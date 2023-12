Como a liderança do Hamas tem escapado do cerco israelense em Gaza; entenda

THE NEW YORK TIMES — Em um dia recente, nuvens de panfletos lançados pelo exército israelense sobre os céus de Gaza pediam dicas sobre o paradeiro dos principais líderes do Hamas.

“O fim do Hamas está próximo”, proclamavam os panfletos em árabe, prometendo recompensas pesadas a quem ajudasse a prender aqueles que “trouxeram destruição e ruína à Faixa de Gaza”.

O líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, encabeçava a lista em troca de uma recompensa de US$ 400 mil - mais de 1,5 mil vezes o salário médio mensal de Gaza.

O objetivo declarado de Israel na guerra é destruir o Hamas, o grupo armado palestino que governa Gaza e desencadeou a guerra ao atacar Israel em 7 de outubro. Mas, apesar de uma campanha militar que causou quase 20 mil mortes em Gaza e reduziu bairros inteiros a escombros, Israel ainda não localizou o Sr. Sinwar e outros líderes do Hamas considerados os principais conspiradores do ataque de 10 semanas atrás.

Israel considera o Sr. Sinwar fundamental para o ataque de 7 de outubro, que matou cerca de 1,2 mil pessoas, e cerca de 240 outras foram levadas de volta a Gaza como prisioneiras, segundo autoridades israelenses. Atualmente com 50 anos, ele foi um dos fundadores do Hamas no final dos anos 1980 e desenvolveu uma dura reputação de punir palestinos suspeitos de espionagem para Israel.

“Ele é um cara muito duro, um cara brutal”, disse Mkhaimar Abusada, professor associado de ciências políticas da Universidade Al-Azhar, em Gaza, que agora está no Cairo.

Panfletos israelenses oferecem aos habitantes de Gaza até US$ 400 mil por dicas sobre a localização de Yahya Sinwar, o principal líder do Hamas no enclave Foto: Samar Abu Elouf/The New York Time

O compromisso obstinado do Sr. Sinwar com a ideologia islâmica de sua organização torna improvável que ele seja derrotado facilmente.

“Se ele for morto, irá para o céu. Ele não se importa muito com sua vida”, disse Abusada, descrevendo a mentalidade do Sr. Sinwar. “Israel estaria enganado se achasse que ele se renderia ou que Sinwar levantaria uma bandeira branca.”

Israel também está procurando o irmão e confidente do Sr. Sinwar, Mohammed. Ele não foi visto desde o início da guerra, embora os militares israelenses tenham divulgado esta semana um vídeo do Hamas capturado em Gaza que, segundo eles, o mostrava andando em um carro por um túnel subterrâneo em Gaza.

Os panfletos lançados sobre Gaza ofereciam US$ 300 mil por informações que levassem à sua captura.

Também foram citados nos panfletos Rafi Salameh, um comandante militar do Hamas, e Mohammed Deif, o líder do braço armado do Hamas, as Brigadas Qassam, que acredita-se ter perdido um olho e ter sido gravemente ferido em tentativas israelenses anteriores de assassiná-lo.

Israel ofereceu US$ 200.000 por informações sobre o Sr. Salameh e US$ 100 mil pelo Sr. Deif.

Mas o maior golpe simbólico e operacional que Israel poderia desferir contra o Hamas seria matar o Sr. Sinwar, segundo analistas e autoridades israelenses. Apesar da destruição de grande parte da infraestrutura do Hamas em Gaza, o Sr. Sinwar ainda tem algum controle sobre as operações do grupo e foi capaz de realizar trocas de prisioneiros com Israel no mês passado, que haviam sido negociadas pelos líderes do Hamas no exílio.

Os militares israelenses acompanharam os jornalistas em uma visita ao que disseram ser o maior túnel do Hamas já descoberto Foto: Tamir Kalifa/The New York Times

Ao contrário da maioria das figuras militares do Hamas, que permaneceram nas sombras mesmo antes do início da guerra, Sinwar frequentemente participava de eventos e fazia discursos, o que elevou seu perfil entre palestinos e israelenses. Sua morte não apenas desafiaria as operações do Hamas, mas quase certamente abalaria o moral, ao mesmo tempo em que alegraria os israelenses.

A evasão dessas figuras importantes do Hamas está privando o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de provas tangíveis para mostrar ao seu público interno e a um coro crescente de líderes estrangeiros que pedem um cessar-fogo que Israel está progredindo em direção ao seu objetivo de eliminar o Hamas.

Nos últimos 10 dias, cerca de dois terços da Assembleia Geral das Nações Unidas aprovaram uma resolução não vinculante pedindo um cessar-fogo imediato; a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha pediram uma trégua; e o governo Biden enviou altos funcionários para pressionar Israel a reduzir a intensidade da guerra nas próximas semanas em favor de uma campanha tática focada no Hamas.

Mas Netanyahu prometeu continuar lutando, e as autoridades israelenses sugeriram um cronograma mais longo que poderia incluir bombardeios intensivos e manobras terrestres até o próximo ano.

As autoridades israelenses insistem que fizeram progressos na degradação do Hamas, matando milhares de seus combatentes, inclusive comandantes importantes, e destruindo partes de uma vasta rede de túneis que o grupo construiu para transportar secretamente combatentes e armas pelo território.

Em 2011, o Sr. Sinwar foi libertado em uma troca de 1.026 palestinos por um soldado israelense, Gilad Shalit, capturado pelo Hamas cinco anos antes Foto: Lynsey Addario/The New York Times

O fato de os líderes mais graduados do Hamas em Gaza terem até agora dificultado as tentativas de Israel de encontrá-los deixa em aberto a possibilidade de que eles possam sobreviver à guerra e trabalhar para reavivar as capacidades do grupo depois que as armas se calarem.

Israel já havia perdido várias oportunidades ao longo dos anos para retirar o Sr. Sinwar do campo de batalha.

Ele foi preso em 1988 e levado a julgamento pelo assassinato de quatro palestinos suspeitos de espionagem para Israel, de acordo com os registros do tribunal israelense. Ele passou mais de duas décadas na prisão em Israel, onde mais tarde disse que passou o tempo conhecendo seu inimigo: aprendeu hebraico, leu muito e se tornou um líder entre os prisioneiros palestinos.

“Não há dúvida de que ele é teimoso e um bom negociador”, disse Sofyan Abu Zaydeh, ex-funcionário palestino na Cisjordânia que conheceu o Sr. Sinwar perto do final de sua própria prisão de 12 anos no final da década de 1980.

Ele descreveu o Sr. Sinwar como profundamente ideológico. Em 1993, outras facções palestinas assinaram acordos de paz provisórios com Israel, conhecidos como Acordos de Oslo, reconhecendo o direito de Israel de existir e criando a Autoridade Palestina, uma espécie de governo em espera. O Hamas rejeitou esses acordos, mantendo seu compromisso com a destruição de Israel, e Sinwar se recusou a se reunir com representantes da Autoridade Palestina, mais moderada.

“Ele disse que aqueles que são produtos de Oslo, eu não os reconheço”, disse Abu Zaydeh.

O Sr. Sinwar estava cumprindo várias sentenças de prisão perpétua, mas em 2011 foi libertado em uma troca de 1.026 palestinos por um soldado israelense, Gilad Shalit, capturado pelo Hamas cinco anos antes.

Sinwar retornou a Gaza com o compromisso de libertar os prisioneiros palestinos restantes, considerados por muitos palestinos como injustamente detidos.

“Ele prometeu a seus colegas, ao partir, que a liberdade deles era seu fardo”, disse Abu Zaydeh, que foi libertado em 1993 e atuou como ministro para assuntos de prisioneiros na Autoridade Palestina. “O dia 7 de outubro, em um nível básico, foi sobre a libertação de prisioneiros.”

Desde o ataque de outubro, outros líderes do Hamas disseram que esse era um objetivo central do ataque e, no mês passado, o Hamas conseguiu que 240 palestinos fossem libertados por Israel em troca de 105 israelenses. Cerca de 120 reféns permanecem em Gaza, alguns deles soldados que o Hamas gostaria de trocar por mais prisioneiros e de perfil mais elevado.

Yuval Bitton, ex-chefe da Divisão de Inteligência dos Serviços Prisionais de Israel, disse que Israel decidiu libertar Sinwar em vez de outros prisioneiros porque ele não tinha sangue israelense em suas mãos. A troca de prisioneiros palestinos que mataram israelenses é uma questão muito polêmica para o público israelense e raramente acontece.

O Sr. Bitton, que estava no serviço na época, mas ainda não era seu chefe, disse que tinha visto a capacidade do Sr. Sinwar de afetar outros prisioneiros e até mesmo eventos fora da prisão e, por isso, argumentou contra a libertação do Sr. Sinwar.

“Eu disse a eles que o fato de ele ser libertado influenciaria muito, muito o campo - que ele era um grande perigo e que dentro de um ano ele seria o líder do Hamas.”

Ele foi rejeitado.

Uma torre equipada com um sistema de armas de controle remoto no muro da fronteira de Israel com o norte de Gaza, atacada em 7 de outubro Foto: Tamir Kalifa/The New York Times

Seis anos depois, em 2017, o Sr. Sinwar tornou-se o líder do Hamas em Gaza. Ele fez discursos inflamados conclamando os palestinos a prepararem rifles, cutelos, machados e facas para lutar contra Israel, e tinha um talento para o drama.

Após a última guerra entre Israel e Hamas, em 2021, Sinwar anunciou, ao final de um discurso ao vivo transmitido pela televisão, que voltaria para casa a pé e desafiou Israel a assassiná-lo. Em seguida, caminhou pelas ruas da Faixa de Gaza, onde foi assassinado. Em seguida, ele passeou pelas ruas de Gaza, acenando para os lojistas e parando para tirar fotos com admiradores.

Talvez seu maior sucesso tático, no entanto, tenha sido enganar Israel nos últimos anos, fazendo-o pensar que queria evitar a guerra e melhorar a vida dos habitantes de Gaza.

Ele pressionou pela entrada de ajuda do Catar em Gaza e por um aumento no número de habitantes de Gaza autorizados a trabalhar em Israel, ambos muito necessários no território empobrecido. Ele até mesmo manteve os combatentes do Hamas fora dos confrontos entre Israel e outros grupos militantes.

“Ele foi capaz de enganar Israel”, disse Akram Attaallah, colunista do jornal Al-Ayyam, sediado na Cisjordânia. “Toda a imagem era de que ele queria estabilidade e desenvolvimento em Gaza.”

Nesse meio tempo, o Hamas estava se preparando para os ataques de 7 de outubro, que foram o dia mais mortal da história moderna de Israel e desencadearam a guerra em Gaza, que matou cerca de 20 mil palestinos em 10 semanas.

A localização do Sr. Sinwar permanece um mistério, assim como seus pensamentos sobre a guerra e o futuro do Hamas. Mas as pessoas que o conheceram disseram que qualquer esperança de que ele se renderia para parar a guerra era em vão, independentemente do que isso significasse para os civis de Gaza.

“Ele vai lutar até o fim”, disse o Sr. Abusada, o professor associado. “Infelizmente, quanto mais isso continua, mais a população civil palestina perde.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.