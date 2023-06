Colômbia suspende buscas por Wilson, cão que ajudou a encontrar crianças após queda de avião

As autoridades militares colombianas decidiram suspender as operações de busca para encontrar Wilson, o cachorro que participou do resgate de crianças perdidas durante 40 dias na selva, após a queda de um avião. A afirmação foi feita pelas autoridades ao canal de notícias colombiano “Caracol”, na terça-feira, 27.

O animal, um pastor belga de seis anos, foi dado como desaparecido no dia 8 de junho, um dia antes de as quatro crianças indígenas aparecerem na selva entre os departamentos de Caquetá e Guaviare, no sudeste da Colômbia. Os quatro menores estavam desaparecidos desde 1º de maio, quando o avião em que viajavam com a mãe caiu na selva.

A decisão das Forças Armadas foi baseada no risco representado aos envolvidos nas buscas, além da baixa probabilidade de encontrá-lo. Segundo o Caracol, as equipes de busca usaram cadelas no cio e comida para chamar a atenção do cachorro, mas não tiveram sucesso.

“Usamos absolutamente todos os recursos, não poupamos esforços, usando todas as capacidades humanas e tecnológicas, colocando alimentos onde até as tropas pararam, o que também põe em risco as nossas próprias tropas”, disse o general Pedro Sánchez, comandante do as operações especiais das Forças Armadas.

O canino esteve com os menores em alguns momentos do trajeto e suas pegadas junto com as das crianças foram fundamentais para que a equipe de busca encontrasse os pequenos. Wilson e outros quatro cães farejadores foram levados para a selva em maio para encontrar o avião monomotor Cessna que caiu com todas as quatro crianças e três adultos a bordo. Os adultos foram encontrados mortos.

O cachorro se separou do grupo de busca em 18 de maio e vagou pela selva na trilha das crianças. Dez dias depois, o exército encontrou as pegadas das crianças ao lado de suas pegadas. Essas pistas ajudaram os soldados a se aproximarem da área onde os pequenos foram encontrados. Sánchez disse então que as crianças relataram que estavam com o cachorro há dois ou três dias. Após o resgate dos menores, as autoridades concentraram suas atenções na busca de Wilson.

O animal, um pastor belga de seis anos, foi dado como desaparecido no dia 8 de junho, um dia antes de as quatro crianças indígenas aparecerem na selva entre os departamentos de Caquetá e Guaviare, no sudeste da Colômbia Foto: Exército da Colômbia/viaTwitter/Reprodução

“Wilson é um símbolo de um comando que não voltou depois de uma missão . Não só vamos homenageá-lo, mas todos os caninos que também perderam a vida protegendo os colombianos, especialmente os militares e policiais que não voltaram para suas casas quando partiram em missão”, disse Sánchez ao Caracol./Com AP.