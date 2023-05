Queda de avião na Colômbia: crianças são encontradas após 17 dias

Após 17 dias perdidas na Amazônia colombiana, quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas após um acidente de avião de pequeno porte foram encontradas vivas. O anúncio foi feito pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em seu perfil no Twitter, na quarta-feira, 17.

Crianças de 13, 9 e 4 anos e um bebê de 11 meses permaneceram mais de duas semanas vagando pela Amazônia colombiana após queda de avião em 1º de maio. Elas se alimentaram com frutas encontradas pela floresta para sobreviver Foto: Reprodução Twitter/Forças Militares da Colômbia

Tratam-se de três crianças de 13, 9 e 4 anos e um bebê de 11 meses que estavam perdidos desde a madrugada de 1º de maio, quando a aeronave em que viajavam caiu, aparentemente devido a uma falha mecânica. As crianças são irmãs e viajavam com sua mãe, que não sobreviveu.

Durante as mais de duas semanas em que estiveram pela Amazônia, as crianças comeram frutas. Os restos mordidos deixados pelo caminho serviram de pistas para os militares envolvidos nas buscas. Da mesma forma, tesouras, fitas de cabelo, sapatos, roupas e uma mamadeira encontrados na mata ajudaram nas buscas.

Mais de cem soldados com cães farejadores seguiram o rastro das crianças e caminharam pela selva nos departamentos (Estados) de Caquetá, onde a aeronave foi encontrada com a parte da frente destruída, e de Guaviare, ambos no sul da Colômbia.

Elementos como tesouras, fitas de cabelo, sapatos e roupas encontradas pela mata serviram como pistas na busca pelos sobreviventes. Durante a procura pelos passageiros do avião, os soldados encontraram um "abrigo construído de maneira improvisada com gravetos e galhos" Foto: Reprodução Twitter/Forças Militares da Colômbia

Helicópteros da força aérea do país também ajudaram nas buscas. Um deles levava um alto-falante “capaz de cobrir uma área de cerca de 1.500 metros” com uma mensagem gravada pela avó dos menores. Em língua huitoto, a mulher dizia a seus netos que eram procurados e pedia-lhes que não avançassem pela mata.

Durante a procura pelos passageiros do avião, os soldados encontraram um “abrigo construído de maneira improvisada com gravetos e galhos”, suspeitando que havia pelo menos um sobrevivente.

O acidente deixou três mortos, inclusive o piloto da aeronave e a mãe das quatro crianças da etnia huitoto. Entre segunda e terça-feira, os soldados encontraram os corpos do piloto e dos adultos que viajavam no avião vindos de uma área de floresta com destino à cidade de San José del Guaviare. O estado de saúde das crianças encontradas com vida não foi divulgado./AFP