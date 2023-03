Colisão de trens na Grécia deixa 32 mortos e 85 feridos

Uma colisão de trens na Grécia, na noite desta terça-feira, 28 (madrugada de quarta-feira na Grécia), resultou na morte de 32 pessoas. Outros 85 passageiros ficaram feridos. Segundo as autoridades, um trem com 350 passageiros, que viajava de Atenas para Tessalônica, se chocou com um trem de carga próximo à cidade de Larissa, no centro do país.

Três vagões descarrilaram após a colisão e pelo menos um pegou fogo com várias pessoas presas nas ferragens, de acordo com a emissora pública Ert. Funcionários do hospital na cidade de Larissa disseram que pelo menos 25 pessoas tiveram ferimentos graves.

Bombeiros da Grécia durante a operação de resgate de passageiros em Larissa, na Grécia, após colisão de trens Foto: Vaggelis Kousioras/AP

“O processo de retirada está em andamento e está sendo realizado em condições muito difíceis devido à gravidade da colisão entre os dois trens”, disse o porta-voz do Serviço de Bombeiros, Vassilis Varthakoyiannis.

Unidades hospitalares usadas para tratar vítimas de queimaduras receberam alertas para se dirigir a área, disse o porta-voz dos Bombeiros, e dezenas de ambulâncias estão envolvidas na operação de resgate. Equipes de resgate usam faróis para trabalhar em meio a uma fumaça espessa e precisam retirar pedaços de metal para encontrar sobreviventes.

No canal de televisão Skai, o governador da região, Kostas Agorastros, afirmou que “mais de 250 passageiros foram transferidos de ônibus para Tessalônica”. “Infelizmente, o número de feridos e mortos corre o risco de ser alto”, acrescentou. O governo organizou uma reunião de crise após o incidente. /AFP, AP