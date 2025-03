Como Lula e presidentes de esquerda neutralizaram candidato do trumpismo na eleição da OEA

BRASÍLIA - Um movimento em bloco coordenado pelos presidentes de esquerda da América Latina, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, neutralizou o candidato do trumpismo ao comando da Organização dos Estados Americanos (OEA). A diplomacia brasileira via risco de o governo Donald Trump “politizar” o órgão regional em favor de governantes conservadores e ligados à direita.

O próximo secretário-geral da principal entidade de coordenação hemisférica será eleito na segunda-feira, dia 10, por meio de votação entre os 34 países membros na sede da OEA, em Washington. O mandato do sucessor de Luis Almagro dura cinco anos: 2025-2030.

Presidentes de esquerda da América do Sul, Orsi, Petro, Lula e Boric definiram enfrentar candidato do trumpismo na OEA durante encontro na embaixada brasileira em Montevidéu, Uruguai. Foto: Ricardo Stuckert/PR

PUBLICIDADE Até a noite desta quarta-feira, dia 5, havia dois nomes em campanha aberta: os chanceleres do Suriname, Albert Ramdin, e do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano. Mas agora existe apenas a candidatura única de Ramdin, depois da desistência de Ramírez. O bloco da esquerda sul-americana formado em torno de Ramdin emparedou a candidatura do chanceler paraguaio. Em seguida, os governos de México e Canadá, países vizinhos e alvos de tarifas de Trump, indicaram adesão ao candidato de Paramaribo. Equador, Costa Rica e República Dominicana (trio da Aliança pelo Desenvolvimento na Democracia) também respaldaram o postulante do Suriname, formando um quadro visto em Brasília como irreversível.

Publicidade

Na noite desta quarta-feira, dia 5, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou a retirada da candidatura do país, com indiretas aos vizinhos, depois de conversar ao telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo Peña, a candidatura do paraguaio tinha objetivo de “recuperar a relevância institucional” da OEA com uma “gestão moderna e eficiente, que levasse em conta os laços de solidariedade e fraternidade que unem o nosso continente, acima de interesses particulares e de ideologias”.

“Nos últimos dias e de forma abrupta e inexplicável, o Paraguai foi informado por países amigos da região, com os quais compartilhamos um espaço e uma história comum, que modificaram seu compromisso inicial com nosso país e decidiram não acompanhar definitivamente a proposta do Paraguai”, afirmou o presidente Peña. “Analisando todos esses elementos, tomei a decisão de retirar a candidatura do ministro das Relações Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, diplomata com ampla experiência e prestígio merecido, não apenas regionalmente, mas globalmente, para a Secretaria-Geral da OEA. Agradeço profundamente aqueles países que, com convicção, ideais e princípios, mantiveram o apoio à nossa candidatura.” O paraguaio tinha expectativa de receber o apoio dos Estados Unidos e de aliados sul-americanos. A contagem informal de votos esperados em favor dele não era pública, segundo embaixadores que atuam nos bastidores. Ele tinha promessas de aliados de Javier Milei (Argentina) e simpatia de Nayib Bukele (El Salvador). O governo panamenho havia se declarado a favor. O presidente Raúl Mulino, que cedeu a pressões de Trump após o republicano ameaçar tomar o Canal do Panamá, garantiu voto a Peña, em encontro no Uruguai. O paraguaio fez corpo a corpo em reuniões bilaterais, entre elas com Xiomara Castro (Honduras) e Bernardo Arévalo (Guatemala).

Fotos do chanceler paraguaio na Flórida com Trump e um de seus principais assessores, o bilionário Elon Musk, entraram no radar do Palácio do Planalto no fim do ano passado. Conforme um conselheiro presidencial, Ramírez deu “toda a pinta” de que atuaria na OEA como braço da agenda de Trump para a região.

Publicidade

Governos de esquerda entenderam que Trump teria um aliado na OEA, se paraguaio fosse eleito Foto: Win Mcnamee/AP

Ao se apresentar na entidade, Ramírez compartilhou um “diagnóstico preocupante sobre a qualidade da democracia em nosso hemisfério” e disse que trabalharia com base no “diálogo e consenso” em favor da “integração econômico-comercial e também política”. Ele reconheceu o ambiente de tensão geopolítica, divergências e polarização.

O surinamês, por sua vez, já contava com apoio declarado dos 14 países da Comunidade do Caribe (Caricom). Com adesão de cinco países sul-americanos (Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai), passou a ter 19 votos, o suficiente para uma vitória por maioria simples. Ramdin destacou que a OEA é um “grupo diverso”, com base em diálogo, e lembrou seu trabalho prévio como número dois do organismo. Ele falou sobre o engajamento da Venezuela, que não participa mais da OEA, e destacou temas climáticos, como a COP-30 no Brasil. “Não somos homogêneos”, afirmou Ramdin. “O foco tem sido e vai se manter em união e igualdade. Essa é uma organização necessária, fará muita falta se não existir mais. Aí entenderemos seus benefícios.”

Jantar no Uruguai

A reação a Trump vinha sendo debatida entre chancelarias, mas deslanchou no fim de semana. No sábado passado, dia 1º, Lula encontrou-se com os presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, da Bolívia, Luis Arce, e do Paraguai, Santiago Peña. Eles prestigiaram a posse do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Montevidéu.

Na noite de sexta-feira, dia 28, Lula ofereceu a Orsi, Boric e Petro um jantar no Palácio Pietracaprina, residência oficial da Embaixada do Brasil no Uruguai. Segundo fontes que acompanharam as discussões, ali se definiu a estratégia de tomar posição em conjunto na OEA e enfrentar o nome que poderia receber apoio de Trump.

Publicidade

PUBLICIDADE Em postagem nas redes sociais, Lula afirmou que o encontro serviu para “fortalecer a democracia”. Boric começou a articular mais apoios e ampliou a aliança em telefonema com a mexicana Claudia Scheinbaun. Na terça-feira, dia 4, as chancelarias se pronunciaram oficialmente e declararam endosso à candidatura de Ramdin. O pronunciamento do Itamaraty afirma que os governos de Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai decidiram respaldar Ramdin após “cuidadosa análise de propostas”. O Brasil havia estimulado na OEA que os candidatos levassem a uma reunião plenária, em fevereiro, os respectivos planos de trabalho. “O ministro Albert Ramdin, com sua vasta experiência na diplomacia, incluindo seu prévio papel como secretário geral adjunto da OEA, está em uma posição única para enfrentar os desafios contemporâneos para nossos países, ao oferecer uma nova perspectiva que reflita as realidades e aspirações do Caribe e da América em seu conjunto”, disse o Itamaraty. “Essa decisão representa um passo significativo da região na direção da unidade, no atual contexto geopolítico, e também uma oportunidade histórica para o Caribe, que pela primeira vez poderá liderar esse importante espaço de integração hemisférico.”

Credibilidade

Embora o regulamento da OEA permita que candidatos se apresentem de última hora, diplomatas do Brasil dizem não ver esse cenário agora por causa do favoritismo de Ramdin, que desgarrou na contagem de apoios declarados.

Publicidade

Em alta Internacional Como o preço do ovo pode impedir Trump de destruir a democracia americana Trump quer usar tratado comercial da América Central para enfraquecer ditadura mais brutal da região Primeiro-ministro perde voto de confiança, governo cai e Portugal deve ter eleições antecipadas Após a eleição de Trump, foram ventilados como possíveis candidatos de Trump para a OEA os nomes do ex-presidente colombiano Iván Duque, de direita, e da ex-embaixadora equatoriana Ivonne Baki. Eles não se apresentaram até o momento. Quatro embaixadores brasileiros ouvidos pelo Estadão relataram que o governo Lula hesitava em tomar lado antes por ser o único País vizinho, ao mesmo tempo, de Suriname e Paraguai. A situação era mais delicada diplomaticamente, porque ambos queriam o apoio brasileiro. No entanto, o Palácio do Planalto notou os gestos do governo Peña após a eleição de Trump para se posicionar como aliado e receber o apoio americano. Embora seja de centro-direita e tenha uma boa relação com Lula, Peña fez uma série de acenos a Trump: viajou para a posse do republicano - e ficou fora da recepção principal -, prometeu transferir a embaixada paraguaia em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, e fez enfrentamentos com representantes enviados ao país pela China - Assunção é o maior aliado de Taiwan e não mantém relações diplomáticas com Pequim.

Desde dezembro, rondava a diplomacia brasileira e o Palácio do Planalto o temor de que Trump quebre acordos regionais e use organismos internacionais para colocar pressão sobre governos e regimes de esquerda da região e articular uma coalizão da direita.

Publicidade

O primeiro foco de tensão é o comando da OEA, cuja liderança vem sendo contestada nos últimos anos por governos esquerdistas como a Bolívia, e ditaduras de esquerda como a Venezuela e a Nicarágua, entre outros. O governo Lula já expressou, reiteradas vezes por meio do ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial do presidente, sua avaliação de “perda de credibilidade” da OEA na região.

O motivo são manifestações de Almagro consideradas enviesadas e, sobretudo, o papel da entidade na crise na Bolívia, em 2019. Na ocasião, relatórios da missão eleitoral da OEA foram usados para questionar um suposto triunfo de Evo Morales, que buscava o quarto mandato. Ele acabou renunciando e fugindo do país, por pressão de militares e setores da direita. Mais tarde, estudos independentes identificariam equívocos estatísticos no relatório da OEA sobre a contagem de votos. A esquerda regional - Lula inclusive - trata o episódio como “golpe”.

Albert Ramdin, ministro das Relações Exteriores do Suriname, agora é candidato único para assumir a OEA Foto: Juan Manuel Herrera

Embaixadores disseram que preocupou o governo Lula o processo de saída da OEA, de países como Nicarágua e Venezuela, durante os anos de Luis Almagro. Uma autoridade do Itamaraty falou em “evitar uma politização excessiva”, como falas pró-mudanças de governo, ou mesmo manifestações da entidade, via Secretaria Geral, sem passar pelo crivo dos países membros, como ocorreu na gestão do uruguaio.

Segundo esses diplomatas, essa atuação contraria os interesses de integração e de diálogo, e o abandono da OEA por parte dos membros é “totalmente indesejável” para a própria organização. Por isso, a representação brasileira foi instruída por Brasília a discutir o processo institucional - não somente a eleição em si, mas também a governança e a criação de “parâmetros mais claros” para a atuação do secretário-geral.

Publicidade

Rubén Ramírez Lezcano, ministro das Relações Exteriores do Paraguai, deixou a disputa após perder apoio do Brasil e mais quatro países sul-americanos Foto: Juan Manuel Herrera

Riscos

Mais do que um embate simbólico, embaixadores ouvidos pelo Estadão afirmam que havia riscos em “entregar de bandeja” a Trump o que consideram ser a única instituição continental em funcionamento.

A diplomacia viu risco de que Trump poderia tentar ataques diretos via OEA, num cenário em que decidiu impor tarifas contra vizinhos e aliados históricos. A resposta não poderia vir por outras frentes, já que a Unasul (União das Nações Sul-americanas) não funciona, e governantes de direita conseguem bloquear consensos na Celac (Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos).

O temor cresceu na semana passada. Embora nem o Departamento de Estado, nem a Casa Branca tenham explicitado o apoio ao chanceler paraguaio, a base de apoio do trumpismo no Congresso o fez.

A parlamentar republicana María Elvira Salazar, representante da Flórida e com base eleitoral entre os latinos saiu em campanha em favor de Rubén Ramírez Lezcano. Nas redes sociais, ela falou abertamente que a OEA seria importante para apoiar os “nossos aliados”.

Publicidade

“Com Trump na Casa Branca, os EUA estão adotando uma nova abordagem para apoiar nossos aliados no Hemisfério Ocidental. Nosso relacionamento com OEA é crucial para manter esse suporte. Rubén Ramírez Lezcano é a melhor pessoa para liderar a OEA nesta nova Era Dourada”, afirmou María Elvira.