Como evitar compartilhar notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia

THE NEW YORK TIMES - Filtrar o que é verdadeiro a respeito da guerra na Ucrânia e o que é desinformação destinada a provocar respostas emotivas já é difícil para jornalistas profissionais. Para pessoas comuns, então, submetidas às torrentes de fotos e vídeos em seus feeds de redes sociais, isso é ainda mais difícil.

Leia também Tribunal russo chama empresa-mãe do Facebook e do Instagram de organização extremista e a proíbe

Mas pode ser arriscado para qualquer um que detenha audiência, não importa se grande ou pequena, quando compartilhar informações falsas — repostar um link de Facebook ou retuitar uma notícia que parece urgente — significa brincar inadvertidamente com propaganda de guerra. Especialistas em desinformação afirmam que todos são responsáveis por parar para pensar e preocupar-se um pouco em verificar conteúdos antes de compartilhá-los, mesmo que isso beneficie o lado que você apoia num conflito.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

“Isso é importante porque todos temos direito à verdade, e quanto mais contribuímos para poluir o ambiente da informação, pior fica a coisa”, afirmou Joan Donovan, diretora de pesquisa do Centro Shorenstein para Mídia, Política e Política Pública, de Harvard, que estuda a disseminação da desinformação.

Em abrigo em Lviv, refugiadas veem notícias sobre a invasão russa à Ucrânia. Foto: REUTERS/Zohra Bensemra

Claire Wardle, cofundadora da First Draft News, uma organização sem fins lucrativos que tem foco em desinformação, afirmou que a credibilidade das pessoas importa mesmo se elas não forem jornalistas.

“Se você sempre faz isso, significa que todos nós vamos parar de acreditar em qualquer coisa que os outros disserem”, afirmou ela.

Há passos simples que você pode adotar para limitar a desinformação que circula online. Se você não for capaz de verificar a autenticidade de algo que está tentado a compartilhar, pode pelo menos procurar por sinais de alerta que poderiam fazê-lo parar para pensar.

Veja a seguir dicas rápidas sobre o que ponderar antes de compartilhar qualquer coisa:

Quem está compartilhando isso?

— São usuários verificados? No Facebook, no Instagram e no Facebook, muitos perfis, incluindo de jornalistas, possuem marcações azuis próximos aos seus nomes para indicar que suas identidades foram confirmadas. Essas contas também cometem erros, e informações verdadeiras podem vir de usuários não verificados, mas a ausência da marcação azul poderia ser motivo para você procurar por outros sinais de alerta e parar para pensar antes de apertar o botão para retuitar. Também esteja alerta para perfis falsos ou paródias.

Mesmo quando você vê algo de perfis verificados, procure pistas de que eles têm algum motivo para saber do que falam: as contas são de repórteres em campo ou de pesquisadores da área que citam? Ou são de alguma celebridade tento a mesmo impulso súbito para repostar que você está tentando evitar?

— Fique atento ao TwitterBot120362824. Um nome de usuário que consiste de um nome seguido de uma longa série numérica é com frequência sinal de uma conta inautêntica, afirmou Donovan. Um perfil novo em folha, com poucos tuítes anteriores ou postagens não relacionadas com o tema original que você buscou ou um número baixo de seguidores podem servir como alerta.

#Hashtags #Excessivas

Quando um post de Instagram parece meio desesperado por engajamento, acrescentar hashtags não relacionadas que podem ser populares, como #catoftheday, mostra que provavelmente essa postagem não tem boa procedência, afirmou Donovan said.

Jogue no Google antes

Se você fizer uma rápida busca online e não conseguir descobrir nenhuma reportagem a respeito das imagens que está vendo na postagem original, é possível que você esteja diante de cenas de guerras anteriores com legendas alteradas, afirmou Wardle. Se você estiver se sentindo especialmente “sherlockiano”, você pode buscar a fonte original da imagem viral que está vendo.

Em um exemplo recente, um vídeo de 2012 de uma menina palestina confrontando soldados israelenses foi amplamente repostada por pessoas sugerindo que isso tivesse acontecido na Ucrânia.

Busque checagens de informações

Muitos meios de comunicação possuem equipes especiais de checagem de informações ou refutam alegações que se disseminam durante momentos de alto fluxo de informações. Reuters, Associated Press, BBC e France-Presse possuem centrais dedicadas a checagem de informações que você pode conferir para saber se o que você está prestes a compartilhar não foi refutado dias antes.

Eles querem que você compartilhe? Ou querem seu dinheiro?

Golpistas enganam as pessoas criando respostas emocionais e podem dizer que estão levantando dinheiro para vítimas. Investigue atentamente qualquer organização a que você esteja tentado a fazer alguma doação ou postar a respeito utilizando algum site como Charity Navigator para garantir que a entidade é legítima.