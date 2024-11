A campanha de Trump é vigorosamente anti-China. O mais influente think tank conservador americano, Heritage Foundation, produziu um influente documento, intitulado Mandate for Leadership – a conservative project, sobre o que seria um novo governo Trump no qual a palavra China é mencionada incríveis 481 vezes. O documento revisa todas as políticas domésticas e internacionais dos EUA e em todos os capítulos, da educação à defesa, a China aparece como adversário existencial. A Rússia aparece 108 vezes e o Brasil apenas duas.

O texto síntese do projeto argumenta que por 30 anos, os líderes políticos, econômicos e culturais dos Estados Unidos abraçaram e enriqueceram a “China comunista e seu Partido Comunista genocida”, enquanto enfraqueciam a base industrial americana. Na percepção dos autores, o comércio irrestrito com a China foi uma catástrofe para o país e todos os meios devem ser utilizados para reverter esse processo. É muito provável que muitos autores deste documento se tornem membros do governo Trump, caso ele seja eleito.