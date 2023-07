Como o âmbar cinza se forma nas baleias; entenda

O âmbar cinza ou âmbar gris, substância popularmente conhecida como “ouro flutuante”, é uma das ocorrências naturais mais raras do mundo.

Famosamente utilizada como base para perfumes finos, esta substância é muitas vezes encontrada em regiões costeiras ou em baleias mortas. E registros encontrados em fósseis indicam que ela existe há milhares de anos.

Durante séculos, a origem do âmbar cinza permaneceu um mistério para a humanidade. Até que a caça às baleias em larga escala, iniciada no século XIX, revelou a identidade do único animal capaz de produzir a substância: a baleia cachalote.

O âmbar cinza, ou ouro flutuante, é produzido no estômago de baleias cachalotes, em uma interação do suco digestivo do animal, bactérias e substâncias encontradas na lula. Foto: Luis G Morera / EFE

Os cachalotes comem grandes quantidades de cefalópodes, que são moluscos como lulas e polvos. Na maioria dos casos, os cachalotes vomitam os elementos indigestos de suas presas antes da digestão.

Mas, em raras circunstâncias, esses elementos, geralmente mais sólidos, se deslocam para os intestinos do animal e juntam aos poucos com outros restos, lentamente se tornando uma massa argilosa que cresce dentro da baleia ao longo dos anos.

Cientistas acreditam que os restos de animais se unem com uma secreção da baleia que protege o trato digestivo dos cachalotes de feridas causadas por alimentos não digeridos.

Continua após a publicidade

E à medida que os resíduos orgânicos se oxidam, em contato com a água do mar, o sal e o sol, a substância argilosa endurece, tornando-se lisa e arredondada, e produzindo o que chamamos de âmbar cinza.

Anteriormente, acreditava-se que as baleias vomitavam porque não conseguiam digerir a substância (motivo pelo qual é bastante conhecida como “vômito de baleia”), mas novas teorias indicam que o âmbar cinza se forma nos intestinos e posteriormente é expulso como matéria fecal.

Há opiniões conflitantes sobre como o âmbar gris emerge da baleia. Alguns acreditam que a baleia regurgita a massa, o que lhe rendeu o conhecido apelido de “vômito de baleia”.

Somente entre o 1% e o 5% dos cachalotes produzem esta substância. Em alguns casos, essa matéria se acumula no reto das baleias, e com o tempo a densidade pode romper o intestino e matar o animal.

Ao ser expelido, o âmbar cinza possui um odor bastante forte, que alguns biólogos marinhos comparam com esterco de vaca seco. No entanto, curiosamente, o cheiro de esterco desaparece aos poucos e é substituído por um aroma singular que parece “perfume”.

O âmbar cinza é considerado hoje um material de luxo, e cada unidade pode chegar a custar milhões de reais.

Este é o caso da pedra de âmbar cinza encontrada pelo patologista Antonio Fernández Rodríguez, da Universidade de Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Com cerca de 50-60 cm de diâmetro e pesando 9,5 kg, a pedra foi encontrada em uma baleia morta, e o material foi estimado em cerca de 500 mil euros (R$ 2,6 milhões).