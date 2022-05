Como a adição da Finlândia e da Suécia mudaria a Otan; leia análise

O presidente e o primeiro-ministro da Finlândia fizeram um anúncio tão significativo quanto esperado: Helsinque buscaria ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) o mais rápido possível.

O estopim para a decisão décadas após a formação da aliança de segurança transatlântica é óbvio. A invasão da Ucrânia pela Rússia no início deste ano foi um lembrete para a Finlândia de que seu vizinho não era confiável para respeitar sua fronteira compartilhada.

Não que a Finlândia precisasse necessariamente de tal lembrete; a então União Soviética invadiu a Finlândia há cerca de 80 anos. Mas isso foi antes de a Rússia ter armas nucleares que repetidamente expressou vontade de usar.

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin (E), e o presidente do país, Sauli Niinistö, em uma entrevista coletiva. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP

Então o que isso quer dizer? Como a provável entrada da Finlândia - e a também provável adição subsequente da Suécia - remodela o equilíbrio de poder entre a Rússia e a Otan? É provável que a aliança em si não mude muito, mas a tensão entre a Otan e seu oponente geopolítico vai aumentar.

A questão mais importante é a própria fronteira Finlândia-Rússia. A expansão da Otan ao longo do tempo foi em direção à borda ocidental da Rússia, com o colapso da União Soviética há 30 anos, levando vários ex-estados soviéticos e países do Pacto de Varsóvia a buscar e obter adesão à aliança. A Otan se expandiu em direção à Rússia, e por isso a Ucrânia explorou a adesão à Otan por tanto tempo.

Algumas das defesas da Rússia de sua incursão na Ucrânia sugerem que ela estava preocupada em ter a Otan em sua fronteira; uma defesa ruim, dado que a Rússia já compartilhava uma fronteira tanto com Estônia e Letônia, ex-estados soviéticos, quanto com uma parte remota da Noruega. A adição da Finlândia, no entanto, estenderia a fronteira compartilhada da Otan com a Rússia de cerca de 700 quilômetros para quase 2 mil quilômetros.

Retaliação

Isso não torna a guerra mais provável, mas a entrada da Finlândia para a aliança militar ocidental é o tipo de mudança que a Rússia queria evitar. Em um comunicado, o governo russo prometeu “tomar medidas de retaliação, tanto de natureza militar-técnica quanto de outra natureza, para interromper as ameaças à sua segurança nacional que surgem a esse respeito”.

O que a Otan oferece à Finlândia é claro: segurança contra seu agressivo vizinho oriental. Curioso é o que a adição da Finlândia e da Suécia adiciona à Otan.

A aliança militar não é contígua, então a área terrestre não é uma métrica particularmente útil, mas agregar o tamanho dos países da Otan em relação à Rússia é instrutivo. A Rússia é enorme. Com a Finlândia e a Suécia, o tamanho dos países da Otan é apenas 1,4 vezes o tamanho da Rússia em sua totalidade.

Mas grande parte da Rússia é despovoada. Os países da Otan, ao contrário, têm cerca de seis vezes e meia a população da Rússia. A adição da Finlândia e da Suécia, no entanto, não mudaria isso muito.

Onde as coisas ficam distorcidas rapidamente é na economia. Os atuais países da Otan tiveram um produto interno bruto em 2020 equivalente a 27 vezes o da Rússia – em grande parte em função dos Estados Unidos. A adição da Finlândia e da Suécia aumenta esse número para 27,6 vezes o PIB da Rússia.

E depois há gastos militares. Um dos requisitos da adesão à Otan é que as nações gastem uma certa porcentagem do PIB em suas Forças Armadas. Esta foi a métrica que o ex-presidente Donald Trump colocou como foco de suas críticas à Otan. Os atuais membros da aliança gastam cerca de 24,5 vezes mais em suas Forças Armadas do que a Rússia. A Islândia é uma exceção; não tem Forças Armadas, mas é membro da Otan devido à sua localização estratégica.

Grande parte desse gasto é em material e tecnologia. Ao considerar o tamanho dos militares permanentes para cada país, a proporção é menor. A Otan tem cerca de 3,2 vezes mais membros de suas Forças Armadas coletivas do que a Rússia – ou como a Rússia tinha antes de sua incursão desajeitada na Ucrânia.

Inclua reservas militares e a margem diminui ainda mais: a Otan tem 1,7 vezes mais militares do que a Rússia. Mas se incluirmos a Finlândia e a Suécia aqui, a escala dobra. A Finlândia, ao que parece, tem uma enorme reserva militar.

Por quê? Em grande parte porque compartilha essa extensa fronteira com a Rússia. Depois que a Rússia anexou a Crimeia em 2014 e começou a se envolver em um conflito militar no leste da Ucrânia, a Finlândia enviou novas instruções para sua grande força de reservistas. Mais uma vez, a Finlândia tem um histórico de sofrer agressões do leste.

Agora, vendo essa agressão nas suas proximidades, a Finlândia está em busca reforço do Ocidente.