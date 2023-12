Os riscos e os benefícios do pacotaço de Milei; leia coluna de Lourival Sant’Anna

O megadecreto com 360 mudanças de leis de Javier Milei indica uma disposição de aço do presidente argentino de não deixar pedra sobre pedra no falido sistema econômico, de assegurar a iniciativa na arena política e de criar fatos consumados tão devastadores a ponto de inibir a Corte Suprema de revertê-los.

Os decretos desregulam praticamente todas as relações econômicas entre empresas, consumidores e o poder público. Como uma rede de arrasto, eles levam consigo tanto aberrações típicas de políticas econômicas perdulárias e inflacionárias quanto regras contratuais civilizatórias.

Os brasileiros adultos antes do Plano Real terão um déjà vu. Milei revogou leis que controlavam preços e determinavam até mesmo a posição dos produtos nas gôndolas dos supermercados, assim como entraves para a exportação — expedientes adotados supostamente para conter o aumento dos preços, que só contribuem para o desabastecimento e a cobrança de ágios: o caos econômico.

O presidente da Argentina, Javier Milei, acena para apoiadores no dia de sua posse na Casa Rosada, em Buenos Aires, Argentina Foto: Augustin Marcarian / REUTERS

Igualmente, os decretos facilitam a privatização das empresas estatais, que os contribuintes carregam nas costas, com suas ineficiências para os usuários e privilégios para os funcionários. Incentivos a indústrias e ao comércio, que promovem mais ineficiências e escolha de campeões por parte do governo, punindo os consumidores e as empresas competitivas, também foram abandonados.

Em contrapartida, os inquilinos foram largados à própria sorte nos contratos de aluguel, que deixam de ter regras gerais sobre duração e formas de reajuste. No quadro de empobrecimento da população, essa é uma iniciativa temerária, que pode levar mais famílias a viver nas ruas. O mesmo se aplica à desregulamentação dos planos de saúde. As normas de proteção da vegetação contra queimadas também foram revistas, com potenciais danos ao meio ambiente.

Subsídios à energia e ao transporte urbano foram eliminados. Antes desse pacotaço de quarta-feira, o ministro da Economia, Luis Caputo, havia lançado 10 medidas dois dias após a posse do presidente, no dia 10 de dezembro, e algumas atenuavam a perda de poder aquisitivo: a manutenção dos planos de assistência social para desempregados; a duplicação do Abono Universal por Criança para as famílias; e o aumento de 50% para o cartão-alimentação.

Argentinos se manifestam contra plano econômico do presidente Javier Milei em Buenos Aires, Argentina Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Sobretudo enquanto a inflação estiver alta, essas medidas tendem a perder o efeito rapidamente. O peso foi desvalorizado em 50% frente ao dólar, o que tem impacto inflacionário, ao mesmo tempo em que injeta um pouco mais de realismo no sistema de preços

As 10 medidas preveem, por outro lado, cortes de gastos públicos e de transferências de receitas para as províncias; a redução dos ministérios de 18 para 9 e das secretarias de 106 para 54, com cortes nos cargos comissionados e dispensas de servidores contratados há menos de um ano.

Tudo isso mira na causa dos problemas: o déficit e o endividamento. O drama de ajustes como esses é que impõem sofrimento imediato, especialmente sobre os pobres, que representam 50% dos argentinos, enquanto criam as condições para benefícios de longo prazo. Daí a pressa de Milei em agir, na esperança de colher os frutos políticos antes do próximo ciclo eleitoral. Os argentinos elegem metade dos deputados e um terço dos senadores a cada dois anos.

Os Decretos de Necessidade de Urgência (DNU) só podem ser derrubados pelo Congresso se forem rejeitados tanto pela Câmara quanto pelo Senado. O primeiro passo para analisá-los é a formação de uma comissão mista de 8 senadores e 8 deputados. Aparentemente a Casa Rosada tem o Senado a seu favor, já que a comissão ficou com 5 cadeiras para governistas e 3 para oposicionistas. Do total de 72 senadores, 13 pertencem à base do governo, 26 são autodeclarados independentes e 33, da oposição. Estima-se que na prática mais de 36 senadores apoiem o governo, o que lhe garante maioria simples.

O presidente da Argentina, Javier Milei, cumprimenta seu antecessor, Alberto Fernandez, durante a sua cerimônia de posse, em Buenos Aires, Argentina Foto: Matias Baglietto / REUTERS

Na Câmara, o jogo é mais difícil. Do total de 257 deputados, 78 apoiam o governo, 107 são de oposição e 72, independentes. Isso poderá se refletir em uma comissão repartida meio a meio entre governistas e oposicionistas. Se essa matemática se confirmar, os decretos não serão derrubados.

O presidente anterior, Alberto Fernández, editou 178 DNUs; seu antecessor, Mauricio Macri, cerca de 200, assim como o ex-presidente Carlos Menem. Nenhum desses decretos foi sequer votado pelo Congresso. Dessa vez, deverá ser diferente, por causa do impacto dos 360 DNUs editados de uma só vez.

Milei deverá enviar também projetos de lei para o Congresso, sobre áreas que, segundo a Constituição, não podem ser objeto de DNUs: tributária, eleitoral e penal. Uma vez contornada a resistência da oposição no Congresso, as atenções se voltarão para a Corte Suprema. Como o próprio nome indica, os decretos precisam ser urgentes.

A questão é subjetiva. Mudanças de política econômica normalmente não são encaradas como urgentes. Mas é perfeitamente possível argumentar que, o caos econômico da Argentina, com uma inflação anual de 160%, é um quadro de emergência.

Há precedentes de rejeição. Em março de 2002, por exemplo, durante a presidência de Eduardo Duhalde, a Corte Suprema rejeitou por unanimidade um DNU sobre a regulação do setor de seguros. É possível que alguns decretos tenham esse destino, outros não, o que só aumenta a imprevisibilidade: as regras entram em vigor nos próximos dias, e poderão cair mais adiante. Mas se tem uma coisa com a qual os argentinos estão tragicamente habituados é a instabilidade.

Em 19 de novembro, eles votaram em uma proposta de mudanças radicais na esperança de atingir uma estabilidade e recuperar a prosperidade do passado num prazo mais longo. É precisamente o que Milei está procurando entregar, ao apertar o botão de “reset" da Argentina e apagar tudo o que havia antes.