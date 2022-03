Civis são retirados de subúrbio de Kiev após batalha entre tropas russas e ucranianas

Dezenas de civis e um soldado ferido foram retirados de um subúrbio nos arredores de Kiev por dezenas de civis e soldados nesta quinta-feira, 17, após um ataque de artilharia nas proximidades. Os civis são moradores de Irpin, um subúrbio do noroeste de Kiev que é palco de conflitos entre Rússia e Ucrânia há três semanas. Eles foram levados a um posto de primeiros socorros na estrada e transferidos para alguns ônibus.

O soldado ferido foi transferido para uma ambulância. Ele estava consciente.

A retirada ocorreu depois que as tropas ucranianas contra-atacaram as forças russas em Irpin entre a noite da terça e desta quarta-feira. Os dois países trocaram tiros de artilharia e rifle. Um hospital próximo informou ter recebido ao menos 25 soldados ucranianos na quarta-feira.

Cidadão instala cortina de plástico para cobrir janela quebrada do seu apartamento após os fragmentos de um míssil atingir áreas residenciais nesta quinta-feira, 17. Segundo autoridades ucranianas, ataque russo foi minimizado graças a uma batalha aérea Foto: Vadim Ghirda/AP

Não ficou claro se as forças ucranianas tiveram sucesso no contra-ataque, mas a guerra obrigou algumas das últimas famílias restantes a saírem de Irpin.

Enquanto isso, em Kiev, as tropas russas e ucranianas batalharam pelo espaço aéreo durante a madrugada desta quinta-feira. A Ucrânia afirma ter defendido a capital de um bombardeio russo e disse ter derrubado 10 aviões de mísseis de cruzeiro sobre a cidade.

Ainda assim, os fragmentos de um míssil teriam destruído um prédio de apartamento de 16 andares e pelo menos uma pessoa morreu. Comandante-chefe das Forças Armadas na Ucrânia, Valeri Zaluzhni, disse que o ataque poderia ter sido pior se os outros mísseis não tivessem sido destruídos. /Com informações do New York Times