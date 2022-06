Com onda de calor, França tem picos de 40°C e Espanha luta contra incêndios florestais

PARIS E CATALUNHA - Um quarto da França está sob vigilância para uma onda de calor nesta quinta-feira, 16, com possíveis picos locais de 40ºC, temperaturas já superadas na Espanha, que lida com vários incêndios. Atribuídas ao aquecimento global, as ondas de calor estão aumentando em todo o mundo.

A França é afetada desde terça-feira por uma onda de calor vinda do Magrebe via Espanha, que afetou primeiro o sudoeste do país antes de se espalhar. Temperaturas entre 30 e 35°C foram registradas na quarta-feira na metade sul do país, e a onda de calor aumentará ainda mais.

A Météo-France espera máximas de 34 a 38ºC nesta quinta-feira, com possíveis picos de até 40ºC. E o clima continuará escaldante na sexta-feira em grande parte do país, com a onda de calor se estendendo às regiões do norte e se intensificando ainda mais no oeste e no sul. Na parte da tarde, Météo-France prevê 36 a 39ºC nestas regiões, com picos de 40ºC.

“Esta onda tem um efeito agravante na secura do solo após uma primavera e um inverno particularmente secos e acentua o risco de incêndio florestal”, explicou Olivier Proust, meteorologista da Météo-France.

Placa exibindo a temperatura de 43 graus Celsius em Toulouse, sudoeste da França Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Incêndios

Este é o cenário que enfrenta a vizinha Espanha, que há seis dias sufoca, com temperaturas que em alguns lugares ultrapassam os 40ºC.

Três incêndios florestais devastaram 1.600 hectares de pinheiros e arbustos no leste da Espanha desde quarta-feira, enquanto uma onda de calor empurra as temperaturas para perto de recordes, disseram bombeiros regionais.

Centenas de bombeiros estavam no terreno combatendo as chamas com 120 caminhões e 19 aeronaves para combater as chamas perto das cidades de Baldomar, Corbera d’Ebre e Castellar Ribera, informou o corpo de bombeiros regional da Catalunha.

O incêndio mais preocupante acontece perto de Baldomar, na província de Lérida (Catalunha), onde o fogo já destruiu 500 hectares de floresta, mas tem potencial para se espalhar para 20.000 hectares, segundo o governo regional.

Um avião de combate a incêndios Air Tractor AT-802A deixa cair água durante operações de contenção de incêndio perto de Artesa de Segre, na Catalunha Foto: PAU BARRENA / AFP

Nesta fase, ninguém foi retirado da região, mas as autoridades colocaram algumas áreas residenciais em alerta como medida de precaução. Não há relatos de mortos e feridos.

Em Lérida são esperadas temperaturas de até 41ºC nesta quinta-feira, segundo a Agência Meteorológica Espanhola (Aemet), que também prevê temperaturas superiores a 40ºC em Badajoz e Saragoça.

Na Catalunha, outros dois incêndios florestais estavam ativos esta manhã em Solsonés e Tierra Alta, com quase 300 hectares queimados em ambos os casos, segundo o governo catalão. Outro incêndio ocorre na Sierra de la Culebra, em Zamora.

Em 5 de junho, a área queimada na Espanha era 34% menor que no mesmo período de 2021 e a menor desde 2018. No entanto, desde a semana passada, a combinação de clima quente e vento provocou incêndios em todo o país.

Esta onda de calor, incomum neste período do ano na Espanha, resultou desde o último fim de semana numa explosão de temperaturas em todo o país, com picos de até 43ºC. Segundo Aemet, deve durar até sábado.

A Espanha, que este ano viveu o maio mais quente desde o início do século, segundo a agência meteorológica, já passou por quatro episódios de temperaturas extremas nos últimos dez meses.

Crianças se refrescam em uma fonte em Colmar, leste da França Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Medidas

A multiplicação das ondas de calor, particularmente na Europa, é consequência direta do aquecimento global, explicam os cientistas, com as emissões de gases de efeito estufa aumentando tanto a intensidade, quanto a duração e a frequência desses fenômenos.

Diante de temperaturas que colocam os corpos à prova, algumas empresas se adaptam modulando os horários, principalmente na construção civil.

Na França, as prefeituras adotam medidas para aliviar a sensação para os moradores. Em Bordeaux, nebulizadores foram instalados em locais conhecidos como “fornos”. E em Lyon, a prefeitura ampliou o horário de funcionamento dos parques e jardins.

Desafiando o calor, centenas de fiéis e turistas lotaram as ruas estreitas da cidade central de Toledo na manhã desta quinta para participar da tradicional procissão de Corpus Christi, com termômetros quase chegando a 40°C no momento em que o evento terminou.

A prefeitura entregou 10 mil garrafas de água e ventiladores aos cidadãos e colocou lonas para protegê-los das altas temperaturas, mas os moradores se conformaram com o calor.

“É normal (o calor). Há três quintas-feiras que são mais brilhantes que o sol - quinta-feira santa (Santa), Corpus Cristi e Dia da Ascensão. Temos que suportar, você tem que vivê-lo. sempre quente”, disse Julio Alonso, 58, dono de lojas de souvenirs em frente à catedral./AFP e REUTERS