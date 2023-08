Alinhamento de Lula com Rússia e China pode atrapalhar relação com Biden; leia a análise

Os presidentes Lula e Joe Biden conversaram pelo telefone em clima de afinidade política e simpatia pessoal. A aproximação coincide com a explicitação de múltiplos sinais do alto preço, para o Brasil, do estreitamento com a China, a Rússia, a Venezuela e o atual governo argentino, que parece caminhar para a derrota eleitoral.

Os principais temas foram meio ambiente e direitos trabalhistas. “É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores”, disse Lula a Biden. “Suas políticas e discursos sobre o mundo do trabalho soam como música para os meus ouvidos e certamente juntos poderemos inspirar outros governantes a olhar para as questões dos trabalhadores.”

Biden também foi caloroso. Respondeu com um “concordo 100%” quando Lula disse que os incêndios no Havaí sublinhavam a importância de enfrentar a crise climática, incluindo os países desenvolvidos cumprirem seus compromissos de ajudar os países em desenvolvimento.

Presidente Lula em discurso na Cúpula da Amazônia, Belém, 09 de agosto de 2023. Meio ambiente foi um dos temas discutidos em conversa com presidente dos EUA, Joe Biden. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

O presidente americano lembrou a destinação de US$ 500 milhões ao Fundo Amazônia e anunciou a vinda, em setembro, de uma “missão comercial verde” para o Brasil “para promover investimentos em florestas, uso da terra e energia”. Os dois pretendem se encontrar no mês que vem na Cúpula do G20 em Nova Délhi e na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Lula reiterou convite para Biden vir ao Brasil.

“O que escuto é que Biden sempre via Lula com certos bons olhos”, me disse Christopher Garman, da consultoria Eurasia. “Conhece a região muito bem e via sinergias particularmente na área ambiental. Continua vendo. Mas, claro, houve certa decepção com o posicionamento de Lula.”

A brevidade do encontro de Biden e Lula em fevereiro contrastou com a longa visita de Estado a Pequim em abril, quando o presidente brasileiro acusou os EUA de fomentar a guerra na Ucrânia e atacou a dominância do dólar.

Continua após a publicidade

Como já discuti antes aqui, a complacência de Lula com a Rússia e a Venezuela causou incômodo nos presidentes do Chile e Colômbia, de esquerda, Uruguai e Paraguai, de direita. Isso inviabilizou a liderança que Lula pretendia projetar na Cúpula Sul-Americana, dia 30 de maio.

A repercussão negativa do alinhamento de facto de Lula com a China e a Rússia se soma aos problemas econômicos cada vez mais evidentes dos dois países. O Banco Central russo elevou a taxa de juros em 3,5 pontos percentuais, a 12%, para tentar conter a desvalorização do rublo. A China enfrenta desaceleração econômica, em razão das medidas adotadas por Xi Jinping que centralizam o poder nele.

Uma fonte do Eliseu me disse que Emmanuel Macron quer vir ao Brasil. Não está claro que Lula tenha feito esse diagnóstico e por isso recalibrado sua política externa. Seria um sinal de realismo.