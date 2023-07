Com câmbio favorável para turistas, viagens de estrangeiros à Argentina disparam 88%

BUENOS AIRES - O número de estrangeiros que visitaram a Argentina no mês de maio chegou a 992,5 mil pessoas, um aumento de 88% na comparação com o mesmo período do ano passado. A maioria (509 mil) são pessoas que vão apenas para passar e não fazem pernoites.

Os chamados excursionistas geralmente passam pelas cidades de fronteira ou fazem visitas rápidas à capital Buenos Aires. As viagens desse tipo tiveram um salto de 92%, que aponta para um aumento do turismo de compras - quando alguém cruza a fronteira para se abastecer e já volta para o país de origem. O movimento é incentivado pelo câmbio, que ficou favorável para estrangeiros com o derretimento da moeda argentina.

O país também recebeu 483,6 mil turistas de outros países que foram para visitas mais longas, segundo o relatório divulgado pelo Indec, Instituto Nacional de Estatística e Censos, nesta quarta-feira.

Os chilenos correspondem a maior parte dos turistas que visitaram a Argentina no mês (25,4%), seguidos pelos uruguaios (24,7%) e brasileiros (17,6%). No sentido contrário, o Brasil é a escolha preferia dos argentinos (17,9%). Logo depois, vem o Chile (13,8%) e o Uruguai (12,7%).

Brasil é principal destino de turistas argentinos. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

As visitas de turistas estrangeiros começaram a crescer com força desde novembro de 2021, quando a Argentina reabriu definitivamente suas fronteiras ao turismo internacional. /EFE