Cinema oferece ingressos grátis para ruivos durante onda de calor no Reino Unido

THE WASHINGTON POST, LONDRES - À medida que as temperaturas atingem níveis perigosos em todo o Reino Unido nesta semana, uma rede de cinemas está oferecendo abrigo do sol para um grupo potencialmente vulnerável: os ruivos.

“Ingressos grátis para ruivos nos dias mais quentes de todos os tempos”, dizia uma publicação no Instagram da Showcase Cinemas. Isso levou muitos britânicos a marcar seus amigos e familiares ruivos na seção de comentários para que não perdessem a oferta de se refrescar em um local com ar-condicionado em meio à emergência nacional.

A oferta, apenas para ruivos, será de segunda a terça-feira, quando as temperaturas no país devem chegar a 40° C.

Pesquisas descobriram que pessoas com pele pálida, sardas e cabelos ruivos correm mais risco de desenvolver câncer de pele devido a seus genes – embora o calor europeu na escala atual seja perigoso para qualquer pessoa. Centenas de pessoas morreram nos últimos dias quando a onda de calor varreu o Reino Unido, França, Espanha e Portugal.

Enquanto muitos estabelecimentos e residências do Reino Unido não têm ar-condicionado, a maioria dos cinemas tem.

“Como os ruivos são normalmente mais vulneráveis do que a maioria aos raios do sol, estamos dando a eles abrigo do sol dentro de nossas salas de cinema com ar condicionado”, disse a Showcase em comunicado. A empresa disse ao The Washington Post que estava ansiosa para ver “quantos ruivos aproveitariam a oportunidade”.

Alertas vermelho de calor “extremo” foram decretados em Londres e outras cidades – em um país onde a infraestrutura não é construída para ondas de calor intensas.

Especialistas dizem que o clima extremo é mais um lembrete das mudanças climáticas causadas pelo homem, com alguns alertas de que os verões futuros só piorarão se o mundo não trabalhar para combater a crise.

Nas redes sociais, muitos saudaram a ideia do cinema como uma maneira positiva durante a crise de calor e de custo de vida, embora alguns tenham considerado a iniciativa “ofensiva” para a comunidade ruiva, dizendo que ela injustamente destaca esse grupo.

Lucy McCollum, uma mulher de 29 anos de Sheffield que se descreve como “felizmente ruiva” e tem um menino que também tem cabelo ruivo, disse que a oferta ajudaria não apenas aqueles que lutam contra o calor, mas também aqueles que passam por uma situação financeira desconfortável.

A inflação anual no Reino Unido atingiu um aumento histórico em 40 anos com 9% no início deste ano, com a subida dos preços dos alimentos e da energia – resultado do Brexit, aumentos de impostos e pandemia de coronavírus. “Com a crise do custo de vida, você precisa aproveitar o que pode obter na frente do entretenimento”, disse McCollum.

No Reino Unido, uma ida ao cinema geralmente é cara – especialmente para quem gosta de assistir ao filme comendo pipoca e em uma cadeira reclinável. Os ingressos gerais para adultos custam cerca de 12 libras (cerca de R$ 77), embora o preço possa variar dependendo do tipo de filme e do nível da quantidade de “adicionais” escolhidos. Alguns ingressos custam até 23 libras por pessoa (R$ 148).

Embora a oferta seja tentadora, McCollum disse que não poderá comparecer devido a compromissos de trabalho como professora.

Outros não pareceram gostar da atenção: algumas postagens nas mídias sociais notaram que os ruivos muitas vezes podem ser intimidados na escola por sua coloração de cabelo mais rara – e que a oferta pode ostracizar ainda mais a comunidade.

Sarah Jackson - uma jovem de 27 anos que atende por “Gingerrcurls” no Instagram e que sofreu bullying quando criança pelo que chamavam de “cabelo ruivo crespo” - disse que achou a oferta do cinema “hilária” e que ela teria aceitado a proposta dos organizadores se houvesse um cinema mais perto de sua casa.

“Estou constantemente brincando como eu, como ruiva, não suporto o verão por causa do calor, então quando vi que o Showcase estava oferecendo ingressos gratuitos para ruivos durante a atual onda de calor, imediatamente compartilhei com meus amigos e namorado”, disse Sarah, que reúne milhares de seguidores nas redes sociais, principalmente postando sobre técnicas que ajudam as pessoas a cuidar de cabelos cacheados e produtos para pessoas com pele clara e tons de cabelo mais quentes.

Promoção vale para quem?

A oferta também forçou alguns que já foram ruivos, mas agora estão perdendo cabelo, a questionar se eram elegíveis para um ingresso gratuito. “Uma barba ruiva conta?”, escreveu uma pessoa. Outros debateram o quão rigoroso o cinema pode ser – ou se eles aceitariam uma “loira morango”.

Homem com a barba vermelha durante encontro de pessoas ruivas em Buenos Aires. Foto: Marcos Brindicci/ REUTERS - 10/09/2016

Luke Young, um homem de 31 anos de Peterborough, uma cidade no leste da Inglaterra, foi um dos que refletiu sobre suas raízes ruivas.

Young disse ao The Washington Post que ele não se identificou como um ruivo completo – em vez disso, descreveu-se como “pele clara” com uma barba da cor de um “pôr do sol marroquino”. A ideia é “uma boa jogada de marketing”, disse Young. “Um ingresso grátis é um ingresso grátis.”