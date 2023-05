Como Biden estragou as negociações sobre o teto da dívida dos EUA; leia o artigo de Paul Krugman

Assim que os republicanos assumiram o controle da Câmara em novembro passado, era óbvio que tentariam tomar a economia como refém ao se recusarem a aumentar o limite da dívida federal. Afinal, foi isso que eles fizeram em 2011 - e por mais difícil que seja de acreditar, os republicanos do Tea Party eram mais sóbrios e sãos em comparação com os trumpsitas atuais. Portanto, também era óbvio que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, precisava de uma estratégia para evitar a crise iminente.

Cada vez mais, no entanto, parece que nunca houve uma estratégia além do desejo. Espero estar errado sobre isso - que o presidente Biden, no último minuto, revele um contra-ataque eficaz à chantagem republicana. Ele pode até ser forçado a fazer isso, como explicarei daqui a pouco. Mas agora estou com um pressentimento ruim. O que eles estavam pensando? Como eles podem ter sido pegos tão desprevenidos por algo que todos sabiam?

Para quem é novo nisso, os Estados Unidos têm um sistema estranho e disfuncional no qual o Congresso aprova uma legislação que determina gastos e receitas federais, mas, se essa legislação levar a um déficit orçamentário, deve votar uma segunda vez para autorizar empréstimos para cobrir o déficit. Se pelo menos uma casa do Congresso se recusar a aumentar o limite da dívida, o governo dos EUA entrará em default, com possíveis efeitos financeiros e econômicos catastróficos.

O presidente Joe Biden conversa com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, nos degraus do Congresso em 17 de março Foto: Alex Brandon/AP





Esse estranho aspecto do orçamento permite que um partido suficientemente implacável, indiferente ao caos que possa causar, tente impor por meio de extorsão coisas que nunca seria capaz de decretar por meio do processo legislativo normal.

O que, então, Biden & Co. deveriam ter feito quando os republicanos assumiram a Câmara? Eles poderiam ter tentado aumentar o teto da dívida durante a última sessão. Isso teria sido difícil, dado um Senado igualmente dividido. Se fosse possível, provavelmente teria exigido grandes concessões aos senadores democratas que não apoiavam a agenda de Biden. Ainda assim, é melhor ter uma negociação de reféns com Joe Manchin do que com Marjorie Taylor Greene.

Portanto, a menos que houvesse um plano para lidar com o confronto que se aproximava, deveria ter havido um grande esforço para aumentar o teto da dívida. O fato de não haver tal esforço sugeria que talvez houvesse tal plano.

Mas tudo o que vimos dos funcionários de Biden desde que a Câmara mudou de mãos foi uma combinação de afirmações de que um calote dos EUA seria catastrófico - o que pode muito bem ser verdade. Meu coração afundou, por exemplo, quando Janet Yellen, a secretária do Tesouro, repetidamente chamou de “truque” a ideia de cunhar uma moeda de platina – uma das várias maneiras possíveis de contornar o limite da dívida. Sim, seria um truque, mas também seria inofensivo. Como expliquei outro dia, cunhar a moeda não significa imprimir dinheiro para cobrir o déficit; na prática, isso equivaleria a fazer empréstimos normais pela porta dos fundos.

O problema é que Yellen estava de fato dizendo que o governo não estava aberto a nenhuma estratégia pouco ortodoxa; no entanto, toda estratégia que evita o limite da dívida deve, de fato, ser pouco ortodoxa e provavelmente soará tola se tomada fora de contexto.

Deixando de lado os méritos econômicos de várias estratégias de financiamento não convencionais, pense em como a Casa Branca estava se posicionando politicamente. De um lado, sinalizou que estava apavorada com as consequências da inadimplência; por outro, deixou claro que não estava disposto sequer a cogitar quaisquer alternativas ao aumento do limite da dívida. O governo Biden poderia muito bem ter colocado uma placa nas costas dizendo “Me chute”.

Talvez o governo esperasse que republicanos moderados ou grupos empresariais ou grupos de defesa apartidários interviessem e pressionassem os republicanos para produzir uma lei do teto da dívida limpa. Mas não vejo como alguém que esteve acordado nos últimos 15 anos poderia acreditar que era uma possibilidade real.

E com certeza, depois de meses afirmando que nunca se envolveria em negociações sobre o teto da dívida, que não aceitaria nada menos que um aumento limpo, o governo agora está … negociando o teto da dívida.

McCarthy, o líder da minoria na Câmara Hakeem Jefferies, o líder da maioria no Senado Chuck Schumer e o líder da minoria no Senado Mitch McConnell após reunião com Biden na Casa Branca Foto: Shawn Thew/EPA/EFE

Muitas pessoas apontaram que isso abre um precedente terrível, que tendo visto que a extorsão funciona, os republicanos se envolverão nela repetidamente. Mesmo essas preocupações, no entanto, me parecem levar muito tempo. Agora que os republicanos veem o que parece ser um governo em fuga, há todos os motivos para esperar que eles continuem aumentando suas demandas imediatas – possivelmente até o ponto em que nenhum acordo seja possível.

Há um precedente dos anos Obama. Em 2011, o presidente Obama e John Boehner, que era então o presidente da Câmara, chegaram muito perto de um grande acordo sobre dívidas que teria sido objetivamente terrível - teria, por exemplo, aumentado a idade de elegibilidade para o Medicare, embora a expectativa de vida dos americanos da classe trabalhadora tenha aumentado muito pouco - e teria sido politicamente desastroso para os democratas. Mas o acordo fracassou porque os republicanos não estavam dispostos a aceitar nem mesmo pequenos aumentos de impostos como parte de um plano de redução do déficit.

Com certeza, os republicanos rejeitaram todas as propostas para tornar um acordo de teto da dívida mais aceitável para a base democrata, fechando brechas fiscais.

Não tenho ideia do que acontece agora. Acho que existe uma possibilidade real de que o governo Biden seja forçado, no final das contas, pela pura intransigência republicana a adotar métodos não convencionais - uma tarefa que será muito mais difícil pelo fato de que esses mesmos funcionários do governo passaram meses falando mal das abordagens que eles podem precisar adotar.

Mas não vejo como encarar todo esse episódio como nada além de um fracasso desastroso em enfrentar a realidade de um partido de oposição controlado por extremistas.