Recusa da Venezuela em cumprir acordo para eleições livres tornou posição de Lula insustentável

Se a política externa para Venezuela sob Jair Bolsonaro era marcada pelo isolamento total, inclusive com o fechamento da embaixada brasileira em Caracas, Lula retomou laços com Caracas. E foi além: relativizou o conceito de democracia para defender o aliado histórico; anunciou o “começo da volta de Maduro” ao recebê-lo com pompas em Brasília e sugerir que as críticas seriam parte de uma “narrativa”.

Todo esse acolhimento mostra uma recusa do presidente em entender que a Venezuela hoje é muito diferente do que era quando ele chegou ao Palácio do Planalto pela primeira, em 2003, afirma Santoro ecoando uma crítica que tem sido feita com frequência à política externa do Lula 3. “Maduro não tem a legitimidade democrática que Hugo Chávez em algum momento teve, vem em uma escalada autoritária que já dura há pelo menos dez anos, com uma crise econômica e uma crise de refugiados”, lembra.