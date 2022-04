Como 50 dias de guerra da Rússia na Ucrânia mudaram o mundo

Cinquenta dias atrás, em 24 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o início de um ataque militar à vizinha Ucrânia. A artilharia e os ataques aéreos russos atingiram cidades ucranianas, e as tropas do Kremlin atravessaram a fronteira, provocando um êxodo em massa que se tornou a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Nesta quinta-feira, 14, a Rússia somou um novo golpe à sua estratégia militar ao ter um navio de guerra danificado no Mar Negro. Em uma guerra de narrativas, a Ucrânia alega ter atingido o navio com um míssil no Mar Negro, enquanto Moscou diz que a causa foi um incêndio. Ao mesmo tempo, autoridades da União Europeia estão elaborando um esboço de sanções aos produtos petrolíferos russos.

Leia também Afunda navio de guerra russo que a Ucrânia diz ter atingido com um míssil

Ao longo dos últimos dias, também se somam a esse saldo imagens angustiantes de morte e tortura, incluindo a descoberta de valas comuns em uma cidade sob ocupação recente da Rússia, que causaram ondas de choque em todo o mundo. Putin foi rotulado de criminoso de guerra, e vários líderes ocidentais acusaram a Rússia de realizar um “genocídio“.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

As consequências da invasão de Putin também têm repercussões muito além da Ucrânia. Obrigou as nações a repensar a neutralidade e a política de refugiados e ameaça desestabilizar a economia global. Veja como o mundo mudou nos últimos 50 dias.

Refugiados ucranianos na fronteira com a Polônia em 30 de março Foto: AP / AP

Uma recepção calorosa para os refugiados ucranianos

Mais de 4,6 milhões de ucranianos deixaram o país, com muitos fugindo para estados vizinhos, como Polônia e Romênia. Nem todos esses governos haviam estendido o tapete vermelho para os refugiados no passado, mas para acomodar esse afluxo, os líderes europeus instalaram um novo manual, forjando consenso político e agilizando o processo de solicitação de asilo.

Mais longe, até o Japão se mudou para aceitar dezenas de ucranianos deslocados – um movimento notável de um país que historicamente tem sido hostil aos requerentes de asilo. No início de abril, Tóquio recebeu mais de 400 pessoas – com algumas viajando em um avião fretado pelo governo da Polônia.

A recepção calorosa oferecida aos refugiados ucranianos levantou as sobrancelhas, com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, observando recentemente que países como a Etiópia e o Iêmen não receberam “nem uma fração” dos holofotes que a Ucrânia tem.

Repensando o não alinhamento político

Vários países que aderiram à guerra financeira liderada pelo Ocidente contra a Rússia eram tradicionalmente politicamente neutros ou tinham laços econômicos estreitos com os oligarcas russos.

Logo após a invasão, a Suíça anunciou que se juntaria à União Europeia na imposição de sanções a Moscou, em uma ruptura acentuada com sua neutralidade de longa data. Mônaco, um playground para as elites ricas da Rússia, também decidiu congelar os ativos dos oligarcas russos em concordância com as sanções da UE.

Da mesma forma, Cingapura fez o que chamou de movimento “quase sem precedentes” para impor sanções a um país sem uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

As sanções são mordazes. Embora a moeda russa tenha recuperado algum terreno após o colapso pós-invasão, o Banco Mundial prevê que a economia russa pode contrair 11,2% este ano.

A contínua desglobalização da economia russa

Após a queda do Muro de Berlim, os russos adotaram marcas ocidentais do McDonald’s à Miu Miu. A reação internacional à anexação da Crimeia por Putin em 2014 iniciou a dissociação da sociedade e economia russas do mundo ocidental, mas a invasão de 24 de fevereiro acelerou o processo.

Sob pressão de seus governos e consumidores, grandes empresas e organizações decidiram suspender ou encerrar as operações no país de Putin, privando os russos de acesso a muitos bens de consumo. Eventos esportivos internacionais e importantes instituições culturais também romperam os laços com os participantes russos.

Um boom nos gastos de defesa alemães

Embora seja a maior economia da Europa e um membro influente da Otan, a Alemanha há muito tem sido cuidadosa em colocar seu peso no cenário mundial. Após a Guerra Fria, Berlim também desenvolveu estreitos laços econômicos e energéticos com Moscou.

A agressão de Putin, no entanto, forçou a Alemanha a reverter o curso. No final de fevereiro, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que seu governo aumentaria muito os gastos com defesa. Ele também deu sinal verde para entregas de armas para a Ucrânia – apenas algumas semanas depois que seu país foi ridicularizado por se oferecer para enviar capacetes para Kiev.

Voluntários recolhem corpos em Bucha Foto: Rodrigo Abd

Juntamente com os compromissos de gastos de longo prazo, os militares da Alemanha verão seus cofres aumentados por uma injeção única de US$ 110 bilhões, cerca de duas vezes mais do que seu orçamento de defesa no ano passado.

Uma ameaça aos meios de subsistência globais

Antes da guerra, a Ucrânia era o quarto maior exportador mundial de milho e trigo. A Rússia, o maior exportador de petróleo do mundo, também foi um dos principais fornecedores de fertilizantes. Mas o conflito prolongado elevou os preços das commodities em todo o mundo, colocando em risco a segurança alimentar e os esforços de alívio da pobreza na África e no Oriente Médio.

O Programa Mundial de Alimentos disse que 41 milhões de pessoas na África Ocidental e Central podem ser afetadas por uma crise alimentar e nutricional este ano, já que a região enfrenta os preços mais altos em uma década para produtos como grãos, petróleo e fertilizantes. A guerra também desencadeou buscas desesperadas por alimentos básicos em países como Egito, Síria e Líbano, que dependem de importações ucranianas e russas.

Na terça-feira, a Organização Mundial do Comércio reduziu a previsão de crescimento deste ano para 2,8%, de 4,1% antes da guerra, dizendo que o conflito infligiu “um duro golpe” na economia mundial. E quanto mais a guerra se arrastar, os especialistas preveem que o dano só aumentará.