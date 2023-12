Como a vantagem de Trump nas pesquisas colocou Biden em alerta a menos de um ano da eleição nos EUA

Um dia antes de viajar para o feriado de Ação de Graças, no fim de novembro, o presidente americano, Joe Biden, reuniu seus auxiliares mais próximos na Casa Branca para um alerta. Seus números nas pesquisas para a eleição presidencial do ano que vem estavam inaceitáveis e ele queria saber quais os planos de sua equipe de campanha para revertê-los.

Os números baixos de aprovação e a vantagem de Donald Trump em algumas pesquisas já preocupam Biden há algumas semanas, mas agora a estagnação acendeu um alerta na Casa Branca. Na reunião, Biden reclamou que a mensagem da melhora da economia americana, traduzida pela queda do desemprego e o avanço do PIB, não estava chegando ao eleitor. A Casa Branca não comenta o caso, mas disse em nota que reuniões frequentes sobre a campanha tem ocorrido nos últimos meses.

Desde a reunião de novembro, as pesquisas têm mostrado Biden atrás de Trump não só a nível nacional, mas também em Estados-chave que podem decidir a eleição no colégio eleitoral (a votação nos EUA é indireta, com cada Estado elegendo um número de delegados para o colégio eleitoral proporcional à sua população. Quem vence em cada Estado, tem o apoio desses delegados).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Foto: Leah Millis/Reuters

Contestação interna

A realidade dos números tem feito com que mais democratas contestem as estratégias do presidente. Em paralelo, o democrata tem sofrido retrocessos legislativos, como a negativa para o aumento de ajuda militar à Ucrânia e um processo de impeachment aberto pela ala radical do Partido Republicano, que, ainda que sem chances de prosperar, lhe tem trazido dores de cabeças.

Continua após a publicidade

A aprovação do presidente está no seu nível mais baixo desde o início do mandato, com 38% dos americanos dando um veredito positivo sobre seu governo. Outros 58% rejeitam a administração atual, segundo a média de pesquisas do Washington Post. A idade do presidente, que tem 81 anos, preocupa principalmente os democratas.

Sondagens recentes da CNN indicam que Biden está atrás de Trump em Michigan por 10 pontos porcentuais e na Geórgia, por cinco pontos. No início de novembro, pesquisas do New York Times-Siena College revelaram que Biden estava atrás de Trump em cinco dos seis Estados-chave mais importantes: Trump liderava Biden por 10 pontos percentuais no Nevada, seis na Geórgia, cinco no Arizona e Michigan e quatro na Pensilvânia. Em Wisconsin, a vantagem de dois pontos de Biden para Trump dentro da margem de erro de 4,8 pontos. Em 2020, Biden derrotou Trump em todos esses seis Estados, embora por margens muito estreitas.

“Sinto-me da mesma forma que em 2015 e 2016″, disse a deputada Debbie Dingell (D-Mich.). “Há trabalho a fazer”. E acrescentou: “O próximo ano vai ser uma corrida muito competitiva. O país está zangado”.

Publicamente, os democratas minimizaram as sondagens e disseram que, faltando quase um ano para as eleições elas são mais um retrato do momento atual que uma previsão do resultado. Além disso, na opinião dos estrategistas do presidente, a maioria dos eleitores ainda não está prestando atenção na eleição e as pesquisas vão mudar quando a corrida se tornar uma escolha clara entre Biden e Trump.

Trabalho pela frente

Após a reunião na Casa Branca, a campanha de Biden intensificou o trabalho nos Estados-Chave. Equipes de trabalho foram criadas em Nevada, Michigan, Wisconsin e Carolina do Sul e mais gente deve se juntar a esses comitês no começo do ano.

Continua após a publicidade

“As primárias republicanas podem terminar rapidamente e as eleições gerais podem começar dentro de semanas, não meses”, disse Simon Rosenberg, um estrategista ligado aos democratas. “Dada a barulheira de Trump e a sua capacidade de intimidar o seu caminho através das guerras de informação diárias, é muito importante que a campanha de Biden passe para o modo de eleições gerais o mais rapidamente possível. Não estamos onde queremos estar.”

O ex-presidente dos EUA Donald Trump em campanha para 2024 Foto: Reba Saldanha/AP

“Estamos metodicamente e estrategicamente construindo a infraestrutura de que precisamos para ativar a ampla e diversificada coalizão de eleitores que enviou Joe Biden e Kamala D. Harris para a Casa Branca, e estamos confiantes de que todo o aparato de campanha que se baseia em três anos de investimentos significativos no DNC será uma força poderosa para derrotar qualquer republicano que enfrentarmos no próximo ano“, disse TJ Ducklo, porta-voz da campanha de Biden, em um comunicado.

Um ponto positivo nas últimas semanas para Biden tem sido a sua operação de angariação de fundos. Pessoas familiarizadas com o esforço dizem que estão otimistas de que atingirão sua meta de US $ 67 milhões para o último trimestre de 2023, normalmente uma época difícil de arrecadar dinheiro por causa do Dia de Ação de Graças e do Natal.

Agora, os democratas nos estados do campo de batalha dizem que querem ver esse dinheiro em ação.

O ex-congressista Conor Lamb (D-Pa.), Que participou da arrecadação de fundos do presidente na Filadélfia na semana passada, disse que a campanha de Biden precisa ativar a rede de apoiadores ligados à base do partido. “Na mente de muitos democratas, fizemos campanha com um conjunto de ideias em 2020 e entramos no cargo e as executamos “, disse ele. “Sentimos que temos uma boa história para contar, mas parece que isso ainda não está a ser registado.”

Segundo ele, muitos apoiadores de Biden estão em “um estado de paralisia” sobre como se envolver na campanha e melhorar a posição do presidente. “Penso que muitos ativistas não perceberam que a maioria do país que está insatisfeita e precisamos mudar a opinião deles”, disse Lamb.