Colômbia e ELN, última guerrilha ativa no país, retomarão diálogo de paz em novembro

CARACAS - A delegação da guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional (ELN) - a última ativa no país - e o governo da Colômbia retomarão, a partir da primeira semana de novembro, as negociações de paz suspensas em 2019 por decisão do então presidente Iván Duque.

O anúncio foi feito pelas partes em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 4, após uma reunião entre seus representantes realizada na capital venezuelana, Caracas.

Além da retomada da “mesa de diálogo”, o texto informa a decisão de “retomar o conjunto dos acordos e avanços alcançados desde a assinatura da agenda em 30 de março de 2016″.

Os representantes Antonio Garcia (E), da ELN, e Danilo Rueda, do governo colombiano, assinam documento para marcar o compromisso para a retomada do diálogo de paz Foto: Yuri Cortez/AFP - 04/10/2022

As reuniões serão em “sedes rotativas” entre os países garantidores: Venezuela, Cuba e Noruega, disse o comandante do ELN, Antonio García, durante entrevista coletiva na capital venezuelana.

“As sedes acordadas eram sedes rotativas (...), vamos reiniciar sem modificar o que foi acordado”, disse Garcia aos jornalistas, esclarecendo que eles ainda estão avaliando onde será o início das negociações.

O ato na capital venezuelana ocorreu três semanas depois que o presidente Nicolás Maduro aceitou a oferta do presidente colombiano, Gustavo Petro, para ser o país garantidor nos diálogos renovados com o ELN. Petro é o primeiro presidente de esquerda do país e um ex-guerrilheiro. O convite de Petro veio logo após o restabelecimento das relações diplomáticas com o governo de Maduro após três anos de ruptura.

‘Projeto anti-imperialista’

O ELN nasceu em 1965 como um projeto político anti-imperialista inspirado na revolução cubana. A guerrilha e o governo colombiano restabelecerão a mesa de conversações a partir do andamento das negociações iniciadas durante o governo do presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), em Quito, e que posteriormente foram transferidas para Cuba.

Em setembro de 2018, Duque as suspendeu e condicionou sua retomada ao ELN libertar os reféns que tinha em seu poder e interromper os ataques no país.

Em janeiro de 2019, a negociação foi encerrada definitivamente após o ELN atacar uma escola de cadetes em Bogotá, causando a morte de 22 pessoas. As partes não se sentaram à mesa novamente.

Duque pediu a Cuba que capturasse os líderes do ELN para que pudessem responder na Colômbia por seus crimes, o que gerou tensão diplomática. Havana recusou o pedido, contando com o protocolo em caso de ruptura na negociação assinada pelo próprio governo colombiano./AFP, EFE e AP









