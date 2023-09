Como o brasileiro Danilo Cavalcante conseguiu fugir da polícia da Pensilvânia por duas semanas

Eles pensaram que tinham encurralado Danilo Cavalcante.

Condenado a prisão perpétua por assassinato, ele deu um jeito de escapar da prisão do condado de Chester no dia 31 de agosto e estava fugindo pelas redondezas da Pensilvânia. As polícias local e estadual montaram um cerco em torno da região onde suspeitavam que Cavalcante estivesse escondido. Talvez demorasse um pouco, mas iriam prendê-lo, eles pensaram.

Após quase duas semanas de buscas, as autoridades americanas conseguiram encontrar Cavalcante no dia 13 de setembro Foto: Matt Rourke

Pouco antes da meia-noite do dia seguinte, Cavalcante invadiu uma casa, aparentemente em busca de comida. Pegou um pêssego, uma maçã e algumas ervilhas.

E também se viu a passos de distância do homem que morava naquela casa com a família, Ryan Drummond, que, ao escutar o invasor, acendeu e apagou as luzes, disse ele, e depois viu Cavalcante fazer o mesmo e andar pela casa antes de fugir durante a noite.

Cavalcante foi visto pelo menos duas vezes nos dias seguintes, ainda dentro do perímetro de busca. A caçada parecia estar se aproximando do fim.

Depois, no dia 4 de setembro, ele foi visto de novo, dessa vez pelas imagens de uma câmera em uma área bastante arborizada perto de Longwood Gardens, um jardim botânico com quase quase 445 hectares.

Os policiais então perceberam que a câmera estava fora do perímetro de busca, o que significava que Cavalcante também estava.

Não seria a última vez que Cavalcante, 34 anos, escaparia da busca por ele, que atraiu centenas de policiais, espalhou medo pelas cidades pequenas do condado de Chester e conquistou a atenção dos Estados Unidos durante 13 dias.

Condenado pelo assassinato da ex-namorada no condado de Chester em abril de 2021 e considerado foragido no Brasil desde 2017, depois de matar uma pessoa no País, Cavalcante estava desesperado, disseram as autoridades – e cheio de recursos, o que lhe permitiu ficar à frente daqueles que o procuravam, às vezes por apenas alguns passos de distância e outras a quilômetros deles. Durante dias, ele passou despercebido pelas comunidades arborizadas do condado de Chester, cheias de fazendas, bosques densos e ruas sem saída, a cerca de uma hora da Filadélfia.

Pouco depois de escapar, ele surrupiou uma mochila de uma casa próxima à prisão. Dentro da bolsa, encontrou uma navalha, que usou para tirar a barba, na tentativa de se tornar menos reconhecível.

Com pouco mais de 1,50 de altura e 50 quilos, ele se esforçou ao máximo para se esconder enquanto atravessava a floresta do condado de Chester, na esperança de fugir da região e seguir em direção ao Canadá ou Porto Rico, disseram as autoridades.

“Ele se deslocava apenas à noite, dormia durante o dia e levava em consideração a copa das árvores” para planejar seus movimentos, disse Robert Clark, agente federal do Serviço de Delegados dos EUA, em uma entrevista.

Depois de verem Cavalcante nas imagens de uma câmera no dia 4 de setembro, os policiais mudaram a área de busca para o sul. Mas enquanto a polícia vasculhava aquela área, Cavalcante encontrou dois veículos destrancados – e escolheu o mais novo, uma van Ford transit branca de 2020 cujas chaves estavam dentro dela.

Imagens da polícia estadual da Filadélfia mostram o momento da prisão de Danilo Foto: PENNSYLVANIA STATE POLICE

O tanque estava 75% vazio, disse Clark, mas Cavalcante usou o veículo para dirigir em direção ao norte, onde tentou entrar em contato com ex-colegas de trabalho em suas casas. Em uma delas, foi visto pela câmera da campainha, já sem barba e usando um moletom com capuz.

Durante todo esse tempo, a caçada em busca dele crescia, com centenas de policiais locais, federais e estaduais, com o apoio de cães e aeronaves.

A certa altura, ele ficou três dias sem comer e, à medida que a busca avançava, pensou em se render, disse Clark. “Era difícil viver por aí.”

Em vez disso, continuou se deslocando e invadindo casas, disse Clark.

Imagens das câmeras de vigilância da penitenciária registraram o momento da fuga Foto: Chester County District Attorney's Office/via AP

Enquanto Cavalcante atravessava a floresta, ele tomou medidas para disfarçar seus rastros, às vezes cobrindo seus excrementos com folhas para não ser seguido, disse Clark. Ele permaneceu hidratado bebendo água de um riacho. Em um determinado momento, encontrou uma melancia em uma fazenda e a partiu usando a própria cabeça.

“Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas”, disse Lenny DePaul, ex-comandante da força-tarefa para apanhar fugitivos do Serviço de Delegados dos EUA nas regiões de Nova York e Nova Jersey.

A polícia encontrou a van no domingo passado, num campo atrás de um celeiro. Na noite seguinte, uma denúncia feita por alguém que dirigia na região levou as autoridades a encontrar as pegadas na lama que correspondiam aos registros da prisão de Cavalcante.

Talvez percebendo que estava deixando um rastro, ele trocou os sapatos por um par de botas que roubou na entrada de uma casa na vizinhança.

Ao que tudo indica, ele decidiu que talvez fosse precisar mais do que sapatos diferentes.

Naquela noite, Cavalcante encontrou uma garagem aberta em South Coventry Township e viu um rifle encostado num canto. Ele pegou a arma, mas não antes de ser notado pelo dono da casa, que disparou vários tiros contra ele usando uma pistola. Cavalcante não foi atingido e desapareceu outra vez no meio da noite.

A informação de que Cavalcante estava armado disparou alarmes em todo o condado e aumentou os riscos da busca por ele.

Então aconteceu algo crucial.

Por volta de uma da manhã de quarta-feira, em uma área de fazendas e florestas a oeste de uma rodovia estadual, um avião da agência antidrogas dos EUA que estava ajudando na busca captou um sinal de calor sugerindo que alguém estava por perto, de acordo com o tenente-coronel George Bivens, da polícia do estado da Pensilvânia.

Uma tempestade inoportuna obrigou o avião a deixar a área, atrasando a busca. Mas ela foi retomada horas depois e, por volta das 8h, os agentes o encontraram. Cavalcante foi pego de surpresa em meio a uma pilha de ripas de madeira em Pottstown, atrás de uma loja de tratores da John Deere.

Usando um moletom do time de futebol americano Philadelphia Eagles, que tinha roubado nesse meio tempo, ele tentou fugir rastejando para longe, com seu rifle a tiracolo.

Mas um cão da Patrulha de Fronteira dos EUA, que estava ajudando na busca, foi enviado para seguir o rastro de Cavalcante. O pastor-belga de 4 anos chamado Yoda capturou o fugitivo, deixando o que as autoridades chamaram de “pequeno machucado pela mordida”. Em pouco tempo, Cavalcante estava algemado e detido.

Clark disse que quando Cavalcante foi interrogado pelos investigadores, disse para eles que estava ciente de que tinha de pagar pelo que fez, mas não queria pagar com a própria vida.

Horas depois de ser capturado, Cavalcante foi levado para a prisão de segurança máxima do estado em Collegeville, na Pensilvânia, onde começou a cumprir a pena de prisão perpétua.

A quase 50 quilômetros dali, no condado de Chester, Drummond, que vive com a esposa e três filhos, não consegue se livrar do medo provocado pela caçada ao homem que aconteceu em seu bairro – e em sua cozinha.

Segundo Drummond, quase todas as noites, desde seu encontro com Cavalcante, ele tem a sensação de escutar um barulho ou ver um clarão de luz em sua cozinha mais uma vez. “A paranoia ficou.”

Mesmo na noite seguinte à captura de Cavalcante, Drummond continuava se escondendo no andar de cima segurando um taco e à espreita de qualquer movimento.