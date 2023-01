Combates não param no cessar-fogo de Natal ortodoxo na Ucrânia e na Rússia

KIEV - Com uma guerra em curso, alguns ucranianos comemoraram o Natal ortodoxo neste sábado, 7, em abrigos. A anunciada trégua russa de 36 horas terminou à meia-noite de sábado para domingo (horário local) sem que os combates cessassem durante o dia.

O cessar-fogo, anunciado unilateralmente pela Rússia, terminou com troca de acusações entre ucranianos e russos de desrespeito à trégua.

Ucranianos celebram Natal ortodoxo na catedral de Kherson, na Ucrânia; trégua ficou só na promessa Foto: LIBKOS/AP

“O mundo pôde ver novamente como as declarações do alto comando em Moscou são enganosas”, acusou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais. A Rússia “falou em um suposto cessar-fogo, mas na realidade bombardeou Bakhmut (leste do país) e outras posições ucranianas”, disse.

Após o anúncio do cessar-fogo do presidente Vladimir Putin, o primeiro desde o início da ofensiva russa em fevereiro do ano passado, as autoridades ucranianas disseram que a medida era uma tática para ganhar tempo. Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido também criticaram a iniciativa.

Jornalistas da agência de notícias AFP em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, confirmaram bombardeios repetidos ao longo da manhã.

Em Bakhmut, o epicentro mais ao norte dos combates, a AFP ouviu disparos em ambos lados da frente na sexta-feira, horas após o estabelecimento do cessar-fogo unilateral decretado pela Rússia.

No entanto, os ataques foram menos intensos em comparação com os dias anteriores.

Segundo a Promotoria ucraniana, duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas na sexta-feira em Bakhmut, uma cidade amplamente devastada pelos combates e onde ambos os lados estão sofrendo perdas importantes.

As forças armadas russas também bombardearam a região de Kherson (Sul) na sexta-feira, matando um socorrista e ferindo sete pessoas, informaram as autoridades ucranianas.

Putin passa data sozinho no Kremlin

Os dois países, em guerra desde fevereiro de 2022, celebraram neste sábado o Natal ortodoxo, religião professada pela maioria dos cidadãos russos e ucranianos.

Vladimir Putin assiste sozinho à celebração de missa do Natal ortodoxo na catedral de Moscou Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin

Do lado russo, Putin assistiu à missa sozinho em uma igreja do Kremlin à meia-noite de sexta-feira, abdicando de seu costume de participar da liturgia em uma província ou nos arredores de Moscou.

Em mensagem divulgada neste sábado pelo Kremlin, o presidente russo felicitou os cristãos ortodoxos e indicou que este dia inspira “boas ações e aspirações”.

Do lado ucraniano, centenas de fiéis assistiram a uma missa histórica por ocasião do Natal ortodoxo neste sábado no famoso mosteiro das Cavernas de Kiev, que antes respondia ao Patriarcado de Moscou, mas que agora passou para as mãos da Ucrânia devido à guerra.

A homilia foi celebrada pela primeira vez por Epifânio, líder da Igreja Ortodoxa Ucraniana formada em 2018-2019 após um cisma com o Patriarcado de Moscou.

“Esperamos muito tempo para que este santuário fosse entregue a nós. É um acontecimento verdadeiramente histórico, pelo qual todos os ucranianos esperavam”, disse à AFP Veronika Martiniuk, de 19 anos, que lidera o coral.

“Cada país tem sua igreja. E temos a nossa própria igreja, ela está muito bem, uma igreja ucraniana, como deve ser”, declarou Oksana Sobko, uma crente de 47 anos. | AFP