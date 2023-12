Como a guerra de Israel contra o Hamas ameaça criar um êxodo palestino para o Egito; leia a análise

Para os civis de Gaza, cada vez mais não há para onde ir. A campanha de Israel contra o grupo militante Hamas já expulsou a maior parte da população do norte do território, transformando algumas das áreas urbanas mais densas do planeta em paisagens lunares vazias. O foco mudou para o sul, onde as batalhas estão se intensificando em torno da cidade de Khan Younis, forçando centenas de milhares de civis palestinos a fugir de suas casas.

Israel já matou mais de 18.000 pessoas em Gaza desde 7 de outubro, quando militantes do Hamas que operam no enclave realizaram um ataque sem precedentes em cidades e kibutzim do sul de Israel, marcando o dia mais sangrento da história do Estado judeu. Mesmo de acordo com as análises israelenses, os civis, principalmente mulheres e crianças, podem ser responsáveis por cerca de dois terços do número de mortos palestinos.

Cerca de 1,9 milhão de pessoas em Gaza, ou 85% da população do território, segundo dados das Nações Unidas, estão deslocadas. Eles estão sendo amontoados em instalações e espaços que não podem acomodá-los de forma quase adequada. As condições de saneamento são deploráveis, é difícil encontrar água limpa, as doenças estão se espalhando e a fome é generalizada. Uma análise do Programa Mundial de Alimentos da ONU constatou que metade da população de Gaza está passando fome e 9 em cada 10 pessoas não conseguem comer todos os dias. Os trabalhadores humanitários que operam em um pequeno trecho de terra nua à beira-mar conhecido como al-Mawasi, onde as autoridades israelenses pediram aos palestinos que fossem em busca de segurança, disseram que encontraram pessoas que não comiam há três dias.

Imagem aérea mostra tendas espalhadas por campo que abriga palestinos deslocados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, 13 de dezembro de 2023. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Funcionários da ONU de todas as agências da organização afirmam que os combates contínuos os impedem de realizar seu trabalho e fornecer ajuda humanitária essencial. A infraestrutura que existia na Faixa de Gaza entrou em colapso quase total. A assistência médica no território está “de joelhos”, alertou o diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no domingo, à medida que os suprimentos e os leitos hospitalares diminuem rapidamente em meio a relatos de bombardeios em torno das instalações médicas.

Em um fórum regional em Doha, no Qatar, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou sobre a possibilidade de deslocamento em massa para o Egito. “Não há proteção efetiva para os civis em Gaza”, disse ele. “Espero que a ordem pública se rompa completamente em breve, e uma situação ainda pior pode se desenrolar.”

No entanto, para muitos no mundo árabe, a ideia de um êxodo palestino para o Sinai não tem chance de acontecer. Durante semanas, os governos árabes rejeitaram a perspectiva de receber refugiados de Gaza, em parte por questões econômicas e de segurança, mas principalmente por medo de que os palestinos que fugirem de Gaza não tenham permissão para voltar. Considerando os 75 anos de história do conflito israelense-palestino, essas preocupações não são infundadas. Vários habitantes de Gaza que conversam com jornalistas dizem que preferem morrer em sua própria terra a partir para uma vida de exílio indefinido, um destino que se abateu sobre gerações de palestinos em outros lugares.

Algumas autoridades árabes acusam os israelenses de deliberadamente arquitetar esse resultado. “O que estamos vendo em Gaza não é apenas a morte de pessoas inocentes e a destruição de seus meios de subsistência, mas um esforço sistemático para esvaziar Gaza de seu povo”, disse o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, no fim de semana, argumentando que a condução da guerra por Israel estava “dentro da definição legal de genocídio”.

Em um artigo de opinião publicado no Los Angeles Times, Philippe Lazzarini, chefe da agência da ONU responsável pelos refugiados palestinos, observou que muitos países membros da ONU, incluindo os Estados Unidos, se opõem firmemente ao deslocamento forçado dos habitantes de Gaza para fora da Faixa de Gaza. “Mas os acontecimentos que estamos testemunhando apontam para tentativas de levar os palestinos para o Egito, independentemente de eles permanecerem lá ou serem reassentados em outro lugar”, acrescentou.

As autoridades israelenses negam essas alegações. “Não existe, nunca existiu e nunca existirá um plano israelense para transferir os residentes de Gaza para o Egito”, disse um porta-voz do Ministério da Defesa de Israel aos repórteres. “Isso simplesmente não é verdade.” Netanyahu, de Israel, está lutando duas guerras e pode não vencer nenhuma delas

Pode não haver nenhum plano concreto do governo, mas há muita conversa. Um documento do Ministério da Inteligência de Israel que vazou no final de outubro parecia propor a transferência permanente e forçada da população palestina de Gaza para o Egito. Um importante think tank israelense publicou um documento incentivando o gabinete de guerra do país a explorar a “oportunidade única e rara de evacuar toda a Faixa de Gaza”. Vários políticos israelenses de direita e ex-oficiais seniores pediram abertamente a remoção de civis palestinos, a destruição de suas casas, o reassentamento de Gaza por israelenses ou alguma combinação dos três.

Cientes das conversas, as autoridades egípcias emitiram seus próprios avisos severos. “Essa não é a maneira de lidar com o conflito”, disse o ministro das Relações Exteriores, Sameh Shoukry, em um painel em Washington na semana passada. “Os civis palestinos não devem ser penalizados e não devem deixar seu território.” Em particular, o Egito comunicou que uma onda de refugiados palestinos entrando em seu território levaria a “uma ruptura” nas relações com Israel, de acordo com Barak Ravid, da Axios.

O fato de o Egito defender a situação de Gaza também aumentou o apoio ao presidente Abdel Fatah al-Sisi durante uma eleição presidencial de três dias que começou no domingo. A vitória do homem forte golpista não está em dúvida, mas a crise ao lado ajudou a desviar as preocupações dos eleitores da péssima situação econômica do país para o sofrimento dos palestinos.

Palestinos fogem de Khan Younis para Rafah, cidade ainda mais ao sul que faz fronteira com o Egito, Faixa de Gaza, 10 de dezembro de 2023. Foto: SAID KHATIB / AFP

Na segunda-feira, uma delegação de uma dúzia de embaixadores do Conselho de Segurança da ONU foi ao lado egípcio do posto de fronteira de Rafah, em Gaza, para entender melhor as profundezas da calamidade humanitária que está ocorrendo. “A realidade é ainda pior do que as palavras podem dizer”, disse o representante do Equador na ONU, Jose De La Gasca, aos repórteres após participar de uma reunião informativa.

A visita dos enviados ocorreu depois que os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança na sexta-feira, que foi apoiada por 13 dos 15 membros do órgão, pedindo um cessar-fogo imediato. A medida intensificou o exame minucioso da abordagem do governo Biden à crise, que envolve proteger Israel da censura internacional e apoiar seus militares com armas, ao mesmo tempo em que persuade privadamente os colegas israelenses a limitar os danos aos civis em sua campanha contra o Hamas.

No domingo, o Secretário de Estado Antony Blinken ofereceu uma repreensão curiosamente elíptica a Israel. “Acho que existe a intenção” de garantir a segurança dos civis, disse Blinken à CNN, falando sobre as ações de Israel, “mas os resultados nem sempre estão se manifestando”.

Outros diplomatas importantes não estão medindo suas palavras. “Esta é uma guerra que não pode ser vencida”, disse Safadi, ministro das relações exteriores da Jordânia, no fórum no Catar. “Israel criou uma quantidade de ódio que assombrará esta região, que definirá as gerações vindouras.”

*Ishaan Tharoor é colunista de relações internacionais no Washington Post e autor da coluna WorldView. Em 2021, foi premiado pela Academia Americana de Diplomacia.