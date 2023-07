Como a falta de treinamento agrava violência policial na França

THE NEW YORK TIMES — Durante anos, os sindicatos da polícia francesa argumentaram que os policiais deveriam ter mais liberdade para decidir quando atirar em motoristas em fuga. Os legisladores se recusaram repetidamente.

Finalmente, em 2017, após uma série de ataques terroristas, o governo cedeu. Ansiosos para serem duros com o crime e o terrorismo, os legisladores aprovaram um projeto de lei permitindo que os policiais atirassem em motoristas que fugissem de paradas de trânsito, mesmo quando os policiais não estivessem em perigo imediato.

“Para os políticos, por se tratar de política real, era difícil dizer não”, lembrou Frédéric Lagache, líder do sindicato da polícia Alliance Police, que pressionou fortemente pela lei.

Policiais da unidade tática RAID da Polícia Nacional Francesa patrulham a rua em Lille, no norte da França, em 30 de junho de 2023. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Desde que a lei foi aprovada, o número de disparos fatais de motoristas pela polícia aumentou seis vezes, de acordo com dados compilados recentemente por uma equipe de pesquisadores franceses e compartilhados com o The New York Times. No ano passado, 13 pessoas foram mortas a tiros em seus veículos, um recorde em um país onde as mortes por policiais são raras.

A lei foi submetida a um novo exame depois que um policial matou um motorista adolescente durante uma parada de trânsito nesta semana, chocando o país e provocando protestos e tumultos nas ruas. Vários legisladores pediram a revogação ou a revisão da lei.

Sem treinamento adequado

Continua após a publicidade

Os líderes sindicais, inclusive aqueles que apoiaram a lei, dizem que o treinamento sobre o que ela permitia foi extremamente inadequado.

“Não recebemos nenhum tipo de treinamento”, disse Lagache. Ele e outros policiais entrevistados nas semanas e meses que antecederam o mais recente caso de disparos fatais disseram que suas aulas foram, em sua maioria, on-line — tutoriais em vídeo mostrando as situações em que os policiais podem ou não atirar — e cobriram tópicos teóricos que não capturaram a realidade do campo.

“Ainda hoje temos colegas que abrem fogo porque estão convencidos de que estão protegidos pela lei, quando não estão”, disse Yves Lefebvre, um líder sindical que ajudou a negociar o projeto de lei. “É inevitável que haja algum dano colateral”.

As autoridades policiais francesas não retornaram mensagens solicitando comentários sobre como os policiais são treinados. Os membros do sindicato têm um incentivo para culpar o treinamento, em vez de seus policiais ou uma lei que eles apoiaram.

Um relatório do ano passado da Cour des Comptes, a mais alta instituição de auditoria pública da França, mostrou que quase 40% dos policiais não cumpriram a exigência de participar de três sessões de treinamento de tiro. Esse requisito é separado da lei de 2017 e não implica em penalidades se for ignorado.

Após a ocorrência de disparos fatais da polícia, o ministro do interior da França, Gérald Darmanin, negou que os disparos contra motoristas em fuga tenham aumentado após a aprovação da lei, uma alegação que foi refutada pelos dados compilados pelos pesquisadores franceses.

Especialistas em policiamento e advogados afirmam que a lei e a onda de disparos policiais que se seguiu são as consequências não intencionais da resposta do governo francês ao terrorismo e ao aumento das ameaças contra a polícia.

Continua após a publicidade

Leia mais Macron atribui protestos na França a redes sociais e pressiona plataformas a banir conteúdos França vive onda de protestos após jovem de 17 anos ser morto por policial durante uma blitz de trânsito

“A lei foi aprovada para alcançar os efeitos esperados”, disse Marie-France Monéger, ex-chefe de um poderoso órgão policial que investiga as forças policiais, referindo-se ao combate ao terrorismo. “Depois, temos os efeitos inesperados e, em seguida, os efeitos perversos.”

Os atentados suicidas em Paris em 2015, um ataque mortal com caminhão em Nice em 2016 e um atentado a bomba que feriu gravemente dois policiais no mesmo ano no subúrbio de Paris provocaram pedidos de segurança mais rígida. O projeto de lei, que também permitia que os policiais atirassem em suspeitos em fuga considerados perigosos, foi aprovado por uma maioria esmagadora em fevereiro de 2017.

Mas disparar contra carros em movimento ou em alta velocidade é uma tática que muitas cidades proibiram por considerarem muito perigosa. Os policiais do Departamento de Polícia de Nova York, por exemplo, estão proibidos de atirar em carros desde 1972.

“O que a França está fazendo é, em muitos aspectos, uma anomalia”, disse Chuck Wexler, diretor executivo do Police Executive Research Forum, um grupo em Washington cujos membros são executivos de polícia das principais cidades, condados e forças estaduais.

No passado, os policiais franceses tinham permissão para atirar em veículos somente quando estavam em perigo imediato, o mesmo direito de autodefesa de qualquer cidadão. No entanto, os sindicatos de policiais, uma poderosa força política na França, argumentaram que eles deveriam ter uma autoridade mais ampla para combater o crime e regras que correspondessem às da gendarmerie, uma força policial francesa com status militar.

Agora, a polícia pode disparar quando acreditar que os motoristas provavelmente colocarão suas vidas em risco ao fugir. Os policiais, segundo a lei, podem usar suas armas em casos de “absoluta necessidade e de maneira estritamente proporcional”.

Continua após a publicidade

Um grupo de policiais caminha enquanto as pessoas protestam após a morte de Nahel, um adolescente de 17 anos morto por um policial francês em Nanterre durante uma batida de trânsito, e contra a violência policial, em Paris, França, 30 de junho de 2023. Foto: Juan Medina / REUTERS

Violência policial aumentou após aprovação de lei

Catherine Tzutzuiano, professora de direito da Universidade de Toulon, disse que a redação da lei “sugere que os policiais podem usar suas armas com mais facilidade”.

O projeto de lei foi fortemente criticado pelo defensor de direitos da França, um ombudsman independente do governo que monitora os direitos civis, e pelo Comitê Consultivo Nacional de Direitos Humanos, um grupo afiliado às Nações Unidas que assessora o governo francês. Ambos alertaram que a redação vaga da lei poderia levar a mais disparos fatais.

Esses disparos aumentaram quase que imediatamente após a entrada em vigor da lei. Nos primeiros nove meses, a polícia atirou e matou cinco motoristas, mais do que nos cinco anos anteriores à lei.

“Em 2017, a mensagem errada foi enviada. Dissemos: ‘Agora, vocês podem atirar em carros’”, disse Laurent-Franck Liénard, um advogado que está defendendo a maioria dos 13 policiais envolvidos nas paradas de trânsito fatais do ano passado, em uma entrevista em fevereiro. “Isso é um absurdo total.” Ele disse que a maioria dos policiais envolvidos eram jovens recrutas na faixa dos 20 anos que receberam treinamento limitado de tiro.

Desde 2017, disse Liénard na mesma entrevista, a situação melhorou. Os policiais estão mais atentos para atirar apenas em legítima defesa, disse ele.

Continua após a publicidade

Liénard afirmou que o policial envolvido nos acontecimentos desta semana, que ele também representa, “atirou dentro da margem da lei”. Esse policial não foi identificado publicamente.

A tendência crescente de interceptações fatais no trânsito desde 2017 “é realmente um grande problema, que provavelmente fez da França a campeã europeia de disparos letais em veículos”, disse Sebastian Roché, especialista em policiamento do Centro Nacional de Pesquisa Científica do país, que compilou os dados e os compartilhou com o The New York Times.

Um artigo de pesquisa sobre o assunto está sendo revisado por pares em uma revista americana, disse ele, acrescentando que os números subjacentes sobre disparos fatais e batidas de trânsito vêm da polícia francesa.

Um caso de disparo fatal a cada dois meses e meio

Em média, a França registrou um caso de disparo fatal a cada dois meses e meio desde que a lei foi aprovada, em comparação com um a cada 16 meses antes da lei — um aumento de seis vezes.

As autoridades francesas e os sindicatos da polícia argumentaram que esse aumento é causado principalmente por um número crescente de motoristas que se recusam a parar e colocam em risco a vida de outras pessoas. O número dessas perigosas recusas de parada registradas pela polícia dobrou de 2012 a 2021, de acordo com dados oficiais da polícia.

Continua após a publicidade

Mas isso não explica o aumento em seis vezes na taxa de tiroteios.

Os pesquisadores também descartaram que o aumento pudesse ser atribuído a um aumento geral da criminalidade. Eles observaram que, ao contrário da polícia nacional francesa, o número de interceptações de trânsito fatais quase não aumentou na força policial militar francesa, e nas forças policiais da Bélgica e da Alemanha, dois países com taxas de homicídio relativamente semelhantes às da França.

“Não há dúvida sobre isso”, disse Roché. “A lei de 2017 que dá mais poderes à polícia é a causa do aumento de disparos fatais pela polícia.”

Ainda não está claro qual foi o treinamento recebido pelo policial envolvido na morte de terça-feira. Em um vídeo do incidente, o policial pode ser visto no lado do motorista de um carro, apontando uma arma para o veículo. Quando o carro começou a se afastar, ele atirou no motorista, que foi declarado morto uma hora depois. A polícia o identificou apenas como Nahel M., um cidadão francês de 17 anos de idade, de ascendência argelina e marroquina.

Um promotor francês disse na quinta-feira, 29, que, mesmo sob as disposições da lei de 2017, o policial não havia cumprido o padrão legal para abrir fogo. O policial foi colocado sob investigação formal sob a acusação de “homicídio voluntário”.

Políticos proeminentes pediram uma revisão da lei. E um editorial do Le Monde, um dos principais jornais da França, pediu mudanças na lei.

“Como um problema que surgiu em 2017 e desde então tem sido confirmado pelos fatos todos os anos pode ser abordado politicamente somente hoje?”, disse Marine Tondelier, líder do Partido Verde da França, “só porque um garoto de 17 anos morreu e temos um vídeo.”