As pistas indicam que os ladrões, ainda não identificados, eram paraguaios e tinham certa organização.

Avião Cessna durante voo em Baltimore, nos Estados Unidos, em 24 de junho de 2020. Aeronave de modelo semelhante foi roubado na Argentina e caiu logo em seguida Foto: Rosem Morton / NYT

De acordo com o jornal argentino Clarín, os investigadores suspeitam que o grupo está ligado com o tráfico de drogas. A identificação das vítimas, no entanto, será difícil porque o avião pegou fogo no acidente. “Já nos comunicamos com a Junta de Investigação de Acidentes de Aviação Civil (JIAAC) e protegemos o local, exceto pela retirada dos corpos”, explicou o promotor à rádio argentina LT7.

Dois trabalhadores rurais assistiram à aeronave perder altura, desabar no solo e incendiar-se, e então chamaram a polícia, relatou o jornal Norte de Chaco. “Explicaram-me que o avião tem um sistema de travamento que fica oculto, e quando decolaram se esqueceram de abrir essa ‘válvula’ e ficaram sem gasolina. Nem todos sabem onde fica essa passagem de combustível”, detalhou Ríos.

Além das provas encontradas no local, as autoridades contarão com as imagens de uma das câmeras de segurança para a investigação.

O monomotor de cinco lugares, roubado na madrugada desta quarta, pertencia a um empresário agropecuário da área. Segundo os relatos, ele havia comprado a aeronave, estimada em R$ 8 milhões, há pouco tempo.

Segundo o promotor, o grupo “contava com uma logística muito significativa”, já que conseguiu burlar uma série de alarmes “altamente sofisticados” para realizar o roubo.

O jornal Clarín destacou que o roubo de aeronaves passou a ser frequente no norte da Argentina. No Natal, um avião do aeroclube do Chaco, avaliado em R$ 3,3 milhões, foi roubado e a investigação também aponta para atuação de uma facção de tráfico de drogas. /Com informações da AFP