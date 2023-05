Colômbia registra terremoto de magnitude 5,7

Um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter foi registrado na Colômbia na manhã deste domingo, 28, informou o Serviço Geológico Colombiano (SGC). O tremor pode ser sentido na capital Bogotá e em outras áreas da região central do país.

O terremoto ocorreu às 10h45 locais (12h45 no horário de Brasília), com epicentro a 10 quilômetros do município de Los Santos, no departamento de Santander, disse o SGC em um boletim. Conforme relatado pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, “até agora não há relatos de vítimas do tremor”.

Boletim do Serviço Geológico Colombiano informa que terremoto ocorreu às 10h45 locais (12h45 no horário de Brasília), com epicentro a 10 quilômetros do município de Los Santos Foto: Servicio Geológico Colombiano/Divulgação

A profundidade do terremoto foi de 152 quilômetros, mas seus efeitos foram sentidos em várias áreas do centro do país. Em Bogotá, o fenômeno sacudiu edifícios. A capital colombiana já sentiu um tremor de igual magnitude no dia 10 de março, quando um movimento telúrico de 5,9 na escala Richter ocorreu a uma profundidade de 151 quilômetros e teve como epicentro também região de Los Santos.

Nesta mesma semana, a Colômbia já experimentou um terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter na região fronteiriça com o Panamá, com epicentro em um ponto do mar do Caribe, a 41 quilômetros do município de Acandí, no departamento de Antioquia./EFE