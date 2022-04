Colisão de dois aviões da Força Aérea da Coreia do Sul deixa ao menos três pessoas mortas

Dois aviões da Força Aérea da Coreia do Sul colidiram no ar durante um treinamento na sexta-feira,1º. De acordo com informações das autoridades locais, três pessoas morreram e uma ficou ferida no acidente.

As duas aeronaves de treinamento KT-1 caíram em uma montanha na cidade de Sacheon, no sudeste do país após o choque.

Duas aeronaves de treinamento KT-1 da força aérea sul-coreana caíram em uma montanha na cidade de Sacheon, no sudeste, após colidirem. Foto: AP / AP

Três pessoas foram encontradas mortas e uma ficou ferida, disseram as autoridades. As vítimas foram mantidas em anonimato, seguindo as regras do departamento.

Autoridades disseram que três helicópteros, 20 veículos e dezenas de equipes de emergência foram enviados ao local.

Após confirmar a colisão, a Força Aérea comunicou que estava tentando atestar as vítimas relatadas e se os pilotos da aeronave tentaram ejetar em segurança. O órgão informou ainda que a aeronave KT-1 é um avião de dois lugares. /AP