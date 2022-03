Combates nas ruas de Mariupol dificultam busca por sobreviventes em ruínas de teatro

THE NEW YORK TIMES - A corrida desesperada para resgatar sobreviventes presos sob os escombros do teatro de Mariupol foi dificultada neste sábado, 19, quando embates nas ruas da cidade e novos disparos de artilharia russa voltaram a atingir a cidade.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na sexta-feira, 18, que estava “apertando o laço” em torno da cidade. O governo ucraniano disse que suas forças estavam desarmadas, que as tentativas de fornecer apoio aéreo falharam e que havia “temporariamente” perdido contato com autoridades em Mariupol.

No entanto, as forças ucranianas que defendem a cidade se recusaram a se render, mesmo quando combates de rua e com tanques foram relatados no que resta do centro da cidade.

Destroços do teatro de Mariupol após ser atingido; centenas de pessoas estavam abrigadas no local Foto: Azov Handout via REUTERS

Autoridades locais contabilizaram mais de 2.500 mortes no cerco de Mariupol, embora o número real não possa ser contado por causa dos bombardeios.

Cerca de 9 mil pessoas escaparam da cidade nos últimos dias, disse o presidente ucraniano Volodmir Zelenski, em um discurso à nação. Porém, centenas de milhares continuam presos sem aquecimento entre os prédios bombardeados. As estradas em torno da cidade estão minadas e o porto está bloqueado.

O ataque ao teatro em Mariupol, que ocorreu na última quarta-feira, 16, se tornou um marco da guerra de como os civis estão sendo atacados. Dezenas de escolas, hospitais e prédios residenciais foram destruídos pelos bombardeios russos.

O teatro foi anunciado como um refúgio para as famílias, com imagens de satélite mostrando a palavra “crianças” escrita no chão do lado de fora de uma maneira visível para qualquer avião que sobrevoasse.

Imagem de satélite de 14 de março mostra que palavra 'CRIANÇAS' foi pintada nos pátios do teatro de Mariupol para indicar a presença de civis. Foto: Maxar Technologies/Reuters

Acredita-se que cerca de 1.300 pessoas estavam abrigadas no teatro. Autoridades ucranianas disseram na sexta-feira, 18, que 130 pessoas foram resgatadas.