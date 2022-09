Colômbia e Venezuela anunciam a reabertura de suas fronteiras para o dia 26

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta sexta-feira que no próximo dia 26 de setembro acontecerá a esperada reabertura da fronteira com a Venezuela, com a retomada da conexão aérea e do transporte de cargas, um passo a mais para a plena normalização das relações que foram rompidas em 2019.

“Em 26 de setembro abriremos a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Como primeiro passo, serão retomadas a conexão aérea e o transporte de carga entre nossos países”, escreveu Petro em sua conta no Twitter, ao mesmo tempo em que seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, fazia igual na mesma rede social.

Leia também Ataque com explosivos deixa sete policiais mortos na Colômbia

Petro destacou que este passo confirma “o compromisso do governo de restabelecer relações fraternas” com a Venezuela, país com o qual a Colômbia compartilha uma fronteira de 2.219 quilômetros.

Imagem registrada no dia 5 de outubro de 2021 dezenas de pessoas atravessando a fronteira da Venezuela para a Colômbia. Fronteira estava fechada, mas serão reabertas Foto: Schneyder Mendoza / AFP

Por sua vez, Maduro disse estar “muito feliz em anunciar que a partir de 26 de setembro abriremos de forma conjunta as fronteiras entre Venezuela e Colômbia. Além disso, retomaremos os voos entre Caracas-Bogotá e Valência-Bogotá. O intercâmbio e a cooperação entre nossos povos recomeçam com o pé direito”.

Desta forma, os dois presidentes puseram fim à expectativa criada pela última campanha presidencial colombiana, na qual Petro prometia o restabelecimento das relações diplomáticas com a Venezuela, embora sem dar uma data de quando as fronteiras seriam abertas.

Precisamente no mês passado completou-se sete anos desde o fechamento da fronteira para a passagem de veículos ordenado por Maduro em 2015 em meio a tensões políticas com o governo do então presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Continua após a publicidade

El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2022

Mais tarde, em 23 de fevereiro de 2019, Maduro rompeu relações diplomáticas depois que o líder opositor venezuelano Juan Guaidó, apoiado pelo então presidente colombiano, Iván Duque, tentou entrar na Venezuela à frente de uma caravana de ajuda humanitária que partiu da cidade colombiana de Cúcuta.

Nas primeiras semanas do governo Petro, os dois países anunciaram o restabelecimento das relações e nomearam embaixadores em Caracas e Bogotá, embora Maduro tenha pedido que a tão esperada reabertura “fosse mais lenta” e segura, levando em conta o tráfico de drogas na área de fronteira.

Me alegra mucho anunciar que a partir del #26Sep daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas - Bogotá y Valencia - Bogotá. El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos, reinician con buen pie. pic.twitter.com/5iTqHbCVY5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 9, 2022

Petro nomeou o ex-senador Armando Benedetti como embaixador, enquanto Maduro designou o ex-chanceler Félix Plasencia, e ambos já apresentaram as respectivas credenciais aos dois governantes. /EFE