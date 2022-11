Como a questão do aborto ajudou a derrotar Trump e os republicanos radicais nas eleições dos EUA

Publicidade

Durante meses, as eleições legislativas dos EUA pareciam ter como temas principais o aumento dos preços, preocupações com a segurança pública e temores de uma recessão iminente. Mas outra questão determinante mostrou-se quase tão poderosa para os eleitores: o direito ao aborto. Na primeira grande eleição desde que a Suprema Corte derrubou a garantia ao direito constitucional vigente desde 1973, o tema levou democratas à vitória na Virgínia, Minnesota, Michigan e Novo México.

Eleitores em três Estados — Califórnia, Vermont e Michigan — decidiram proteger o direito ao aborto em suas constituições estaduais na última terça. Em um quarto, Kentucky, um bastião conservador e lar de Mitch McConnell, líder republicano no Senado, os eleitores rejeitaram uma emenda que afirmava que a Constituição estadual não garantia o direito ao aborto.

Leia também Como será o segundo turno na Geórgia, que pode definir a eleição para o Senado nos EUA

Por décadas, a questão funcionou unindo a base republicana e os oponentes à interrupção à gravidez com muito mais intensidade do que aqueles que defendiam o direito ao aborto. Evangélicos e católicos conservadores muitas vezes votavam pensando no tema, mesmo que isso significasse comprometer outras prioridades.

Ativista participa de ato em favor de proposição sobre o aborto em Michigan. Foto: Evelyn Hockstein / REUTERS

Mas derrubar a histórica Roe vs. Wade parece ter mudado o roteiro. Nos meses que se seguiram à decisão, em junho, os democratas começaram a abordar mais a questão, vinculando o aborto à economia familiar do dia a dia e aos cuidados de saúde e explorando os temores dos eleitores sobre a ascensão dos republicanos de extrema direita.

Eles uniram a questão a mensagens democratas mais amplas, tentando associar a eleição legislativa ao um referendo sobre o que descrevem como visões “extremas” dos republicanos, e não sobre o presidente Joe Biden e o controle democrata em Washington.

O apoio ao direito ao aborto levou as mulheres às urnas nas eleições de terça-feira. Mas para muitos, a questão assumiu um significado maior, parte de uma preocupação abrangente com o futuro da democracia.

Continua após a publicidade

As mulheres, especialmente as democratas, eram mais propensas do que os homens a dizer que a reversão de Roe x Wade foi um fator importante em seu voto, de acordo com a AP VoteCast, uma pesquisa nacional com mais de 94.000 eleitores nas eleições de meio de mandato. Mais mulheres também disseram que a reversão as deixou com raiva, e disseram que o aborto teve um grande impacto em sua decisão de participar e em qual candidato elas apoiaram.

Mas o futuro da democracia foi um fator ainda maior do que Roe para as eleitoras. “Tudo estava interligado”, disse a deputada Diana DeGette, democrata do Colorado. “Não era algo como, aqui está o nosso problema principal, o aborto. As pessoas pensavam: ‘Estou preocupado com a economia, estou preocupado com a retirada das liberdades’. E eles também estavam preocupados com a democracia.”

Os resultados até agora indicam uma nova batalha pela frente para os republicanos, que saem desta eleição divididos em uma questão que há muito é a base do partido. A ala socialmente conservadora continua determinada a promover a causa antiaborto, mas agora enfrenta um establishment republicano mais inclinado a ver os debates sobre as restrições à interrupção à gravidez como uma responsabilidade política.

“O movimento pró-vida tem que fazer melhor. O elemento político do movimento precisa se intensificar”, disse Frank Cannon, estrategista político da organização pró-vida Susan B. Anthony Pro-Life America. “Sem isso, estaremos com problemas.”

Pesquisas de boca de urna conduzidas por redes de TV e pela Edison Research mostraram que na Pensilvânia o aborto ultrapassou a economia como a principal questão para os eleitores. No Michigan, quase metade deles disseram que o tema era a maior preocupação na hora de votar. E garantiu ao Partido Democrata a vitórias em ambas as câmaras do Legislativo e reelegeu a governadora Gretchen Whitmer, dando aos democratas um trio de poder no estado pela primeira vez em 40 anos.

Na Pensilvânia, o tema ajudou o partido a ganhar uma cadeira no Senado e eleger o governador John Fetterman.

Continua após a publicidade

“Não estou feliz que tivemos que ter esse drama do aborto, mas estou feliz que trouxe uma nova conversa sobre o que a democracia deveria ser para o nosso país”, disse a moradora da Pensilvânia Brianna McCullough, 20, estudante do segundo ano. na Chatham University em Pittsburgh. “Se eles podem tirar isso, podem tirar qualquer coisa das pessoas. E eu não acho isso certo.”

Debate sobre o aborto se tornou central em Estados como a Pensilvânia, onde os democratas conseguiram reverter uma importante cadeira no Senado. Foto: Angela Weiss/ AFP - 29/09/2022

“Michigan é um bom lugar para se estar agora”, disse Ellie Mosko, 40, advogada e mãe de três filhos na área de Detroit. Os democratas também defenderam uma votação bem-sucedida que consagra o direito ao aborto na constituição estadual. Além disso, os democratas assumiram o controle do Senado estadual pela primeira vez em 40 anos.

“As questões-chave para mim são a preservação da democracia e dos direitos do eleitor”, disse Mosko, “porque sem isso não podemos preservar o acesso das mulheres à liberdade reprodutiva”.

As vitórias vieram depois de um tsunami de publicidade em todo o país. No total, os democratas gastaram quase meio bilhão de dólares em anúncios que mencionavam o aborto, mais que o dobro do que gastaram no tema que ocupou o segundo lugar, a insegurança, de acordo com a AdImpact, uma empresa de rastreamento de publicidade.

“Se perdemos por causa do aborto, uma questão que não estava nas urnas, se perdemos porque sou pró-vida, porque acredito que toda vida tem dignidade, estou bem com isso”, disse Matt Birk, candidato a vice-governador de Minnesota que perdeu na terça-feira, após ser atacado por comentários sobre aborto e estupro.

Os republicanos lutaram por décadas para derrubar o direito ao aborto, mas nunca pensaram no que poderia vir depois. Apesar de celebrada por grupos conservadores, a mudança nas regras sobre a questão foi amplamente rejeitada pelos americanos, conforme indicaram pesquisas. Segundo a Pew Research, 61% dos americanos pensam que o procedimento deveria ser legal em todos ou na maioria dos casos.

Continua após a publicidade

Quando Penny Nance, presidente da Concerned Women for America, ligou para agradecer ao ex-presidente Donald Trump logo após a decisão, ele lhe deu um aviso: “Preste atenção, isso pode afetar as eleições legislativas”, lembrou ela.

Logo após a decisão, os comitês do Partido Democrata investiram em pesquisas, na esperança de detalhar quais mensagens funcionavam melhor com o eleitor. Houve uma conclusão clara: a mensagem mais poderosa para os democratas era manter a discussão mais ampla e evitar abordar detalhes sobre os limites da semana gestacional.

“Não queremos debater sobre semanas de gestação”, disse Celinda Lake, pesquisadora democrata que conduziu algumas das pesquisas. “As pessoas são terríveis em matemática e em biologia.”

Os candidatos republicanos, por sua vez, encontraram sua própria estratégia: apagar as posições mais prejudiciais politicamente e tentar virar a mesa. Em memorandos de estratégia e reuniões privadas, o partido pediu aos candidatos que descrevessem os democratas como extremistas, alegando que seus oponentes apoiavam “o aborto até o nascimento”.

“Fugir do problema é uma maneira comprovada de perder. Candidatos pró-vida que querem vencer precisam atacar e expor seus oponentes, dizendo que eles têm visões extremas”, aconselhou Comitê Republicano em um memorando.

Ativistas comemoram vitória de proposição sobre o aborto em Michigan. Foto: Ryan Sun/Ann Arbor News via AP

Continua após a publicidade

Mas, em agosto, até a Planned Parenthood, a maior organização de direitos reprodutivos do país, ficou surpresa com o tamanho da vitória em um referendo no Kansas, a primeira grande votação para testar a potência política do assunto desde a decisão da Suprema Corte. A pesquisa interna do grupo indicava uma disputa acirrada, mas os eleitores rejeitaram a emenda que remove as proteções ao direito ao aborto de sua Constituição Estadual por 18 pontos percentuais — aumentando as margens não apenas nas áreas suburbanas, mas também nos condados rurais.

Os republicanos então recuaram, para tentar enfraquecer a potência da questão. Alguns candidatos apagaram suas posições de seus sites oficiais. Outros desistiram de apoiar proibições e tentaram evitar o assunto. Os candidatos republicanos nos estados que tradicionalmente votam por democratas foram ainda mais longe, veiculando anúncios onde se comprometiam a não mudar as leis do aborto.

Quando Marjorie Dannenfelser, presidente da B. Anthony Pro-Life America, entrou em contato com o líder da minoria republicana Mitch McConnell , na esperança de conseguir uma reunião sobre o avanço da proibição sobre o aborto, a resposta foi concisa: om texto de um assessor afirmava que ele estaria “muito ocupado” para uma reunião “por muitas semanas”, até depois da eleição.

Em meados de outubro, enfrentando uma inflação persistentemente alta e um mercado de ações em declínio, o aborto começou a cair na lista de preocupações dos eleitores. A mudança foi mais notável entre um grupo demográfico chave: mulheres que se identificavam como independentes. Alguns democratas começaram a não enfatizar o tema, e passaram a rotular os republicanos de “extremistas econômicos” ou atacá-los por querer acabar com o financiamento de programas sociais, como o Medicare. O senador Bernie Sanders chegou a pedir abertamente que os democratas se afastassem do assunto e focassem mais em uma mensagem econômica.

Mas vários democratas e ativistas argumentaram que os eleitores ligavam o tema a questões econômicas porque entendiam o impacto de uma criança na capacidade de uma mulher trabalhar, nas finanças da família e nos cuidados de saúde.

“Eu fiz um anúncio sobre o direito de escolha”, disse a deputada Elissa Slotkin, que foi reeleita em seu distrito de Michigan por uma margem de seis pontos. “Nunca pensei que faria um em toda a minha vida em um distrito pró-vida. Mas também fiz quatro sobre economia.”/ NYT, WPOST e AP