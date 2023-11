Argentina pode mergulhar em espiral de incertezas; leia coluna de Lourival Sant’Anna

A Argentina pode mergulhar esta semana em uma grande espiral de incertezas econômicas e políticas. Esse é o cenário mais provável diante da intenção do ministro da Economia, Sergio Massa, de renunciar, depois da contundente derrota para Javier Milei no segundo turno da eleição presidencial.

Milei, por sua vez, anunciou “mudanças drásticas” em seu discurso de vitória: “A situação da Argentina é crítica. Não há lugar para fraquezas e meias tintas”. O presidente eleito não voltou a falar de dolarização da economia. Mas a combinação de sua vitória com a saída de Massa da Economia pode levar a um derretimento ainda mais agudo do peso argentino e a uma marcha rumo à hiperinflação.

A “licença” de Massa, como deve ser apresentada, até a posse de Milei, prevista para 10 de dezembro, cria um vazio político. O presidente Alberto Fernández e sua vice, Cristina Kirchner, já haviam saído de cena nos últimos meses, para não atrapalhar Massa, diante de sua profunda impopularidade e do desastre econômico de seu governo, com uma inflação de mais de 140%.

Presidente eleito Javier Milei discursa após vitória no segundo turno. Foto: AP / Rodrigo Abd

A situação lembra a renúncia do então presidente Raúl Alfonsín e a posse de seu sucessor Carlos Menem em julho de 1989, cinco meses antes da data prevista, em meio a uma hiperinflação, lembra o cientista político argentino Eduardo Viola.

A emergência econômica e o vazio de poder reduzirá ainda mais o já escasso tempo que Milei tem para organizar uma base no Congresso que lhe garanta governabilidade. Seu partido, Liberdade Avança, elegeu apenas 38 dos 257 deputados e 8 dos 72 senadores.

Para ampliar a base de seu governo, ele está contando com o apoio da frente Juntos pela Mudança, parcialmente liderada pelo ex-presidente Mauricio Macri e pela adversária de Milei no primeiro turno, Patricia Bullrich, que ficou em terceiro lugar. Por isso Milei agradeceu no discurso da vitória a ambos por, “de forma desinteressada e em ato de grandeza, defender a mudança de que a Argentina precisa”.

Se estivessem efetivamente “juntos”, os deputados dessa frente, com 93 cadeiras, seriam em número suficiente para garantir maioria absoluta a Milei na Câmara, embora não no Senado. Entretanto, existem partidos dentro da frente, como o do prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que estão mais ao centro e não gostam de Milei.

Por outro lado, na Argentina as províncias dependem das verbas do governo central. Há uma forte tradição de os governadores fecharem acordos com o presidente e garantirem apoio das bancadas provinciais às propostas de interesse do governo central, depois de árduas negociações.

Além disso, o peronismo, esse movimento heterogêneo ao qual pertencem Massa, Fernández e Kirchner, sai profundamente debilitado dessa derrota. Até ele se reagrupar e encontrar novos líderes, talvez não esteja suficientemente armado para tentar inviabilizar o novo governo.

Milei era o favorito nas pesquisas. O que ninguém previa, nem mesmo a equipe de Milei, era a margem de 12 pontos porcentuais. Esse resultado mostra que o eleitorado de Bullrich, que teve 24% no primeiro turno, migrou em massa para Milei no segundo. O presidente eleito teve 30% no primeiro turno e 56% no segundo.

Isso dá a ela e a Macri, líderes do PRO (Proposta Republicana) potencialmente grande ascendência sobre o novo governo. Esse poderia ser um fator moderador da gestão Milei. Bullrich apresentou na campanha uma plataforma de reformas para cortar gastos públicos. É consenso entre economistas sérios que a Argentina precisa disso com urgência. Por outro lado, Bullrich e Macri não acreditam nas medidas mais radicais, como a dolarização. Embora Macri tenha um trauma com o chamado gradualismo, que o levou a só aumentar os juros quando era tarde demais e a inflação estava sem controle.

Entre a recusa do gradualismo por Macri e Bullrich e a dependência de Milei do apoio da direita e do centro, pode ser que o presidente eleito encontre um ponto de equilíbrio e moderação. Mesmo nesse caso, as tarefas que ele tem pela frente são hercúleas.

As reformas necessárias incluem o corte de subsídios para serviços e produtos essenciais, como energia. Os gastos excessivos ao longo de décadas provocaram a alta dos preços e o empobrecimento da população que por sua vez aumentou a dependência desses subsídios, em um círculo vicioso. Rompê-lo será doloroso.

Milei pode não ter uma base sólida no Congresso, mas assume com o apoio de 14,3 milhões de votos, 3 milhões a mais que Massa. O presidente eleito venceu em 24 das 21 províncias do país, embora tenha sido derrotado na mais importante, Buenos Aires. Esse capital político pode significar também apoio nas ruas, quando enfrentar a previsível resistência a medidas impopulares por parte dos sindicatos, controlados pelo peronismo.

Mas essas medidas afetarão também os seus seguidores, e serão um teste da confiança deles. Assim, Milei terá de demonstrar enorme habilidade para negociar e ceder.

Apoiadores de Milei reunidos em frente à sede da campanha celebram vitória no segundo turno. Foto: AP / Matias Delacroix

Num certo sentido, essa foi uma condição para vencer o segundo turno, e ele venceu. No debate, há uma semana, Massa foi tão agressivo e incisivo, questionando a sanidade mental de Milei e o colocando contra a parede em temas como o corte de subsídios e as privatizações, que o agora presidente eleito teve de se desmentir e moderar suas propostas. Com isso, Massa acabou ajudando involuntariamente Milei a garantir os votos que o levaram a essa vitória de 56% a 44%.

Essa flexibilidade sofrerá testes muito maiores a partir de agora. Algo parecido se aplicará às relações com o Brasil. Milei chamou o presidente Lula de “ladrão” e “comunista” e disse que não se reuniria com ele. O presidente eleito é a favor do livre comércio, e portanto da redução drástica da Tarifa Externa Comum do Mercosul. Já Lula é protecionista.

O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, contou que fez contatos com Diana Mondino, cotada para ministra das Relações Exteriores de Milei. E que a mensagem é de que eles querem “modernizar o Mercosul”, algo a que o governo Lula não se oporia, segundo o embaixador. “Vai haver discussão mais profunda entre os sócios do Mercosul para ver qual caminho seguir.”

Depois de Massa admitir a derrota, a conta do presidente Lula no X (antigo Twitter) parabenizou “as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral”, o que não deixa de ser uma estocada a Milei, que antes da vitória questionava a lisura do processo.

Lula desejou “boa sorte e êxito ao novo governo”, sem citar Milei, e colocou o Brasil “à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”. O momento exige flexibilidade de todos os lados.