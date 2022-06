Cinco verdades inconvenientes sobre a guerra na Ucrânia; leia a análise

Cinco frases resumem a guerra na Ucrânia hoje: Os russos estão ficando sem armas guiadas de precisão. Os ucranianos estão ficando sem munições da era soviética. O mundo está ficando sem paciência para a guerra. O governo Joe Biden está ficando sem ideias de como lidar com o conflito. E os chineses estão de olho.

As deficiências de Moscou com seu arsenal, que são óbvias no campo de batalha há semanas, são motivo de alívio de longo prazo e horror no curto prazo. Alívio, porque a máquina de guerra russa, em cuja modernização Vladimir Putin gastou pesadamente, ficou exposta como um tigre de papel que não poderia desafiar seriamente a Otan em um conflito convencional.

Horror, porque um exército que não pode travar uma guerra de alta tecnologia, com relativamente poucos danos colaterais, travará uma guerra de baixa tecnologia, terrivelmente alta em tais danos. A Ucrânia, segundo suas próprias estimativas, está sofrendo 20.000 baixas por mês. Por outro lado, os Estados Unidos sofreram cerca de 36.000 baixas no Iraque ao longo de sete anos de guerra. Apesar de toda sua bravura e determinação, Kiev pode adiar – mas não derrotar – um vizinho com mais de três vezes seu tamanho em uma guerra de atrito.

Isso significa que a Ucrânia precisa fazer mais do que desacelerar o exército russo. Precisa quebrar sua espinha dorsal o mais rápido possível.

Mas isso não pode acontecer em uma guerra de artilharia, enquanto a Rússia pode disparar cerca de 60.000 projéteis por dia contra os cerca de 5.000 que os ucranianos disseram poder disparar. A quantidade, como diz o ditado, tem uma qualidade própria. O governo Biden está fornecendo à Ucrânia obuses avançados, lançadores de foguetes e munições, mas eles não estão chegando rápido o suficiente.

Agora é o momento de Joe Biden dizer à sua equipe de segurança nacional o que Richard Nixon disse a sua quando Israel estava se recuperando de suas perdas na Guerra do Yom Kippur: depois de perguntar quais armas Jerusalém estava pedindo, o 37º presidente ordenou que sua equipe “dobrasse “, acrescentando: “Agora dê o fora daqui e faça o seu trabalho”.

A urgência de vencer em breve – ou pelo menos de colocar as forças russas em retirada em uma frente ampla, de modo que seja Moscou, e não Kiev, que peça a paz – é agravada pelo fato de o tempo não estar necessariamente do lado do Ocidente.

Sanções à Rússia podem causar danos de longo prazo à sua capacidade de crescimento. Mas as sanções não podem fazer muito no curto prazo para prejudicar a capacidade de destruição da Rússia. Essas mesmas sanções também cobram um preço alto, e o preço que o mundo está disposto a pagar pela solidariedade com a Ucrânia não é ilimitado. A escassez crítica de alimentos, energia e fertilizantes, juntamente com as interrupções no fornecimento e os aumentos de preços que inevitavelmente se seguem, não podem ser sustentados para sempre em sociedades democráticas com tolerância limitada à dor.

Enquanto isso, Putin parece não estar pagando um grande preço, seja em receitas de energia (que estão em alta, graças aos aumentos de preços) ou em apoio público (também em alta, graças a alguma combinação de nacionalismo, propaganda e medo), por sua guerra. Esperando que ele morra em breve de qualquer doença que o esteja afligindo – é Parkinson? Um “câncer no sangue”? Ou apenas um complexo de Napoleão? - não é uma estratégia.

O que mais o governo Biden pode fazer? Ele precisa assumir dois riscos calculados, com base em um avanço conceitual.

Os riscos calculados: primeiro, como propôs o almirante aposentado James Stavridis, os EUA devem estar preparados para desafiar o bloqueio marítimo russo de Odessa escoltando navios de carga de e para o porto.

Isso significará primeiro fazer com que a Turquia permita que navios de guerra da Otan transitem pelo estreito turco até o Mar Negro, o que pode acarretar algumas concessões diplomáticas desconfortáveis a Ancara.

Mais perigosamente, poderia resultar em encontros próximos entre navios de guerra da Otan e russos. Mas a Rússia não tem o direito legal de bloquear o último grande porto da Ucrânia, nenhum direito moral de impedir que os produtos agrícolas ucranianos cheguem aos mercados globais e não tem poder marítimo suficiente para enfrentar a Marinha dos EUA.

Em segundo lugar, os EUA devem apreender os cerca de US$ 300 bilhões em ativos do banco central russo mantidos no exterior para financiar as necessidades militares e de reconstrução da Ucrânia.

Eu propus isso pela primeira vez no início de abril, e Laurence Tribe e Jeremy Lewin de Harvard apresentaram um argumento legal convincente vários dias depois em um ensaio ao The New York Times Times. O governo tem medo de que poderia violar a lei dos EUA e estabelecer um péssimo precedente financeiro – o que seria bons argumentos em circunstâncias menos terríveis. No momento, o que é urgentemente necessário é o tipo de golpe financeiro na Rússia que outras sanções não conseguiram infligir.

O que nos leva ao avanço conceitual: a luta na Ucrânia terá um efeito maior na Ásia do que na Europa. O governo pode se assegurar de que ensanguentou suficientemente os militares russos para que em breve não invadam mais ninguém. Isso é verdade até certo ponto.

Mas se a guerra terminar com Putin confortavelmente no poder e a Rússia na posse de um quinto da Ucrânia, então Pequim entenderá que a agressão funciona. E teremos uma briga por Taiwan – com seu enorme custo humano e econômico – muito mais cedo do que pensamos.

Conclusão: a guerra na Ucrânia é um prelúdio ou um final. O presidente Biden precisa fazer ainda mais do que já tem feito para garantir que seja o último capítulo.

*Bret Stephens é colunista de opinião do The New York Times desde abril de 2017. Ele ganhou um Prêmio Pulitzer por comentários no The Wall Street Journal e foi editor-chefe do The Jerusalem Post