Com popularidade em baixa, Boric dará auxílio para 40% da população chilena

SANTIAGO - Em meio a maior inflação em 30 anos que vem comprometendo a popularidade do novo presidente, o governo do Chile anunciou na última segunda-feira, 11, um pacote de ajuda que deve beneficiar cerca de 40% da população do país. O pacote Chile Apoya, que ainda precisa de aprovação do Congresso, pretende dar um auxílio único de 120.000 pesos chilenos (R$ 651) para 7,5 milhões de pessoas além de outras medidas que devem custar 1,2 bilhão de dólares.

Segundo afirmou o ministro da Fazenda, Mario Marcel, durante anúncio do novo bônus em Santiago ao lado do presidente Gabriel Boric, o benefício incluirá 60% da população mais vulnerável do país, e 40% do total - de um país com 19 milhões de habitantes.

Leia também Proposta de nova Constituição é apresentada no Chile

Além disso, os subsídios trabalhistas que já beneficiam cerca de 380.000 pessoas serão estendidos até o final do ano; e a licença parental pós-natal será estendida por 60 dias, o que beneficiará cerca de 15.000 mães e pais que a encerram em 30 de setembro.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O presidente Gabriel Boric fala durante um evento em Santiago onde anunciou uma série de ajudas econômicas que, se aprovadas no Parlamento, beneficiarão 7,5 milhões de pessoas Foto: Presidência do Chile via EFE

O presidente Boric sustentou que essas medidas devem ser aprovadas “o mais rápido possível” no Congresso. Porém, sem maioria e com uma popularidade em baixa, o presidente não tem vida fácil na casa legislativa.

O anúncio da medida também ocorre em meio à queda contínua da aprovação do governo, que atualmente está pouco acima de 30%. Seu governo acabou de completar quatro meses e já lida com uma inflação de 12,5% em 12 meses, a maior em três décadas, e o Banco Central do Chile projetou que o aumento dos preços internos se aprofundará nos próximos meses.

“O aumento do custo de vida colocou uma pressão extra sobre as famílias, tornando muito mais difícil passar o inverno. Como governo, não estamos indiferentes a isso e estamos a colocar todos os esforços para melhorar as condições de vida das pessoas no nosso país”, assegurou o presidente.

Preocupação com o custo das medidas

O ministro Marcel garantiu que o governo manterá sua responsabilidade fiscal ao destinar os fundos para as medidas recém-anunciadas. “Vamos destinar cerca de 1,2 bilhão de dólares para financiar as medidas”, disse, acrescentando que essas receitas sairão do tesouro público.

“Esse apoio às famílias tem um custo significativo para o Estado, mas felizmente, como fomos responsáveis na gestão de nossas finanças, temos recursos que vamos poder dedicar a esse propósito, sem abandonar os objetivos de ser responsável na gestão das finanças públicas”, disse o ministro.

“Estamos respondendo à preocupação que a Comissão da Fazenda da Câmara dos Deputados nos transmitiu, principalmente quando levantaram a necessidade de algum tipo de apoio econômico para este inverno, dada a situação da inflação, o aumento do custo de vida, aumento nos preços de muitos produtos”, disse Marcel.

O ministro foi questionado se o novo pacote não teria um impacto negativo justamente na inflação que tenta amenizar. O que Marcel respondeu que “são números prudentes, números que por ordem de grandeza não terão impacto na demanda, isso é algo mais voltado para os setores que mais precisam e que nos permite garantir que não terá um impacto na inflação.”

“Hoje a inflação responde muito mais aos preços externos, refletidos nos alimentos, nos combustíveis, no aumento da taxa de câmbio, fatores que a afetam, mas o impacto na procura interna tem vindo a diminuir”, completou. Mas setores econômicos veem as medidas com cautela./AFP