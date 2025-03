Como o fechamento da Usaid por Trump oferece uma oportunidade de repensar um sistema ruim

É uma “organização criminosa”, diz Elon Musk. É “administrada por um bando de lunáticos radicais”, diz o presidente Donald Trump. Como prelúdio para fechar a Usaid, a principal agência de ajuda dos Estados Unidos, o governo Trump a desqualificou em termos absurdos.

Essa linguagem pode ter levado os progressistas a presumir que todos os argumentos contra a ajuda estrangeira também são absurdos, mas alguns não são. E embora a maneira como os Estados Unidos estejam cortando a ajuda seja incomum e desnecessariamente caótica, ela faz parte de uma tendência global. Trump cortou o financiamento, ignorando as objeções legais. Uma tentativa de manter programas que salvam vidas funcionando foi malfeita. Privadas de tratamentos para HIV, tuberculose e outras doenças, muitas pessoas pobres morrerão, e algumas já morreram.

Funcionários e apoiadores da Usaid protestam contra o governo Trump e o fim da agência em frente à Casa Branca, em fevereiro Foto: Valerie Plesch / The New York Times

Outros doadores ocidentais são menos brutais, mas também estão fazendo cortes. Sir Keir Starmer, o premiê britânico, está cortando o orçamento de ajuda estrangeira do Reino Unido em 40% para impulsionar a defesa. O governo minoritário da França, sem dinheiro, planeja cortar a ajuda estrangeira em mais de um terço este ano. A Alemanha também está economizando.

Uma nova era de mais parcimônia na oferta de ajuda estrangeira está começando. Ela traz consigo escolhas difíceis. Mas também oferece uma oportunidade de repensar um sistema ineficiente que há muito tempo precisava de uma revisão.

Por mais de 60 anos, os países ricos deram dinheiro aos países pobres na esperança de melhorar vidas e promover seus próprios interesses. Quando John F. Kennedy criou a Usaid, em 1961, ele falou tanto em segurança nacional quanto em uma obrigação moral de ajudar os pobres.

No início deste século, a ajuda aumentou, pois os doadores buscavam turbinar o crescimento econômico no sul global. Em 2023, os países ricos estavam gastando mais de US$ 250 bilhões por ano com isso (excluindo o valor gasto com refugiados em casa).

No entanto, os benefícios de todo esse dinheiro são ambíguos, na melhor das hipóteses. Os maiores sucessos vêm de programas globais de saúde e de ajuda humanitária, como o alívio às vítimas de enchentes e da fome. Vacinas e clínicas financiadas por doadores ajudaram a trazer uma queda de três quartos nas taxas de mortalidade infantil na África desde a década de 1960. Medicamentos antirretrovirais financiados pelos Estados Unidos ajudaram a reduzir pela metade as mortes por Aids nas duas décadas até 2020, mantendo as pessoas com HIV vivas e tornando-as menos propensas a infectar outras, um bem público global.

Mas esses gastos representam apenas um quarto do total de fluxos de ajuda, e cerca de um terço do que é destinado à África Subsaariana. Grande parte do restante vai para a construção de infraestrutura e fornecimento de assistência econômica, digamos, subsidiando indústrias ou pagando os salários de professores.

Se o objetivo é impulsionar o crescimento, isso não está funcionando. As rendas reais africanas por pessoa são apenas um pouco maiores do que eram há três décadas; a produtividade do total dos fatores é pouco diferente do que era em 1970. Globalmente, os economistas lutam para encontrar um elo entre ajuda estrangeira e crescimento mais rápido.

Um problema é que a ajuda ao desenvolvimento tende a ser estatista. Esforços para escolher vencedores entre as lideranças industriais e apoiá-las com dinheiro de doadores raramente funcionam. Outro problema é a relação perversa entre a ajuda e as elites locais, que estabelecem as condições para o crescimento. Em alguns países, a ajuda pagou por serviços essenciais, o que permitiu que os governos desperdiçassem dinheiro em projetos vaidosos. A ideia de que a ajuda compra poder brando tampouco é convincente. As condições associadas a ela têm sido uma fonte de tensão para os políticos e o público no Egito, Quênia e Paquistão.

Como o crescimento tem sido ilusório, a ajuda se enraizou. Em alguns países beneficiários, uma grande parcela da atividade econômica visa cumprir os múltiplos comandos sobrepostos de vários doadores. Em 60 anos de independência, os malauianos tiveram mais dinheiro gasto com eles por agências de ajuda estrangeira do que por seu próprio governo. O país tem muito mais funcionários gerenciando contratos de ajuda do que supervisionando o comércio exterior. Enquanto isso, os custos de oportunidade da ajuda para governos ricos estão aumentando. Os déficits fiscais são muito grandes; as dívidas públicas são muito altas. Conforme as sociedades envelhecem, mais dinheiro será necessário para pensões e assistência médica. Mais deve ser encontrado também para a segurança. Para apoiar a Ucrânia e deter Vladimir Putin, os membros da União Europeia precisarão dobrar seus orçamentos de defesa — um aumento de mais de € 300 bilhões (US$ 320 bilhões) por ano. Os governos ricos podem sentir o dever moral de ajudar os pobres do mundo, mas sua prioridade será manter a segurança de seus próprios cidadãos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina ordens executivas na Casa Branca Foto: Evan Vucci/AP

O que eles devem fazer? Uma resposta é parar de gastar em programas que não funcionam e se concentrar nas coisas que podem funcionar, como gastos com saúde. Mesmo aqui, no entanto, os governos devem estar vigilantes para que estejam usando seu dinheiro da melhor forma possível. Três princípios devem orientá-los.

O primeiro é agir em áreas onde os governos (ou as agências da Onu que eles financiam) têm poder de coordenação especial, digamos, porque contam com o aparato de segurança necessário para alcançar zonas de desastre ou conflito. Outro é se envolver se estiverem de posse de informações que o público terá dificuldade em interpretar, sobre adaptação às mudanças climáticas, digamos, ou uma nova pandemia. Por último, eles estão financiando causas que geram repercussões positivas, como a prevenção da disseminação global de doenças infecciosas?

Infelizmente, essa não é a abordagem de Trump. Seu corte da ajuda estrangeira não faz parte de um plano cuidadoso, mas de um impulso antilacração. Sua decisão de fechar a Usaid afetou tanto os bons programas quanto os perdulários. Alguns funcionários de Trump falam em usar a ajuda como uma ferramenta para ganhar favores políticos dos países beneficiários, uma ideia que provavelmente não trará os maiores benefícios aos pobres. Seu ataque ao livre comércio tampouco os favorecerá.

