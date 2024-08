Como o ataque surpresa da Ucrânia dentro da Rússia afeta o rumo da guerra

Os soldados entoavam o Pai Nosso e apertavam as contas de rosário enquanto avançavam. Para Ivan, 43 anos, um veterano da 103ª brigada da Ucrânia, a luta dentro da Rússia era apenas mais um dia de trabalho. “As granadas e os morteiros têm a mesma aparência onde quer que você esteja”, disse.

PUBLICIDADE Os recrutas mais novos estavam quase paralisados de medo. Mas os homens caminhavam juntos, 10 quilômetros por dia, atravessando campos e linhas de trem, todas as noites substituindo unidades avançadas em posições cavadas às pressas à frente deles. Três dias, três caminhadas, três rotações. Na terceira noite, as bombas russas atingiram o local. “Tudo estava queimando. Braços aqui, pernas ali”. Doze homens da companhia morreram imediatamente. Ivan sofreu ferimentos por estilhaços na virilha e no peito e foi retirado para um hospital na região de Sumy, na Ucrânia.

A operação de seis dias da Ucrânia dentro da Rússia progrediu mais rápido do que muitos ousavam acreditar. Uma fonte de segurança ucraniana afirma que, no sábado, 10 de agosto, algumas unidades haviam se deslocado 40 km dentro da Rússia em direção à capital regional de Kursk.

O ataque, envolto em segredo, pegou o Kremlin desprevenido. Cerca de 76 mil habitantes locais fugiram e as autoridades russas declararam estado de emergência no local. A ausência de uma retirada bem organizada irritou muitas pessoas. Vladimir Putin chamou o fato de uma “provocação” em grande escala. Volodimir Artiukh, chefe da administração militar da Ucrânia em Sumy, disse que o sucesso ucraniano representou uma “ducha de água fria” para os russos. “Eles estão sentindo o que nós estamos sentindo há anos, desde 2014. Este é um evento histórico”.

Mas os relatos dos feridos da Ucrânia sugerem que não foi um passeio no parque, e continua sendo arriscado. A enfermaria do hospital cheira a sacrifício: terra, sangu, suor e sujeira. Os curativos de papel alumínio para queimaduras se alinham no corredor. No pátio, os pacientes, alguns envoltos em bandagens como múmias da cabeça aos pés, fumam furiosamente.

Militares ucranianos na região de Sumy, perto da fronteira com a Rússia. A Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa na região fronteiriça de Kursk em 6 de agosto, capturando mais de duas dúzias de cidades e vilas no ataque mais significativo em solo russo desde a 2ª Guerra. Foto: Roman Pilipey/AFP

Angol, um paraquedista de 28 anos da 33ª brigada, parece uma árvore de Natal. Seu braço esquerdo está imobilizado em um dispositivo de fixação. Tubos, bolsas e fios se projetam de seu corpo. Ele também estava a cerca de 30 km da Rússia quando sua sorte acabou. Ele não tem certeza se foi a artilharia ou uma bomba que o atingiu. Talvez tenha sido fogo amigo; houve muito disso. Tudo o que ele se lembra é de ter caído no chão e gritado “300″, o código para ferido. Os russos estavam fugindo, ele insiste, abandonando equipamentos e munição o mais rápido que podiam.

Publicidade

Outros soldados no pátio se lembram do zumbido demoníaco dos céus da Rússia. A Ucrânia enviou muitos recursos de defesa aérea e de guerra eletrônica para a área, mas os drones e a aviação conseguem passar. Mikola, um soldado de infantaria que diz estar no primeiro grupo a atravessar para a Rússia, afirma que os pilotos atacaram assim que entraram na primeira aldeia russa.

Em um segundo vilarejo, o grupo foi alvo de helicópteros. Mykola se lembra de ter se jogado no chão e depois do som de um helicóptero caindo, derrubado por um míssil antiaéreo ucraniano. Mas as situações de emergência têm consequências. O problema de se jogar no chão à noite é que você não consegue ver onde está caindo, diz Mikola. Ele quebrou uma costela e teve que ser retirado.

Alguns aspectos da operação da Ucrânia parecem ter sido meticulosamente planejados. A segurança operacional proporcionou o elemento surpresa, um aspecto crucial da guerra. “Enviamos nossas unidades mais prontas para o combate para o ponto mais fraco da fronteira deles”, diz uma fonte do Estado-maior destacada para a região. “Os soldados recrutas enfrentaram os paraquedistas e simplesmente se renderam”. Mas outros aspectos da operação indicam uma certa pressa na preparação. Todos os três soldados citados neste artigo foram retirados, sem condições, das linhas de frente sob pressão no leste com apenas um dia de antecedência.

Moradores fazem fila para receber ajuda humanitária em um centro de distribuição em Kursk. Foto: AP Photo

O objetivo final da operação ucraniana ainda não está claro: o objetivo é avançar ainda mais, em direção à cidade de Kursk? O plano é ocupar parte do território permanentemente, talvez como moeda de troca em negociações, ou pretende se retirar depois de causar o máximo de constrangimento a Vladimir Putin? A Ucrânia não parece estar reforçando suas posições em nenhum sentido sério. “Nosso bezerro exige um lobo”, adverte a fonte de segurança, usando um ditado local para alertar contra objetivos excessivamente ambiciosos.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Um objetivo mínimo parece ser a retirada das tropas da Rússia em Kharkiv e Donbas, os principais focos da guerra. Com base em evidências iniciais, os resultados são inconclusivos. A Rússia transferiu tropas da frente de Kharkiv, mas até agora transferiu muito menos da frente vital do Donbas. “Seus comandantes não são idiotas”, diz a fonte do Estado-maior ucraniano. “Eles estão deslocando forças, mas não tão rapidamente quanto gostaríamos. Eles sabem que não podemos estender a logística por 80 ou 100 km.” A fonte adverte contra a comparação da incursão de Kursk com a rápida recaptura bem-sucedida da Ucrânia de grande parte da província de Kharkiv no final de 2022. O exército russo está levando a guerra mais a sério agora, diz ele: “O perigo é cairmos em uma armadilha, e aí a Rússia vai nos esmagar”. No domingo, o Ministério da Defesa da Rússia alegou, embora não pela primeira vez, que havia “frustrado” as tentativas das forças ucranianas de se aprofundar na Rússia. A matemática da guerra nunca favoreceu a Ucrânia, que precisa administrar seus recursos limitados, e um ataque às profundezas do território russo indefeso corre o risco de piorar a situação. Mas a operação já melhorou um aspecto intangível crucial — o moral — que permitiu que a Ucrânia enganasse as probabilidades por quase três anos.

Publicidade

Seja nos escritórios do governo em Kiev ou nos hospitais da linha de frente que tratam dos feridos, a nação acredita ter descoberto uma vulnerabilidade na armadura de Vladimir Putin. Cansados, sujos e exaustos, os soldados dizem que não se arrependem de ter participado da operação arriscada que já matou muitos de seus companheiros: eles voltariam a participar dela em um piscar de olhos. “Pela primeira vez em um longo tempo, temos movimento”, diz Angol. “Eu me senti como um tigre”.