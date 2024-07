Com Maduro nas cordas na Venezuela, ditadura chavista dificulta registro de eleitores no exterior

A fila do lado de fora do Consulado da Venezuela em Madri se estendia pelo quarteirão. Mulheres grávidas, famílias com crianças pequenas, idosos e pessoas com deficiência chegavam às 4h – cinco horas antes de o escritório abrir — tentando se registrar para votar na tão esperada eleição presidencial da Venezuela, em 28 de julho.

Adriana Rodríguez, de 47 anos, deixou a Venezuela em 2018. Recentemente, ela chegou às 8h no consulado dois dias seguidos. Em ambas as vezes, esperou quatro horas antes de chegar à frente da fila, apenas para ser rejeitada, sempre com a mesma explicação: "Eles não podiam registrar mais pessoas", disse. Com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mal posicionado nas pesquisas antes da votação, o regime impôs regras rigorosas que tornam o registro para votar quase impossível para milhões de venezuelanos que vivem no exterior, incluindo nos Estados Unidos, Espanha e países da América Latina. Muitos deixaram seu país para trás por causa das duras condições econômicas e políticas.

As pesquisas mostram que seu principal oponente, um ex-diplomata discreto chamado Edmundo González, está muito à frente. González é apoiado por María Corina Machado, líder da oposição que cativou os eleitores ao cruzar o país, fazendo campanha para ele com a promessa de restabelecer a democracia e reunir as famílias separadas pela migração.

Imagem de julho de 2017 mostra venezuelanos aguardando para votar nas eleições do país. Empresa de contagem de votos acusou governo de Maduro de fraudar eleições Foto: Meridith Kohut//The New York Times

As táticas da ditadura equivalem a uma fraude eleitoral em grande escala, dizem especialistas, uma vez que até 25% dos eleitores elegíveis da Venezuela vivem fora do país — e um grande número provavelmente não votaria em Maduro. De um total de 21 milhões de eleitores, entre 3,5 milhões e 5,5 milhões de venezuelanos elegíveis para votar vivem fora do país. Destes, apenas 69 mil estão registrados para votar.

“Eles estão intencionalmente privando as pessoas de seus direitos”, disse Fernanda Buril, vice-diretora da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, uma organização que promove a democracia. “É uma violação completa de todos os padrões de integridade eleitoral”.

Nos consulados venezuelanos em vários países, centenas de cidadãos esperam dia após dia em longas filas, enfrentando atrasos inexplicáveis, instruções confusas e exigências inesperadas de funcionários despreocupados, de acordo com venezuelanos entrevistados na Argentina, Chile, Colômbia e Espanha.

Rodríguez, uma designer de interiores que disse ter se sentido “forçada” a deixar a Venezuela após o aumento da repressão e da queda da economia, descreveu a intensa raiva e frustração quando as pessoas que esperavam se registrar para votar eram recusadas por funcionários consulares. Ela, que gostaria de votar na oposição, disse que o sentimento é o de que eles estão “decepcionando” o país. “Por que tenho de passar por isso para exercer meu direito de votar?”, questionou ela.

A autoridade eleitoral da Venezuela e sua embaixada na Espanha não responderam a vários pedidos de comentário.

‘Fraude eleitoral’

Maduro acusou a oposição e planejar cometer “fraude eleitoral” e organizar um golpe de Estado. Segundo especialistas, em alguns casos, a ditadura venezuelana está aplicando rigorosamente as regras existentes para tornar mais difícil o registro. A tática mais comum, disseram, é o uso de uma lei que exige que cidadãos no exterior possuam “residência” ou “permanência legal” no país onde vivem para poderem votar. No ciclo eleitoral atual, a regra tem sido usada para rejeitar muitas formas de identificação — incluindo vistos, que eram aceitos no passado.

Imagem de maio de 2024 mostra líderes da oposição venezuelana, Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, durante um comício em La Victoria. Gonzalez vai disputar a eleição contra o ditador Nicolás Maduro Foto: Lexi Parra/The New York Times

Na Colômbia, cerca de dois milhões de venezuelanos têm status de proteção temporária como parte de um esforço histórico do governo local para legalizar quase todos os venezuelanos no país. A Venezuela, porém, não aceita esse status como prova de residência. Para venezuelanos no Uruguai, o regime venezuelano exige um cartão de identificação uruguaio de quatro anos, embora o Uruguai não emita tais cartões para residentes legais estrangeiros com validade superior a três anos.

"A fraude eleitoral não é mais apenas jogar votos em urnas no dia da eleição. É em todo o processo", disse Buril, acrescentando que, ao erguer obstáculos para votar no exterior, a ditadura da Venezuela segue um manual usado por outros países não democráticos. A próxima votação pode ser decisiva para determinar o futuro da democracia em um país que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, mas que viu cerca de oito milhões de pessoas, um quarto de sua população, partir em meio a uma economia em colapso e anos de regime autoritário. O chavismo concordou em realizar eleições livres e justas sob pressão dos EUA e em troca de alívio das sanções americanas. Mas a ditadura de Maduro tem tentado impedir uma votação crível. Ainda assim, uma oposição unida e o que as pesquisas sugerem ser uma intensa fome de mudança entre muitos venezuelanos podem representar o maior desafio ao domínio de 11 anos de Maduro no poder.

Adriana Rodríguez deixou a Venezuela em 2018 e mora em Madri; ela foi ao Consulado venezuelano dois dias seguidos, mas não conseguiu registro para votar Foto: Emilio Parra Doiztua/The New York Times

Erosão dos direitos

A erosão dos direitos de voto começou há mais de dez anos e tem piorado gradualmente, disse Eugenio Martínez, diretor da Votoscopio, uma organização de monitoramento eleitoral. De acordo com a lei venezuelana, os cidadãos no exterior devem poder se registrar durante todo o ano em qualquer embaixada ou consulado se tiverem um cartão de identidade nacional venezuelano, mesmo que este esteja vencido. Mas o regime tem permitido o registro apenas por períodos limitados.

Este ano, a autoridade eleitoral designou um período de 29 dias entre março e abril para que os venezuelanos se registrassem ou atualizassem suas informações pessoais, incluindo onde vivem e seu local de votação. Mas até mesmo esse período foi encurtado em várias embaixadas e consulados por uma variedade de problemas, incluindo falhas dos computadores. Durante a breve janela que a ditadura abriu, apenas 508 venezuelanos conseguiram se registrar para votar em todo o mundo.