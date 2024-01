Os Estados Unidos vivem, nesta semana, uma sequência de condições climáticos intensas e, em alguns casos, perigosas, sobretudo no centro e no leste do país. Fortes tornados, nevascas, chuvas torrenciais e ventos prejudiciais já foram registrados ou ainda podem nos próximos dias acontecer devido a um sistema de baixa pressão.

Entre segunda-feira, 8, e esta terça-feira, 9, a extensa tempestade de inverno já provocou fortes tempestades e alertas de tornado que arrancaram telhados de casas, derrubaram móveis e paralisaram cidades com mais de meio metro de neve, deixando pessoas presas nas rodovias. Várias escolas foram fechadas na região e mais de 140 mil clientes ficaram sem energia na Flórida, Alabama e Geórgia, segundo o site PowerOutage.us.

Na tarde de segunda-feira, fortes neves sopradas pelo vento se expandiram do nordeste do Novo México para o oeste de Iowa e norte do Missouri. Até 11 polegadas de neve no oeste do Kansas fecharam partes de rodovias. Trovoadas foram relatadas em Dodge City, onde imagens mostraram condições de apagão. No extremo oeste de Oklahoma, na fronteira com o Texas e o Novo México, o Serviço Meteorológico emitiu um relatório de estradas fechadas e motoristas presos “em todo” o condado de Cimarron.

Nevascas e temperaturas abaixo de -18 ºC

Alertas de nevasca haviam sido emitidos na segunda-feira para partes das Altas Planícies Central e Sul até terça-feira. Quase 19 centímetros de neve caíram na cidade de Athol, no norte do Kansas, na segunda-feira. O escritório de serviço meteorológico em Lincoln, Nebraska, previu que um adicional de 8-13 centímetros seria possível durante a noite, com ventos possivelmente com rajadas de até 64 km/ h.

Continua após a publicidade

As condições de apagão no centro de Nebraska fecharam um longo trecho da Interestadual 80, enquanto o Kansas fechou a Interestadual 70 desde a cidade central de Russell até a fronteira com o Colorado devido a condições perigosas de viagem.

Quase 19 centímetros de neve caíram na cidade de Athol, no norte do Kansas, na segunda-feira. Foto: Josh Salmon/The Independent via AP

O clima já afetou a campanha para as convenções eleitorais do distrito de Iowa em 15 de janeiro, onde a neve deverá ser seguida por temperaturas gélidas que podem cair abaixo de -18 ºC. Isso forçou a campanha do ex-presidente Donald Trump a cancelar várias aparições da governadora do Arkansas, Sarah Sanders, e de seu pai, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, que deveria cortejar os eleitores de Iowa em nome de Trump na segunda-feira.

Partes do norte do Missouri se prepararam para até trinta centímetros de neve à medida que o sistema se movia para o leste. Autoridades em Kansas City, Missouri, disseram que a prefeitura estaria fechada na terça-feira e os tribunais municipais funcionariam remotamente.

Previsão de inundações em Washington e Filadélfia

Chuvas generalizadas de cinco a dezoito centímetros são esperadas nesta terça-feira em todo o nordeste dos Estados Unidos. O derretimento da neve de uma tempestade de inverno no fim de semana que trouxe 30 centímetros ou mais de neve para algumas partes da Costa Leste pode contribuir para o escoamento e aumentar o risco de inundações, disseram meteorologistas.

“As fortes chuvas associadas criarão inúmeras áreas de inundações repentinas”, disse o Serviço Meteorológico. “Além disso, muitos riachos podem inundar, afetando potencialmente rios maiores.”

Continua após a publicidade

Os meteorologistas identificaram uma grande área ao redor da Filadélfia onde é provável que haja inundações significativas nos rios. No total, os especialistas em meteorologia preveem que pelo menos 19 rios na região do Médio Atlântico sofrerão inundações.

As inundações também são possíveis desde o extremo sul, como Richmond, Virgínia, até o extremo norte, como Catskills, em Nova York, de acordo com os meteorologistas. Um alerta de enchentes foi emitido no noroeste do estado de Washington até a manhã desta terça-feira.

Tornados na Costa do Golfo

Na Costa do Golfo, que inclui Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida, havia risco de tempestades severas até terça de manhã, com relâmpagos frequentes, fortes rajadas de vento, granizo e alguns tornados, de acordo com o Serviço Meteorológico.

O sudoeste de Louisiana e do Mississippi, até a manhã desta terça-feira, estava sob aviso para tornado, enquanto os residentes de Nova Orleans e outras comunidades se preparavam para a tempestade, e várias escolas dispensaram as aulas na manhã de segunda-feira.

Uma violenta tempestade com ventos de 88 km/h e granizo passou pelo Flórida e atingiu partes do Alabama e da Geórgia ao amanhecer desta terça-feira, junto com pelo menos vários relatos de tornados confirmados por radar, disse o Serviço Meteorológico Nacional. Uma rajada de vento de 171 km/h foi registrada antes do amanhecer perto da costa no condado de Walton, Flórida.

Continua após a publicidade

“Ainda temos tempestades potencialmente fortes naquela área até a manhã de terça-feira e potencial para clima mais severo e tornados”, disse o meteorologista Lance Franck, em Tallahassee.